インテルのFWピオ・エスポジトが長期の契約延長にサインし、2032年までクラブに残留することになった。21歳のFWは、見事なブレイクを果たしたシーズンを経てトップチームでの地位を確立した。

エスポジトは2014年、9歳でインテルのユースアカデミーに加入。その後、2025年6月のFIFAクラブ・ワールドカップでトップチームデビューを飾った。

今回の契約延長は、2026年にクリスティアン・キヴが率いるチームでセリエA優勝とコッパ・イタリア制覇の2冠達成においてエスポジトが重要な役割を担ったことを受け、インテルが大きな信頼を示したものとなる。



