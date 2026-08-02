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「自分がここにいることを示すのは重要だ」 ロベルト・レヴァンドフスキ、MLSで苦しい2度のアウェー遠征後、シカゴ・ファイアーのホームデビューで2得点
レヴァンドフスキ、ソルジャー・フィールドで存在感を示す
伝説的なポーランド人FWは見事な2得点を決め、シカゴ・ファイアーをシャーロットFC戦の2-1勝利に導いた。ホームデビューをこれ以上ないほど鮮烈な形で飾った。敵地2連戦ではインテル・マイアミとニューヨーク・シティFCに敗れており、ソルジャー・フィールドのピッチに初めて立ったこのベテランFWに大きな注目が集まっていた。
18分にペップ・ビエルのゴールでファイアーが先制を許すと、レヴァンドフスキが自ら流れを引き寄せた。2分後、ペナルティーエリア手前から強烈なシュートを放ち、これが左下隅に決まって同点とした。さらに68分にも再びゴールネットを揺らし、ホームチームの勝利を決定づけた。
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非常に重要な2得点
ポーランド代表は、クラブ内でもシカゴの地域コミュニティーでも、新たな環境にすぐさまなじんでいる。土曜日の2得点によって、ファイアーでのホームデビュー戦で2ゴールを記録したクラブ史上4人目の選手となり、フランク・クロパス、アンディ・ヘロン、そして同胞トマシュ・フランコフスキと肩を並べた。
「新しいクラブに行くたびに、最初のゴールを待っている」とレヴァンドフスキは語った。「ここに自分がいることを示すためにも、ゴールを決めて、僕たちが試合に勝つことは重要だ。それが次のステップを少し楽にしてくれると思う。チームにとっても、僕自身にとってもね」
「ここに来られて本当にうれしい。ライフスタイルも、クラブも、組織も含めて毎日を楽しんでいる。すべてが本当にトップレベルだ。クラブについて悪く言うことは何一つないし、ピッチ内外のすべてが非常にうまく機能していることにとても感銘を受けている」
ベルハルター、新たな決定力あるキーマンを称賛
グレッグ・バーホルター監督にとって、このパフォーマンスはクラブの積極的な補強戦略が正しかったことを裏付けるものとなった。ファイアーのフットボールディレクターも兼任するバーホルター監督は、ウーゴ・クイパース退団後に注目度の高い成功をもたらすようプレッシャーを受けていた。バーホルター監督は賛辞を惜しまず、この37歳がチームにもたらす圧倒的なクオリティーを強調した。
「（レヴァンドフスキは）ここで起きていることにしっかり関わっている。それが最も重要なことだ」とバーホルター監督は語った。「彼は本気で向き合っているし、その思いはコミュニケーションやピッチ上での努力、そしてトレーニングでの取り組みに表れている。彼はトップクラスのプロフェッショナルで、どれだけ勝利を求めているかも分かっている。その一つとして、これは自分にとって素晴らしい機会だと本人が理解しており、それを最大限に生かしたいと思っている」
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熾烈なポストシーズンを見据えて
ファイアーは現在イースタン・カンファレンスで4位まで浮上し、さらに1試合未消化を残していることから、クラブを取り巻く楽観ムードははっきりと感じられる。レヴァンドフスキ級の選手をチームに組み込むにはプロセスが必要であり、このFWも新たなチームメートのプレースタイルの細かな違いをいまなお学んでいる最中だと認めた。この適応期間は今後のリーグスカップの試合を通じても続く見通しで、MLSレギュラーシーズン終盤のラストスパートを前に、チームにとって貴重な連係構築の時間となる。
「もちろん、まだ改善しなければならないことはいくつかある。でも、僕たちは前を向いている。次の試合では、もっともっといいプレーをして、そして勝てることを願っている」と、レヴァンドフスキは締めくくった。
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