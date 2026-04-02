Getty Images
翻訳者：
「腹立たしい」――ブラジル代表でのラフィーニャの負傷にバルセロナが激怒、ジョアン・ラポルタ会長が日程編成を非難
ラポルタ氏がFIFAのスケジュールを批判
クラブ会長は、代表戦の日程について遠慮のない評価を下し、ラフィーニャがブラジル代表での任務から重傷を負って帰国したことを受け、深い不満を露わにした。バルセロナの会長は『Mon Esport』の取材に対し、FIFAによる世界的なサッカー日程の管理について、クラブが失望していることを明らかにした。
「ラフィーニャの負傷は残念だ。主要クラブが参加する大会を考慮した国際試合日程を策定するよう、FIFAに要請しなければならない」とラポルタ会長は述べた。 「親善試合なのに、我々の主力選手の一人が怪我をしてしまった。もちろん腹立たしい。選手たちを責めることはできない。彼らはプロであり、国のために全力を尽くしているのだから。問題は、シーズンにおいて全てを懸けて戦っているこの時期に、スケジュールが過密であることだ。腹が立つ！」
- Getty Images Sport
チャンピオンズリーグに大きな打撃
この負傷のタイミングは、ハンス・フリック監督にとって悪夢のような事態だ。クラブの医療スタッフによると、回復までの期間は5週間と見込まれている。この診断により、元リーズ・ユナイテッドの選手は、アトレティコ・マドリードとの重要なチャンピオンズリーグ準々決勝の2試合に加え、数多くの重要なラ・リーガの試合にも出場できなくなる見通しだ。ラフィーニャは今シーズン、31試合に出場して19ゴール8アシストを記録するなど、キャリア最高の好調ぶりを見せていた。 首位を守り抜き、欧州での勝ち進みを目指す「ブラウグラナ」にとって、これほど生産性の高い攻撃の要を失うことは大きな痛手であり、ラポルタ会長は、選手への保護体制が万全であれば回避できたはずだと考えている。
正式な苦情申立ておよび補償
主力選手の離脱に直面したバルセロナは、不満を表明するため正式な措置を講じる準備を進めているとみられる。 報道によると、特に米国への長距離移動後の非公式試合で負傷が発生したことを踏まえ、バルサはこの事態に対処するためFIFAに正式に申し立てを行う意向だという。同選手は28日以上戦線離脱することになるため、クラブはFIFAクラブ保護プログラムを通じて金銭的補償を受ける資格があるものの、予想される約14万4000ユーロの支払額は微々たるものと見られている。
- Getty Images
フリックは解決策を模索せざるを得なくなった
ラフィーニャが少なくとも5月上旬まで離脱することになったため、攻撃陣の布陣を再構築する重責がフリック監督に課せられた。ドイツ人監督はこれまで、ラフィーニャの献身的なプレーと決定力に大きく依存してきた。彼の不在はウイングに大きな穴を開けることになり、早急な補填が求められる。バルセロナは現在、リーグ優勝争いでレアル・マドリードに4ポイントのリードを保っているが、チーム2位の得点源を失った状況下で、そのリードが試されることになるだろう。 チームが過密な4月の日程に備える中、今回の代表戦期間による影響は、トップクラブと国際サッカーカレンダーとの間に続く摩擦を痛感させるものとなっている。