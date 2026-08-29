「自信がある」　グラスナー監督、リヴァプール戦ドロー後にノッティンガム・フォレストのさらなる補強を予想

この引き分けは、シーズン序盤に失望の残るスタートを切っていたノッティンガム・フォレストにとって、まさに必要とされていた追い風となった。プレミアリーグ開幕戦ではリーズ・ユナイテッドにホームで0-1の敗戦を喫し、その後のカラバオカップ2回戦でも同じ相手にホームで0-2と敗れて敗退していたからだ。もっとも、このポジティブな結果にもかかわらず、グラスナーは自身のチームが依然として発展途上にあると指摘し、とりわけスタミナと守備時の集中力に課題があるとした。『戦術的な形は多くの場面でうまく機能していたと思う。ただ、60〜65分を過ぎるとレベルが少し落ちる。それは、すべてが100％固まっているわけではないことを示している。一緒にやってまだ6、7週間なら、そうならないのも当然だ。それに、ほぼ同じ形の失点を、同じエリアで許してしまった』。

グラスナーはさらに、『中央を開けてしまった。リヴァプールが常にそうしたギャップへパスを通そうとしてくることは分かっている。こうした状況の多くは防げていたが、この2つの場面では対応が間違っていた。そして、ここアンフィールドで戦えば、その代償を払わされる』と付け加えた。