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「腕は体の近くにあった」 プレミアリーグが、マンチェスター・ユナイテッドがフラム戦のドローでPKを与えられなかった場面の公式VAR音声を公開
VARの音声がPKではないとの判定を裏付ける
プレミアリーグは、マンチェスター・ユナイテッドがフラムと1-1で引き分けた試合の後、完全な透明性を図る方針を取り、『X』上のマッチセンターを通じて声明と関連するVAR音声を公開した。問題の場面は86分、リサンドロ・マルティネスがボールをコテージャーズのDFバッシーに向けてそらした際に発生。リプレーでは、ボールがその選手の手に明確に接触している様子が映っていた。
ユナイテッドの選手たちが抗議したにもかかわらず、主審のピーター・バンクスは直ちにプレー続行を示し、その判定はその後VARルームの同僚たちにも支持された。このプロセスを明確にするため、プレミアリーグはチェックが行われたことを確認する声明を発表した。『バッシーのハンドの可能性について、マンチェスター・ユナイテッドにPKを与えないという主審の判定はVARによってチェックされ、支持された』。
- Getty Images Sport
審判団が「自然な」腕の位置を説明
公開された書き起こしでは、バンクス、アシスタントレフェリーのダン・クック、そしてVAR担当のニック・ホプトンの会話の詳細が明らかになっている。ボールがバッシーに当たった際、クックはタッチライン際からすぐに自身の見解を示し、守備側選手のシルエットについて「体に近い。当たってはいるが、腕は体に近い」と述べた。
バンクスはピッチ上での判定を崩さず、簡潔に「オンフィールドの判定はプレー続行だ」と返答した。その後、VARチームは明白かつ明確な誤審がなかったことを確認するため、映像を素早くチェックした。ホプトンはさらに「腕は体に近い。確認できた。ピッチ上で説明された通り、オンフィールドのプレー続行の判定を支持する」と付け加えた。
不振の中で募るキャリックの苛立ち
この試合は、マルティネスの痛恨のオウンゴールがGKセンネ・ラメンスの手を逃れて失点した時点で、すでにマンチェスター・ユナイテッドにとって難しい展開となっていた。ユナイテッドは最終的に89分、マテウス・クーニャのディフレクションしたシュートで同点に追いついたが、このパフォーマンスで批判の声が収まることはほとんどなかった。
それでもキャリックは、ファンや識者からの視線が一段と厳しくなる中でも、自チームの取り組む姿勢を擁護した。指揮官は試合の流れについて、一部が指摘するほど一方的ではなかったとの見方を示し、次のように語った。「受け身だったとは思わない。フットボールは難しいゲームだ。前半は多くの時間帯をコントロールし、今日はいいフットボールもできていた。思い通りにいかない時間帯は必ずある」
- AFP
中断期間を前にキャリックへのプレッシャーが高まる
1-1のドローは、プレミアリーグ順位表でマンチェスター・ユナイテッドにほとんど慰めをもたらさない。厳しい1週間の中でキャリック監督のチームはリーグ3連敗を回避したものの、開幕から5試合でわずか5ポイントしか積み上げられず、2014-15シーズンに記録したプレミアリーグでのワーストスタートに並ぶ形で、12位に沈んだままインターナショナルブレイクに入る。ユナイテッドはこのインターナショナルブレイクで立て直しを図り、10月10日にオールド・トラッフォードでトッテナムを迎える一戦で再開を迎える。
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