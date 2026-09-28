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「自分がいなければ、彼らはそれを勝ち取れなかった」 フランチェスコ・トッティがイタリアの2006年ワールドカップ優勝について大胆な主張
トッティがイタリア最大の栄光を振り返る
トッティはローマへの揺るぎない忠誠心によって、イタリアの首都で永遠に愛される存在である。しかし、この伝説的プレーメーカーは、自身の世界的な地位を真に高めたのは2006年のワールドカップだったと考えている。
50歳の誕生日を記念して『コリエレ・デロ・スポルト』の取材に応じたトッティは、ドイツで開催された歴史的な大会について語った。あの有名なトロフィーを掲げたことで、自身のレガシーはローマだけの象徴的存在から、国際的なフットボール界の偉人へと変わったと認めた。
- AFP
決勝戦に関する大胆な主張
トッティは、マルチェロ・リッピ率いる代表メンバーに自分がいたことこそが、最終的な成功を決定づけた要因だったと確信している。最近のインタビューでは、元FWが母国の栄光の快進撃について、冗談交じりの持論まで披露した。
「もし僕がプレーしていなかったら、彼らは優勝できなかっただろうね」とトッティは冗談めかして語った。「あのワールドカップは、ローマの外でも重要な存在になる力を僕に与えてくれた。もしスクデット1回、コッパ・イタリア2回、スーペルコッパ2回だけしか勝っていなければ、僕は『環状道路の内側』にとどまっていただろう。だけど、あれに勝って、しかも自分の状態が40パーセントだったにもかかわらず、大きな貢献ができた。ワールドカップで優勝できる人間は、そう多くない」
重度の足首の負傷を乗り越えて
このイタリア人が「コンディションは40パーセントにすぎなかった」と語った主張は、決して大げさではない。トッティは2006年2月に左足首を骨折し、緊急手術を受けるとともに、その夏に間に合わせるため必死の調整を強いられた。
試合勘が著しく欠けていたにもかかわらず、それでもイタリアの7試合中6試合で先発出場した。大会では1得点4アシストを記録し、最多アシストをマークした。この圧倒的な活躍は、自身がフィジカル面と技術面のピークについて抱いていた感覚とも一致していた。
「2001年から2008年の間は、本当に状態が良かった」と彼は述べた。「自分がどれほど強いと感じていたかという意味で、“恥ずかしい”くらいだった」
- AFP
ピッチ上で模範を示す
紛れもない才能を持ちながらも、トッティはしばしばロッカールームで声を張るタイプのリーダーではないと批判されてきた。この長年の評判について問われると、ワールドカップ優勝経験者はその指摘を否定しなかった。
「自分はいつだって、重要なのはピッチだという考えだった」とトッティは認めた。「ピッチの外では、誰だって話すのはうまい。みんなからは、なぜ試合前にチームに何か言わないんだ、と言われたよ。でも自分はプレーしに行かなければならないし、楽しむ必要がある。試合前に緊張を感じたことは一度もなかった」
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