「腹立たしい」――ブラジル代表でのラフィーニャの負傷にバルセロナが激怒、ジョアン・ラポルタ会長が日程編成を非難

クラブ会長は、代表戦の日程について遠慮のない評価を下し、ラフィーニャがブラジル代表での任務から重傷を負って帰国したことを受け、深い不満を露わにした。バルセロナの会長は『Mon Esport』の取材に対し、FIFAによる世界的なサッカー日程の管理について、クラブが失望していることを明らかにした。

「ラフィーニャの負傷は残念だ。主要クラブが参加する大会を考慮した国際試合日程を策定するよう、FIFAに要請しなければならない」とラポルタ会長は述べた。 「親善試合なのに、我々の主力選手の一人が怪我をしてしまった。もちろん腹立たしい。選手たちを責めることはできない。彼らはプロであり、国のために全力を尽くしているのだから。問題は、シーズンにおいて全てを懸けて戦っているこの時期に、スケジュールが過密であることだ。腹が立つ！」