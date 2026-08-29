AFP
翻訳者：
「自信がある」 グラスナー監督、リヴァプール戦ドロー後にノッティンガム・フォレストのさらなる補強を予想
アンフィールドに前向きな兆し
グラスナー監督は、リーグ屈指の強豪と真っ向から渡り合った自軍の取り組みをすぐに称賛した。『BBC Match of the Day』で語ったフォレスト指揮官は、誇りとわずかな悔しさが入り混じる心境を振り返った。「私たちは全員、同じ気持ちだと思う。パフォーマンスを誇りに思っているし、多くのチャンスをつくったことも、同点に追いつかれた後の反応も誇りに思っている。その一方で、勝ち切れなかったことには少し失望もある。これは、自分たちがどれだけ良いパフォーマンスを見せ、どれだけ良いプレーをしたかを示していると思う。全体として、とても良いパフォーマンスだった」とグラスナー監督は述べた。
アウェーのチームはダン・ンドイェのゴールで序盤に先制したが、後半立ち上がりにアレクサンデル・イサクがリバプールにこの試合最初の同点弾をもたらした。ノッティンガム・フォレストは終盤、モーガン・ギブス＝ホワイトがPKを決めて再び勝ち越し、有名な勝利を手にするかに見えた。しかし、最後はビクター・ムニョスの見事な一撃でホームのチームが勝ち点1を拾い、試合は2-2の引き分けに終わった。
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戦術的成長と守備の緩さ
この引き分けは、シーズン序盤に失望の残るスタートを切っていたノッティンガム・フォレストにとって、まさに必要とされていた追い風となった。プレミアリーグ開幕戦ではリーズ・ユナイテッドにホームで0-1の敗戦を喫し、その後のカラバオカップ2回戦でも同じ相手にホームで0-2と敗れて敗退していたからだ。もっとも、このポジティブな結果にもかかわらず、グラスナーは自身のチームが依然として発展途上にあると指摘し、とりわけスタミナと守備時の集中力に課題があるとした。『戦術的な形は多くの場面でうまく機能していたと思う。ただ、60〜65分を過ぎるとレベルが少し落ちる。それは、すべてが100％固まっているわけではないことを示している。一緒にやってまだ6、7週間なら、そうならないのも当然だ。それに、ほぼ同じ形の失点を、同じエリアで許してしまった』。
グラスナーはさらに、『中央を開けてしまった。リヴァプールが常にそうしたギャップへパスを通そうとしてくることは分かっている。こうした状況の多くは防げていたが、この2つの場面では対応が間違っていた。そして、ここアンフィールドで戦えば、その代償を払わされる』と付け加えた。
旅に向けて自信を築く
フォレストの指揮官は、難しい環境の中で選手たちが見せた攻撃面での勇敢さにとりわけ感銘を受けていた。前半に生み出したチャンスを考えれば、もっと楽な展開でリードしていてもよかったはずだと考えている。「私が最も気に入ったのは、前に向かってプレーし、チャンスを作り出したことだ。特に前半はそうだった。1点差以上でリードしていてもよかったと思う」とグラスナーは語った。
「ただ、繰り返しになるが、まだシーズンの始まりだ。旅の始まりでもあり、このパフォーマンスは私たちに自信を与えてくれる。次はもっと早く進むことをいつも願っているが、それでも多くのポジティブな面を見ることができた。自信につながるべきこと、そして実際につながることがたくさんある。ただ、謙虚さを保ち、ハードワークを続けることが重要だ」と続けた。フォレストは現在、9月5日の次戦でトッテナム・ホットスパーをザ・シティ・グラウンドに迎える一戦に目を向けている。
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締め切り前の移籍動向
移籍市場の閉幕が近づく中、グラスナーはフォレストの首脳陣が補強実現に向けて舞台裏で懸命に動いていることを明かした。加入の可能性について問われると、同監督はさらなる補強成立に楽観的な見方を示した。「私はそう願っている。クラブは水面下で懸命に動いているし、2人の補強が実現すると確信している。リアム（デラップ）はすでに来た。さらにもう1人、可能性としては2人を期待している」
また、同監督はこの夏もクラブに大きな変化があった中で尽力している補強チームを称賛した。クラブはRBライプツィヒからシャヴェル・シュラーガー、スポルティングCPからウスマン・ディオマンデ、フラムからスティーヴン・ベンダ、チェルシーからリアム・デラップを獲得している。「クラブは素晴らしい仕事をしている。懸命に動いているし、また新たなスタートだ。新加入選手をチームに組み込んでいるところだ」とグラスナーは締めくくった。
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