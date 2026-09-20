プレミアリーグは、マンチェスター・ユナイテッドがフラムと1-1で引き分けた試合の後、完全な透明性を図る方針を取り、『X』上のマッチセンターを通じて声明と関連するVAR音声を公開した。問題の場面は86分、リサンドロ・マルティネスがボールをコテージャーズのDFバッシーに向けてそらした際に発生。リプレーでは、ボールがその選手の手に明確に接触している様子が映っていた。

ユナイテッドの選手たちが抗議したにもかかわらず、主審のピーター・バンクスは直ちにプレー続行を示し、その判定はその後VARルームの同僚たちにも支持された。このプロセスを明確にするため、プレミアリーグはチェックが行われたことを確認する声明を発表した。『バッシーのハンドの可能性について、マンチェスター・ユナイテッドにPKを与えないという主審の判定はVARによってチェックされ、支持された』。