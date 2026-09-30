勝利後、ヴィニシウスは各国代表でプレーする仲間たちが示してくれた連帯に感謝を示した。このFWは、ギマランイスが現在の精神的な壁を乗り越えられるよう、意図的に一歩引いてくれたことを明かした。

「ラフィーニャがプレーしていない時、ブルーノ・ギマランイスが僕たちのPKキッカーだ。だから彼が蹴りたがると思っていた。でも彼は、今この瞬間の僕に少し自信が必要だと分かっていた」とヴィニシウスは語った。「チームメートも、今の僕に自信が必要だと分かっている。ワールドカップを失うのはつらいし、受け入れるのが難しい。そして立ち直るのは決して簡単ではない」

ギマランイスも、この利他的な姿勢を認め、チームの結束を強調した。「それが理由だった。PKがヴィニに自信を与えたんだ」とこのMFは語った。「PKの一件の後、多くのことが明らかになった。でも、この代表チームに虚栄心はまったくない。

「ワールドカップでは、アンチェロッティが僕にPKを蹴るよう言った。今日はヴィニに蹴るよう言った。ヴィニは本当にゴールが必要だったし、彼はとてもいい形で決めた。僕たちに虚栄心はまったくない。ブラジルにとって何がベストかを望んでいる。彼のことをうれしく思うし、このまま取り組みを続けていくことが大事だ」











