Getty Images Sport
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「臆病者は後ろ向きにプレーする！」――ワールドカップ決勝でアルゼンチンがスペインに大敗。ハーフタイムにエミ・マルティネスとリオネル・メッシがチームを鼓舞した。
アルビセレステ、決勝で苦戦
舞台裏映像では、キャプテンのメッシとGKマルティネスが決勝戦の前と試合中にチームを鼓舞する姿が映し出された。アルゼンチンは延長戦の末、フェラン・トーレスのゴールでスペインに0-1で敗れた。スカローニ監督率いるチームは終始圧倒され、フェルナンデスの退場後も相手の攻勢を止められなかった。
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リーダーたちがトンネルで応援する
キックオフ前、メッシはチームメイトに外部の雑音を遮断し、落ち着くよう促した。大会では判定基準を巡る議論や、南米勢に有利だという声が話題になっていた。
チームメイトにこう呼びかけた。「落ち着いて、外野の雑音は無視しよう。プレーに集中しよう」
マルティネスが激しい反撃を要求
前半終了時、スコアは0-0だったがスペインがボール支配率で優っていた。マルティネスはハーフタイムのトンネルでチームを鼓舞し、前線への攻撃を強化するよう熱く求めた。アストン・ヴィラのGKは叫んだ。「心を込めてプレーしよう。後ろに引くな、前へ進め。前へ、前へ、前へ。臆病者は引くが、俺たちは進む。 3本のパスでレオにつなげ。後ろから組み立てる姿も見せよう。」
その後、メッシが声を重ねた。「さあ、気概を見せろ。いつも通りだ、今こそ示そう。自分たちのサッカーを、行こう。」
- AFP
ファイナリストたちは再建の過程に直面している
ニュージャージーでの痛恨の敗北により、アルビセレステはタイトル防衛に失敗し、チームの規律と世代交代を見直す重要な過渡期に入った。39歳のメッシは今回が最後のワールドカップとの見方が強く、33歳のマルティネスの代表での将来も不透明だ。
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