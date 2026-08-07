自身のコンディションに残る疑問の声に対し、テア・シュテーゲンは完全回復したと強調し、ヨハン・クライフ・アレナのピッチに立つことを心待ちにしていると語った。

『Voetbal International』によれば、同選手は「順調だよ！ ここ数週間はすでにトレーニングに戻っている。リハビリを終えるため、7月2日にはすでにバルセロナで始動していた。できるだけ早くプレー可能になることが自分の目標だった。自分がどの位置にいるのかを本当に実感できるのは、グループトレーニングや試合の中だけだ。そして、自分は戻ってきたと感じている。

「どの試合も、自分にとっては前進の一歩になるはずだ。でも、膝の負傷から復帰した時のことは覚えている。あの時はすぐにドイツ代表としてネーションズリーグでプレーした。当時も疑問の声はあったが、自分では2試合とも良いプレーができたと感じていたし、つまずきがあった後でもしっかり戻ってこられることを示せた。このスタジアムでプレーするのを本当に楽しみにしている。美しいスタジアムで、雰囲気も素晴らしい。それは自分にとって大きな意味がある。待ちきれないよ」と述べた。