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「自分が戻ってきたように感じる」 バルセロナからのレンタル移籍選手がアヤックスでの復活を目指す中、マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンが強気のメッセージ भेजる
テア・シュテーゲン、新たなスタートを目指す
テア・シュテーゲンが、キャリア再生を目指し、バルセロナからの1シーズンのレンタル移籍でアヤックスに正式加入した。34歳のGKは、深刻な背中、膝、ハムストリングの負傷に悩まされる厳しい時期を過ごし、ここ2シーズンのバルセロナとジローナでの出場はわずか12試合に制限されていた。7月上旬から集中的なリハビリを続けてきた同選手は現在、最高のコンディションを取り戻し、アムステルダムで定位置争いに挑む決意を固めている。
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ドイツ代表GK、準備万端を強調
自身のコンディションに残る疑問の声に対し、テア・シュテーゲンは完全回復したと強調し、ヨハン・クライフ・アレナのピッチに立つことを心待ちにしていると語った。
『Voetbal International』によれば、同選手は「順調だよ！ ここ数週間はすでにトレーニングに戻っている。リハビリを終えるため、7月2日にはすでにバルセロナで始動していた。できるだけ早くプレー可能になることが自分の目標だった。自分がどの位置にいるのかを本当に実感できるのは、グループトレーニングや試合の中だけだ。そして、自分は戻ってきたと感じている。
「どの試合も、自分にとっては前進の一歩になるはずだ。でも、膝の負傷から復帰した時のことは覚えている。あの時はすぐにドイツ代表としてネーションズリーグでプレーした。当時も疑問の声はあったが、自分では2試合とも良いプレーができたと感じていたし、つまずきがあった後でもしっかり戻ってこられることを示せた。このスタジアムでプレーするのを本当に楽しみにしている。美しいスタジアムで、雰囲気も素晴らしい。それは自分にとって大きな意味がある。待ちきれないよ」と述べた。
クライフが大型契約を称賛
ドイツ代表として44試合に出場したこの選手の加入により、かつての同僚ジョルディ・クライフとの再会が実現した。クライフはこのGKの実績と経験をすぐさま称賛した。
今回の契約成立について、クライフは次のように明かした。「マルクは素晴らしい実績を持っており、その能力は広く認められている。彼はチームにすぐに力をもたらしてくれる存在だ。マルクとはお互いによく知っており、再び一緒に仕事ができるのを楽しみにしている。
「彼をここへ迎えるために、私たちはかなり前から取り組んできた。こうして契約にサインし、いよいよ始動できることをとてもうれしく思っている」
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エールディビジの先発争いが始まる
テア・シュテーゲンは今後、アムステルダムの名門アヤックスで、エールディビジと欧州の舞台の両方において、自身の耐久性と安定感を証明するという課題に直面する。アヤックスでは、ラ・リーガを7度制したこのGKが、インドネシア代表のマールテン・パエスと正守護神の座を懸けて激しい争いを繰り広げることになる。
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