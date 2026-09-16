アンフィールドで行われた3回戦は、アンドニ・イラオラにとって控え組の選手たちを見極める重要なリトマス試験紙となった。とりわけ、ロベルト・デ・ゼルビが送り出したトッテナムの陣容の強さを踏まえればなおさらである。それでも、若いリバプールはトッテナム相手にアグレッシブな姿勢を崩さなかった。中盤でのこのアルゼンチン人のベテランとしての存在感は、周囲の緊張を和らげる助けとなり、後半にコナー・ギャラガーが得点し、アウェーのトッテナムが試合に戻ろうとした場面でも、リバプールが主導権を保つことを可能にした。

マック・アリスターは、若手たちのパフォーマンスは偶然ではなく、トレーニングで積み重ねてきた成果の表れだと強調した。「間違いなくそうだ。若い選手たちにとって本当に重要だった。彼らは毎日、トレーニングでここにいたいという気持ちを示している。本当に、本当にハードに取り組んでいるし、クオリティーもある。彼らはトレーニングでこれに値するだけのことをしてきたので、本当にうれしい」と語った。