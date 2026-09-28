トッティは、マルチェロ・リッピ率いる代表メンバーに自分がいたことこそが、最終的な成功を決定づけた要因だったと確信している。最近のインタビューでは、元FWが母国の栄光の快進撃について、冗談交じりの持論まで披露した。

「もし僕がプレーしていなかったら、彼らは優勝できなかっただろうね」とトッティは冗談めかして語った。「あのワールドカップは、ローマの外でも重要な存在になる力を僕に与えてくれた。もしスクデット1回、コッパ・イタリア2回、スーペルコッパ2回だけしか勝っていなければ、僕は『環状道路の内側』にとどまっていただろう。だけど、あれに勝って、しかも自分の状態が40パーセントだったにもかかわらず、大きな貢献ができた。ワールドカップで優勝できる人間は、そう多くない」