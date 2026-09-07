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CM Grafica Inter Pio Esposito nuova urlo 16 9Getty Images/Calciomercato
Alvino Hanafi

翻訳者：

「胸の中に蝶が舞っている！」。ピオ・エスポジトがインテルとの長期契約延長の裏にある感情を明かす

フランチェスコ・ピオ・エスポージト
インテル

ピオ・エスポジトがインテルと2032年までの契約延長にサインし、長期的な将来を託した。2005年生まれのFWは、インテルのセリエAとコッパ・イタリアの2冠達成に貢献した後、自身の成長についてクリスティアン・キヴの手腕を称賛した。

  • エスポジトが長期契約延長にサイン

    インテルのFWピオ・エスポジトが長期の契約延長にサインし、2032年までクラブに残留することになった。21歳のFWは、見事なブレイクを果たしたシーズンを経てトップチームでの地位を確立した。

    エスポジトは2014年、9歳でインテルのユースアカデミーに加入。その後、2025年6月のFIFAクラブ・ワールドカップでトップチームデビューを飾った。

    今回の契約延長は、2026年にクリスティアン・キヴが率いるチームでセリエA優勝とコッパ・イタリア制覇の2冠達成においてエスポジトが重要な役割を担ったことを受け、インテルが大きな信頼を示したものとなる。


    • 広告
  • imago-sport-1068027152.jpgItaly Photo Press

    FWがキブの影響力を称賛

    契約締結後にクラブの公式メディアの取材に応じたエスポジトは、本部に到着した際に感極まっていたことを認めた。また、U-14とプリマベーラのカテゴリーで以前に指導を受けたキヴ監督が、自身の成長を導いてくれたと感謝を示した。

    エスポジトは、新契約は到達点ではなく、さらに成長し続けるためのモチベーションになると強調した。

    「とても感情が込み上げてきた。車の中では胸が高鳴っていた」とエスポジトは語った。「ミステル・キヴは、人生を通して夢見てきたチャンスを与えてくれた。彼はいつも僕を高く評価し、信頼してくれていた。その信頼に応え続けていきたい」

  • ブレイクのシーズンがタイトルをもたらす

    セリエBのスペツィアで2年間のレンタル移籍を終えた後、エスポジトはインテルに復帰し、全コンペティションですぐにインパクトを残した。フルシーズンで臨んだデビューシーズンでは、48試合出場で10得点6アシストを記録した。

    そのシーズンには、ユヴェントス、アタランタ、フィオレンティーナ戦での重要なリーグ戦ゴールに加え、サン・シーロでのレッチェ戦では決勝点も挙げた。

    また、エスポジトはヨハン・クライフ・アレナで行われたアヤックス戦でチャンピオンズリーグ初先発を果たし、キヴの攻撃陣で信頼できる選択肢としての地位を確立した。

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  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-SCUDETTO-TROPHYAFP

    新シーズンは上々の滑り出し

    エスポジトは好調を今季にも持ち込み、開幕節のモンツァ戦では圧巻のバックヒール弾で今季初ゴールを決めた。

    このFWは、温かく迎えてくれたインテルのサポーターに感謝を示すとともに、自身の個人成績に限界を設けるつもりはないと強調した。

    2032年までミラノでの将来を確保したエスポジトは、インテルが国内タイトル防衛を目指す中、安定したパフォーマンスの継続へ意識を向けている。

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