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「腹が立つ！」――苛立ちを隠せないニック・ウォルテメイドは、批判する人たちに「ニューカッスルの試合をあまり見ていないんだろう」と指摘した
ウォルテメイド、「不振」説に反論
ドイツ代表FWは『ズュートドイチェ・ツァイトゥング』紙の取材に対し、ニューカッスルでの最近のパフォーマンスを巡る報道に対して明らかな不満を露わにした。チームでレギュラーとして定着しているにもかかわらず、一部のサポーターや評論家からは、最終ライン付近での彼の影響力に疑問の声が上がっている。
「気になりますね。もし誰かが私がスランプにあると言うなら、その人はニューカッスルの試合をあまり見ていないのだと反論したいです」とウォルテマデは語り、シーズン後半に浮上した否定的な評価に直接言及した。
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戦術上の責任の所在の変化
ウォルテメイドは、純粋なストライカーとして最前線を牽引するよりも、チーム全体の戦術的な布陣のために自身の得点への野心を犠牲にするよう求められることが多く、エディ・ハウ監督は彼をミッドフィールダーとして起用している。
「人々は私をゴールと結びつけて考えるのは分かっているが、ストライカーの得点数と、相手ゴールから50、60、70メートル離れた位置でプレーするミッドフィールダーのそれを比較することはできない」と彼は説明した。
不当な判断？
ニューカッスルでのこれまでの45試合で10ゴール5アシストを記録しており、数字だけ見れば実り多いシーズンと言えるが、ウォルテメイドは従来の統計だけでは自身の成長の全貌は伝わらないと主張する。彼は、ピッチのより深い位置での働きぶりや技術的な確実性にも注目してほしいと考えている。
「今の私は、シーズン開幕時のニック・ウォルテメイドとは全く別人です。今、私を評価するにあたっては、1対1の局面での対応やスペースの確保の仕方を見てほしい」とこのフォワードは付け加え、一般の観戦者には見過ごされがちな自身のプレーの微妙な側面を強調した。
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長期的な視点に立った取り組み
多くのフォワードが得点による栄光を渇望する中、ウォルテマデは自身の成長に対して成熟した姿勢を見せている。「もちろん、今は以前よりずっと得点が少ない。でも、まったく気にしていない。自分のプレーの幅を広げることに抵抗はないんだ。そして、こうした局面を乗り越える術を身につければ、長い目で見れば自分がより強くなれると確信している」とウォルテマデは語った。
元シュトゥットガルトのこの選手は、4月12日にニューカッスルがクリスタル・パレスをアウェイで迎える次節のプレミアリーグで、懐疑的な声に反論する新たなチャンスを得るだろう。