自ら志願したが、レアル・マドリードを退任するアルヴァロ・アルベロア監督はブンデスリーガから拒絶されたと報じられている。

アルベロアは、シャビ・アロンソが解任された1月にレアル・マドリードの監督に就任したが、2年連続でタイトル獲得に失敗。シーズン終盤、来季も続投しないことを発表し、後任にはジョゼ・モウリーニョ（63歳、ベンフィカ）が内定している。

『Sport Bild』によると、レアルで20年間さまざまな役職を務めた彼は、今後は海外クラブで働きたいと考えているという。

レバークーゼンでは、チャンピオンズリーグ出場を逃したカスパー・ユルマンド監督（54）の去就が不透明だ。後任を探しているフェルナンド・カロ（61）とサイモン・ロルフェス（44）の交渉は難航している。

当初の最有力候補は、同胞アンドニ・イラオラ（43）だった。彼はAFCボーンマスで3年間成功を収め、退任予定だ。しかし週末、リヴァプールがアルネ・スロットを解任。イラオラが後任の最有力となった。すでに合意に達し、数日中に正式発表の見込みだ。

イラオラが有力視されたことで、候補だった元アトレティコ・マドリードのフィリペ・ルイスは一時ASモナコを選択。ただしUEFAプロライセンス未取得がネックとなり、特別許可がない場合、モナコはベンチ入りするたびに2万5000ユーロの罰金を科される。

オリバー・グラスナー（51）はブンデス復帰を希望せずACミランと交渉中。ミシェル（50）はジローナからアヤックスへ移籍する。