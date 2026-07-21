キックオフ前、メッシはチームメイトに外部の雑音を遮断し、落ち着くよう促した。大会では判定基準を巡る議論や、南米勢に有利だという声が話題になっていた。

チームメイトにこう呼びかけた。「落ち着いて、外野の雑音は無視しよう。プレーに集中しよう」