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「自信が少し必要だ」 レアル・マドリーのヴィニシウス・ジュニオールが「苦しい」メンタル面の危機を告白、ブラジルのワールドカップでの失意を乗り越えられず苦しむ中で本音を明かす
調子を取り戻せずにいる
ヴィニシウス・ジュニオールは今季、レアル・マドリーでここまでわずか1得点と苦しい立ち上がりを強いられている。しかし、このウインガーは代表戦でゴールを記録し、サンコープ・スタジアムで行われたオーストラリアとの親善試合で80分にPKを決め、ブラジルの4-2の勝利に貢献した。
このPKは、FWにとって思いがけないチャンスとなった。普段のPKキッカーであるラフィーニャはすでにピッチを退いており、次の順番はアーセナルMFブルーノ・ギマランイスだった。チームメートに弾みが必要だと察したギマランイスは、その役目をヴィニシウスに譲り、成功させて気持ちを上向かせることを後押しした。
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ギマランイスがPKのキッカー役を譲る
勝利後、ヴィニシウスは各国代表でプレーする仲間たちが示してくれた連帯に感謝を示した。このFWは、ギマランイスが現在の精神的な壁を乗り越えられるよう、意図的に一歩引いてくれたことを明かした。
「ラフィーニャがプレーしていない時、ブルーノ・ギマランイスが僕たちのPKキッカーだ。だから彼が蹴りたがると思っていた。でも彼は、今この瞬間の僕に少し自信が必要だと分かっていた」とヴィニシウスは語った。「チームメートも、今の僕に自信が必要だと分かっている。ワールドカップを失うのはつらいし、受け入れるのが難しい。そして立ち直るのは決して簡単ではない」
ギマランイスも、この利他的な姿勢を認め、チームの結束を強調した。「それが理由だった。PKがヴィニに自信を与えたんだ」とこのMFは語った。「PKの一件の後、多くのことが明らかになった。でも、この代表チームに虚栄心はまったくない。
「ワールドカップでは、アンチェロッティが僕にPKを蹴るよう言った。今日はヴィニに蹴るよう言った。ヴィニは本当にゴールが必要だったし、彼はとてもいい形で決めた。僕たちに虚栄心はまったくない。ブラジルにとって何がベストかを望んでいる。彼のことをうれしく思うし、このまま取り組みを続けていくことが大事だ」
アンチェロッティ、忍耐を求める
ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督は、明らかな不調にもかかわらず、主力FWへの全面的な支持を打ち出し、すぐさまビニシウスを擁護した。ブラジル代表指揮官は、このウインガーが代表チームにとって変わらず重要な存在であることを強調した。
「私はビニをとてもよく知っている。私にとって、彼はブラジルにとって不可欠な選手であり、私のサッカーの歴史を通じてずっとそうだったし、これから先もブラジルにとって重要な選手であり続ける」と、アンチェロッティ監督は試合終了後に語った。「確かに、彼は今ベストな時ではないし、最高のレベルにもない。しかし、それでも違いを生み出すことができるし、今日それをやってみせた。今日は、彼がすでに得点していたので、彼に蹴らせるに値すると判断した。彼はゴールを決めるに値したからだ。個人的には、私はとても忍耐強くいるつもりだ。なぜなら、彼にはこの忍耐がふさわしいからだ」
- AAP
勢いを築く
このゴールは、ビニシウスにとって今後の土台となる重要な一撃だ。代表戦でネットを揺らしたことは、苦しいシーズンを好転させるきっかけになる可能性がある。FWはこの勢いを維持しつつ、残る代表活動期間でも結果を残したいところだ。チームメートと指揮官の揺るぎない支えを受けるビニシウスには、この恵まれた環境を継続的なパフォーマンスへとつなげることが求められる。
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