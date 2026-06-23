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Oliver Maywurm

翻訳者：

「腹が痛くなるほど笑った」。DFBの試合で得点を挙げたデニズ・ウンダフとナディエム・アミリは、アントニオ・リュディガーがコートジボワール戦でみせたプレーに大笑いした。

ワールドカップ
ドイツ 対 コートジボワール
ドイツ
デニス・ウンダフ
ナディーム・アミリ
アントニオ・リュディガー

コートジボワール戦で決勝ゴールを決めたデニズ・ウンダフと、その場面を共有したナディエム・アミリが、ドイツ代表の喜びの輪で起きた出来事に大笑いした。主役はアントニオ・リュディガーだった。

「デビッド（ラウム）がピッチに駆け込み、みんなも続いて大喜びだった。 するとトニ・リュディガーが物の上に乗り、デビッドの髪を引っ張った。ウンダフはDFBのYouTubeチャンネルで、2026年W杯ドイツ代表GL第2戦で2-1の決勝弾を決めた直後の祝福を振り返り、リュディガーの行動にアミリと共に大笑いした。

  • 0－1の場面でウンダフとともに投入され、同点ゴールをアシストしたマインツ出身の選手は、その細部には気づいていなかった。 「昨日それを見て腹が痛くなるほど笑ったよ」とVfBシュトゥットガルトのウンダフは代表チームメイトについて語った。二人でその場面を見直すと、またしても笑いが止まらなかった。

    後半、負傷したニコ・シュロッターベックに代わって出場したリュディガーは、喜ぶチームメイトの後ろにあるサイドボードに飛び乗った。その際、90分間ベンチにいたが熱狂してピッチに駆け出したデビッド・ラウムの髪を軽く引っ張った。

    とりわけニック・ヴォルテマデは、歓喜の渦の中でチームメイトの頭をパチパチと叩いて回っていた。特にジョナサン・ターに対してはそうだった。「頭を叩く習慣を誰が始めたのかは分からない」とアミリは語った。「ただ、自分が叩かれていることに気づいただけだ。 7人もが僕の足の指を踏んづけてきて、痛かったよ」とウンダフは笑いながら語った。

    この重要なゴールでの熱狂は、「チームは団結しており、誰もが互いの成功を喜んでいる。嫉妬はない。この状態が続くことを願っている」と、W杯で5得点（3ゴール2アシスト）を記録するVfBのスターは語った。

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  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ナーゲルスマン監督は、ウンダフをワールドカップの先発起用するだろうか？

    トーナメント初戦のキュラソー戦（7-1）では、アンダフは途中出場で1ゴール2アシストを記録。コートジボワール戦では60分に投入され、68分にアミリのクロスを決めて同点とした。 ロスタイムにはフェリックス・ンメチャのパスを冷静に決めて2-1の決勝点とした。 この得点がグループステージ突破を決定付けた。直後、エクアドルがキュラソーと0-0で引き分け、木曜の最終戦を前にドイツの1位は確定した。

    この活躍で先発の可能性を問われたナーゲルスマン監督は明言を避けた。 「彼を先発させる可能性は十分ある」とナゲルスマン監督はZDFで語った。その一方で、「この流れと役割を維持させる選択肢もある。この役割で2試合とも勝敗を左右したからだ」と迷いも明かした。

    一方、3番手センターバックとして北米入りしたリュディガーは、今後はレギュラーとして出場する見込みだ。月曜に報じられた通り、シュロッターベックはコートジボワール戦で左足首内側靭帯を損傷し、大会を欠場することになった。 リュディガーは、コートジボワール戦に続き、このBVB所属DFのポジションを引き継ぐ。守備の要ジョナタン・ターとセンターバックを組む見込みだ。

    16強戦の相手は未定だが、グループ3位の上位8チームのうち1つと、6月29日（月）22時30分（ドイツ時間）にボストンで戦う。ベスト16では、キリアン・ムバッペ擁するフランスと当たる可能性もある。

  • ドイツ代表デニズ・ウンダヴの代表戦出場記録まとめ。


    日付

    試合

    大会

    出場時間（分）

    得点

    2024年3月23日

    フランス対ドイツ 0-2

    親善試合

    10

    -

    2024年6月3日

    ドイツ対ウクライナ 0-0

    親善試合

    45

    -

    2024年6月19日

    ドイツ対ハンガリー 2-0

    2024年欧州選手権

    6

    -

    2024年9月10日

    オランダ 対 ドイツ 2-2

    ネーションズリーグ

    63

    1

    2024年10月11日

    ボスニア・ヘルツェゴビナ対ドイツ 1-2

    ネーションズリーグ

    67

    2

    2025年6月8日

    ドイツ対フランス 0-2

    ネーションズリーグ

    45

    -

    2026年3月30日

    ドイツ対ガーナ 2-1

    親善試合

    45

    1

    2026年5月31日

    ドイツ対フィンランド 4-0

    親善試合

    61

    2

    2026年6月6日

    アメリカ対ドイツ 1-2

    親善試合

    29

    -

    2026年6月14日

    ドイツvs.キュラソー 7-1

    2026年ワールドカップ

    26

    1

    6月20日

    ドイツ対コートジボワール 2-1

    2026年ワールドカップ

    30

    2


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