Getty Images/Calciomercato
翻訳者：
「胸の中に蝶が舞っている！」。ピオ・エスポジトがインテルとの長期契約延長の裏にある感情を明かす
エスポジトが長期契約延長にサイン
インテルのFWピオ・エスポジトが長期の契約延長にサインし、2032年までクラブに残留することになった。21歳のFWは、見事なブレイクを果たしたシーズンを経てトップチームでの地位を確立した。
エスポジトは2014年、9歳でインテルのユースアカデミーに加入。その後、2025年6月のFIFAクラブ・ワールドカップでトップチームデビューを飾った。
今回の契約延長は、2026年にクリスティアン・キヴが率いるチームでセリエA優勝とコッパ・イタリア制覇の2冠達成においてエスポジトが重要な役割を担ったことを受け、インテルが大きな信頼を示したものとなる。
- Italy Photo Press
FWがキブの影響力を称賛
契約締結後にクラブの公式メディアの取材に応じたエスポジトは、本部に到着した際に感極まっていたことを認めた。また、U-14とプリマベーラのカテゴリーで以前に指導を受けたキヴ監督が、自身の成長を導いてくれたと感謝を示した。
エスポジトは、新契約は到達点ではなく、さらに成長し続けるためのモチベーションになると強調した。
「とても感情が込み上げてきた。車の中では胸が高鳴っていた」とエスポジトは語った。「ミステル・キヴは、人生を通して夢見てきたチャンスを与えてくれた。彼はいつも僕を高く評価し、信頼してくれていた。その信頼に応え続けていきたい」
ブレイクのシーズンがタイトルをもたらす
セリエBのスペツィアで2年間のレンタル移籍を終えた後、エスポジトはインテルに復帰し、全コンペティションですぐにインパクトを残した。フルシーズンで臨んだデビューシーズンでは、48試合出場で10得点6アシストを記録した。
そのシーズンには、ユヴェントス、アタランタ、フィオレンティーナ戦での重要なリーグ戦ゴールに加え、サン・シーロでのレッチェ戦では決勝点も挙げた。
また、エスポジトはヨハン・クライフ・アレナで行われたアヤックス戦でチャンピオンズリーグ初先発を果たし、キヴの攻撃陣で信頼できる選択肢としての地位を確立した。
- AFP
新シーズンは上々の滑り出し
エスポジトは好調を今季にも持ち込み、開幕節のモンツァ戦では圧巻のバックヒール弾で今季初ゴールを決めた。
このFWは、温かく迎えてくれたインテルのサポーターに感謝を示すとともに、自身の個人成績に限界を設けるつもりはないと強調した。
2032年までミラノでの将来を確保したエスポジトは、インテルが国内タイトル防衛を目指す中、安定したパフォーマンスの継続へ意識を向けている。
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