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「腹が立つ」 アレクシス・マク・アリスター、トッテナム戦勝利後にリヴァプールのブレイク中の若手たちへの“愛のムチ”アプローチを明かす
カークビーでのマック・アリスターの愛のムチ的アプローチ
マック・アリスターは、リヴァプールがトッテナム・ホットスパーを3-1で下したカラバオカップの勝利で重要な役割を果たし、アカデミー出身選手が複数人輝きを放った一戦で先制点を挙げた。トレイ・ニョニ、ジェームズ・マコーネル、リオ・ングモハらはプレミアリーグ勢を相手に落ち着いたプレーで称賛を集めた一方、マック・アリスターは舞台裏で彼らに高い基準を求めていることを明かした。ブライトンの元所属選手である同選手は、AXAトレーニングセンターでの日々のセッション中に若手の水準が落ちた際には、ためらわずに向き合うことも認めた。
『ITV』の取材に応じたMFは、自身のメンターとしてのスタイルについて率直に語った。「彼らにはかなり意識を向けているし、腹を立てることもある。それは彼らに成功してほしいと僕が願っているからだと思う。言ったように、彼らは本当に素晴らしい。クオリティーがあって、強度も高く、このクラブが何を意味するのかも分かっている。それは重要なことで、彼らは今季の僕たちにとって本当に重要な存在になるはずだ」と、マック・アリスターは語った。
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若手たちがトッテナムの試練を突破
アンフィールドで行われた3回戦は、アンドニ・イラオラにとって控え組の選手たちを見極める重要なリトマス試験紙となった。とりわけ、ロベルト・デ・ゼルビが送り出したトッテナムの陣容の強さを踏まえればなおさらである。それでも、若いリバプールはトッテナム相手にアグレッシブな姿勢を崩さなかった。中盤でのこのアルゼンチン人のベテランとしての存在感は、周囲の緊張を和らげる助けとなり、後半にコナー・ギャラガーが得点し、アウェーのトッテナムが試合に戻ろうとした場面でも、リバプールが主導権を保つことを可能にした。
マック・アリスターは、若手たちのパフォーマンスは偶然ではなく、トレーニングで積み重ねてきた成果の表れだと強調した。「間違いなくそうだ。若い選手たちにとって本当に重要だった。彼らは毎日、トレーニングでここにいたいという気持ちを示している。本当に、本当にハードに取り組んでいるし、クオリティーもある。彼らはトレーニングでこれに値するだけのことをしてきたので、本当にうれしい」と語った。
アンフィールドで実を結ぶシュート練習
スパーズ戦で見せたゴールの多彩さは、トレーニンググラウンドで費やしてきた時間が大きな成果を生みつつあることを示していた。マック・アリスターの先制点は、ゲームのファイナルサードで違いを生み出そうとする彼の意欲を示すものであり、現行のコーチングスタッフの下でさらに伸ばしたいと考えている特長でもある。
「僕たちはシュート練習をたくさんしている。ドム（ドミニク・ソボスライ）はそれを持っている。彼にとっては自然なことなんだ。僕については、少しラッキーだった。ボックス内に入ってゴールを決めるのが好きだから、自信のためにも得点することは本当に重要だし、僕たちが望んでいたことだから勝つことも重要だった」と説明した。
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カップ戦での成功後も一貫性を維持すること
カラバオカップ制覇の後に祝賀ムードが広がる中でも、マック・アリスターはチームメートに対し、地に足をつけ続けなければならないとすぐに呼びかけた。MFは、集中を保つべき理由として過去の結果を挙げ、リヴァプールのような規模のクラブで成功したシーズンを送るには継続性が鍵になると指摘した。
「これは1試合に過ぎないということを理解する必要があるし、振り返ってイプスウィッチ戦やアトレティコ戦を見れば、本当に良かった」と、そのMFは警鐘を鳴らした。「その後のフラム戦では、自分たちが望んだようなサッカーはできなかった。だから今は、次の試合に向けて準備ができていることを確実にしないといけない」
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