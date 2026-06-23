「デビッド（ラウム）がピッチに駆け込み、みんなも続いて大喜びだった。 するとトニ・リュディガーが物の上に乗り、デビッドの髪を引っ張った。ウンダフはDFBのYouTubeチャンネルで、2026年W杯ドイツ代表GL第2戦で2-1の決勝弾を決めた直後の祝福を振り返り、リュディガーの行動にアミリと共に大笑いした。
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「腹が痛くなるほど笑った」。DFBの試合で得点を挙げたデニズ・ウンダフとナディエム・アミリは、アントニオ・リュディガーがコートジボワール戦でみせたプレーに大笑いした。
0－1の場面でウンダフとともに投入され、同点ゴールをアシストしたマインツ出身の選手は、その細部には気づいていなかった。 「昨日それを見て腹が痛くなるほど笑ったよ」とVfBシュトゥットガルトのウンダフは代表チームメイトについて語った。二人でその場面を見直すと、またしても笑いが止まらなかった。
後半、負傷したニコ・シュロッターベックに代わって出場したリュディガーは、喜ぶチームメイトの後ろにあるサイドボードに飛び乗った。その際、90分間ベンチにいたが熱狂してピッチに駆け出したデビッド・ラウムの髪を軽く引っ張った。
とりわけニック・ヴォルテマデは、歓喜の渦の中でチームメイトの頭をパチパチと叩いて回っていた。特にジョナサン・ターに対してはそうだった。「頭を叩く習慣を誰が始めたのかは分からない」とアミリは語った。「ただ、自分が叩かれていることに気づいただけだ。 7人もが僕の足の指を踏んづけてきて、痛かったよ」とウンダフは笑いながら語った。
この重要なゴールでの熱狂は、「チームは団結しており、誰もが互いの成功を喜んでいる。嫉妬はない。この状態が続くことを願っている」と、W杯で5得点（3ゴール2アシスト）を記録するVfBのスターは語った。
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ナーゲルスマン監督は、ウンダフをワールドカップの先発起用するだろうか？
トーナメント初戦のキュラソー戦（7-1）では、アンダフは途中出場で1ゴール2アシストを記録。コートジボワール戦では60分に投入され、68分にアミリのクロスを決めて同点とした。 ロスタイムにはフェリックス・ンメチャのパスを冷静に決めて2-1の決勝点とした。 この得点がグループステージ突破を決定付けた。直後、エクアドルがキュラソーと0-0で引き分け、木曜の最終戦を前にドイツの1位は確定した。
この活躍で先発の可能性を問われたナーゲルスマン監督は明言を避けた。 「彼を先発させる可能性は十分ある」とナゲルスマン監督はZDFで語った。その一方で、「この流れと役割を維持させる選択肢もある。この役割で2試合とも勝敗を左右したからだ」と迷いも明かした。
一方、3番手センターバックとして北米入りしたリュディガーは、今後はレギュラーとして出場する見込みだ。月曜に報じられた通り、シュロッターベックはコートジボワール戦で左足首内側靭帯を損傷し、大会を欠場することになった。 リュディガーは、コートジボワール戦に続き、このBVB所属DFのポジションを引き継ぐ。守備の要ジョナタン・ターとセンターバックを組む見込みだ。
16強戦の相手は未定だが、グループ3位の上位8チームのうち1つと、6月29日（月）22時30分（ドイツ時間）にボストンで戦う。ベスト16では、キリアン・ムバッペ擁するフランスと当たる可能性もある。
ドイツ代表デニズ・ウンダヴの代表戦出場記録まとめ。
日付
試合
大会
出場時間（分）
得点
2024年3月23日
フランス対ドイツ 0-2
親善試合
10
-
2024年6月3日
ドイツ対ウクライナ 0-0
親善試合
45
-
2024年6月19日
ドイツ対ハンガリー 2-0
2024年欧州選手権
6
-
2024年9月10日
オランダ 対 ドイツ 2-2
ネーションズリーグ
63
1
2024年10月11日
ボスニア・ヘルツェゴビナ対ドイツ 1-2
ネーションズリーグ
67
2
2025年6月8日
ドイツ対フランス 0-2
ネーションズリーグ
45
-
2026年3月30日
ドイツ対ガーナ 2-1
親善試合
45
1
2026年5月31日
ドイツ対フィンランド 4-0
親善試合
61
2
2026年6月6日
アメリカ対ドイツ 1-2
親善試合
29
-
2026年6月14日
ドイツvs.キュラソー 7-1
2026年ワールドカップ
26
1
6月20日
ドイツ対コートジボワール 2-1
2026年ワールドカップ
30
2