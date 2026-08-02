ポーランド代表は、クラブ内でもシカゴの地域コミュニティーでも、新たな環境にすぐさまなじんでいる。土曜日の2得点によって、ファイアーでのホームデビュー戦で2ゴールを記録したクラブ史上4人目の選手となり、フランク・クロパス、アンディ・ヘロン、そして同胞トマシュ・フランコフスキと肩を並べた。

「新しいクラブに行くたびに、最初のゴールを待っている」とレヴァンドフスキは語った。「ここに自分がいることを示すためにも、ゴールを決めて、僕たちが試合に勝つことは重要だ。それが次のステップを少し楽にしてくれると思う。チームにとっても、僕自身にとってもね」

「ここに来られて本当にうれしい。ライフスタイルも、クラブも、組織も含めて毎日を楽しんでいる。すべてが本当にトップレベルだ。クラブについて悪く言うことは何一つないし、ピッチ内外のすべてが非常にうまく機能していることにとても感銘を受けている」