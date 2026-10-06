Sebastian Frej
翻訳者：
「自分が恋しく思うことになると分かっている特別な瞬間」 リオネル・メッシ、感傷的なアルゼンチン代表ラストへ準備へ
- Sebastian Frej
主将が歴史的な最後のトレーニングを完了した
エセイサのトレーニング施設で行われた最後の練習は、エスタディオ・モヌメンタルで最後に代表ユニフォームを身にまとう前、主将の輝かしい代表キャリアにおける締めくくりの一章となった。この感動的な機会にはチームメートに加え、直接激励に駆けつけたポチョ・ラベッシを含む数人の元代表選手も उपस्थितした。象徴的な司令塔はこのセレモニーとしての一戦を前に、代表通算207試合で125得点という国内記録を誇っており、代表での歩みに終止符を打つ前に、その数字をさらに伸ばす可能性も残している。
大黒柱が心温まる社会的メッセージを発信
スカローニの下で戦術的な準備を終えたベテランFWは、この機会の空気感を伝えるためにインスタグラムを更新した。投稿には、トレーニング中にチームが和やかなひとときを共有する様子の写真が含まれており、火曜日のエキシビションマッチを前に、主力組の間にある温かさと結束が際立っていた。歴史的な代表時代の最後の数時間を振り返り、メッシは心に響くメッセージを共有した。 「きっと恋しくなる特別な瞬間だ…」
ベテランの中核メンバーが祝賀のために再集結
この別れの一戦では、前戦まで休養が与えられていた主力のロドリゴ・デ・パウル、ニコラス・オタメンディ、ジョバニ・ロ・チェルソ、ニコラス・タグリアフィコも戦列に復帰する。レアンドロ・パレデスは出場停止処分中ながら、スタンドから主将を支えることが確定している。一方で、パウロ・ディバラとナウエル・モリーナは欠場となる。ASローマが渡航を認めなかったためだ。チームは特別仕様の記念ユニフォームを着用してピッチに立つ。そのユニフォームには、彼らの象徴の不朽のレガシーをたたえるため、「五月の太陽」と月桂樹の枝があしらわれている。
- SOPA Images
別れを経て、新時代が訪れる
ブエノスアイレスで試合終了の笛が鳴れば、バロンドールを8度受賞したそのスターは、再びアメリカでのインテル・マイアミでのクラブでの戦いへ意識を切り替えることになる。スカローニにとっては、絶対的な主将を欠いたまま、次の大会サイクルに向けて次世代を本格的に経験させていくことが焦点となる。
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