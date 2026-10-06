この別れの一戦では、前戦まで休養が与えられていた主力のロドリゴ・デ・パウル、ニコラス・オタメンディ、ジョバニ・ロ・チェルソ、ニコラス・タグリアフィコも戦列に復帰する。レアンドロ・パレデスは出場停止処分中ながら、スタンドから主将を支えることが確定している。一方で、パウロ・ディバラとナウエル・モリーナは欠場となる。ASローマが渡航を認めなかったためだ。チームは特別仕様の記念ユニフォームを着用してピッチに立つ。そのユニフォームには、彼らの象徴の不朽のレガシーをたたえるため、「五月の太陽」と月桂樹の枝があしらわれている。