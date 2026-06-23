0－1の場面でウンダフとともに投入され、同点ゴールをアシストしたマインツ出身の選手は、その細部には気づいていなかった。 「昨日それを見て腹が痛くなるほど笑ったよ」とVfBシュトゥットガルトのウンダフは代表チームメイトについて語った。二人でその場面を見直すと、またしても笑いが止まらなかった。

後半、負傷したニコ・シュロッターベックに代わって出場したリュディガーは、喜ぶチームメイトの後ろにあるサイドボードに飛び乗った。その際、90分間ベンチにいたが熱狂してピッチに駆け出したデビッド・ラウムの髪を軽く引っ張った。

とりわけニック・ヴォルテマデは、歓喜の渦の中でチームメイトの頭をパチパチと叩いて回っていた。特にジョナサン・ターに対してはそうだった。「頭を叩く習慣を誰が始めたのかは分からない」とアミリは語った。「ただ、自分が叩かれていることに気づいただけだ。 7人もが僕の足の指を踏んづけてきて、痛かったよ」とウンダフは笑いながら語った。

この重要なゴールでの熱狂は、「チームは団結しており、誰もが互いの成功を喜んでいる。嫉妬はない。この状態が続くことを願っている」と、W杯で5得点（3ゴール2アシスト）を記録するVfBのスターは語った。