『Sport Bild』によると、このスペイン人選手は代理人を通じて2024年ダブルス優勝チームの監督職に応募した。アルベロアは今夏、海外移籍を狙っている。
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自ら志願したが、レアル・マドリードを退任するアルヴァロ・アルベロア監督はブンデスリーガから拒絶されたと報じられている。
しかし、レバークーゼンの回答は、元スペイン代表アルベロアにとって歓迎できるものではなかった。クラブは彼を高く評価し、レアル・マドリードのユース監督時代にもスカウトしていた。それでも、現時点でトップチームを任せられるという確信は持てなかったという。
バイエル側は「監督として成長途上のアルベロアが、現時点でレバークーゼンをトップレベルに導けるほど成熟しているとは確信できない」と説明した。
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バイエル・レバークーゼンの監督探しは難航している。
アルベロアは、シャビ・アロンソが解任された1月にレアル・マドリードの監督に就任したが、2年連続でタイトル獲得に失敗。シーズン終盤、来季も続投しないことを発表し、後任にはジョゼ・モウリーニョ（63歳、ベンフィカ）が内定している。
『Sport Bild』によると、レアルで20年間さまざまな役職を務めた彼は、今後は海外クラブで働きたいと考えているという。
レバークーゼンでは、チャンピオンズリーグ出場を逃したカスパー・ユルマンド監督（54）の去就が不透明だ。後任を探しているフェルナンド・カロ（61）とサイモン・ロルフェス（44）の交渉は難航している。
当初の最有力候補は、同胞アンドニ・イラオラ（43）だった。彼はAFCボーンマスで3年間成功を収め、退任予定だ。しかし週末、リヴァプールがアルネ・スロットを解任。イラオラが後任の最有力となった。すでに合意に達し、数日中に正式発表の見込みだ。
イラオラが有力視されたことで、候補だった元アトレティコ・マドリードのフィリペ・ルイスは一時ASモナコを選択。ただしUEFAプロライセンス未取得がネックとなり、特別許可がない場合、モナコはベンチ入りするたびに2万5000ユーロの罰金を科される。
オリバー・グラスナー（51）はブンデス復帰を希望せずACミランと交渉中。ミシェル（50）はジローナからアヤックスへ移籍する。
監督人事が未定で、ケネット・アイヒホルンの獲得交渉に影響が出ている。
カロとロルフェスは決断を迫られている。今週中に来季監督を発表する予定だからだ。さらに、ヘルタ・ベルリンの16歳有望株ケネット・アイヒホルン争奪戦も圧力をかける。
『キッカー』誌は、バイエルがアイヒホルンを獲得する可能性は高いと報じた。だが監督が未決定なため、その可能性は下がっている。監督人事は「決定的な条件」で、アイヒホルンは将来的な監督が不明なクラブには加入しないからだ。
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レアル・マドリード監督としてのアルバロ・アルベロアの成績：
ゲーム 28 勝利 18 引き分け 2 敗戦 8 得失点差 58:34 平均獲得ポイント 2.0