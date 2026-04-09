「胸が痛む！」BVBでの移籍劇は、今もニコ・コヴァチを苦しめている。

しかし、そのために必要なのは、契約期間終了間際にドルトムントの予想に反しチェルシーがレンタル契約を打ち切り、直後に提携クラブのストラスブールへ移籍させたアンセルミノが再び万全のコンディションになることだった。このアルゼンチン人選手は、ドルトムントでも出場機会が限られ、フランスでも怪我で苦戦している。

ドルトムントでは、1年近く公式戦に出ていなかった彼が、わずか5か月で怪我により12試合を欠場した。デビュー直後に体調を崩し、数週間離脱した。

それでも出場した10試合585分では、黒と黄色のユニフォームで確かな印象を残した。 「アーロンはプレーするたびに素晴らしい働きをする。彼は試合開始から終了まで頼りになる。素晴らしい若者であり、優れたディフェンダーだ。ミスをほとんどしない。 そんな選手がチームにいるのは嬉しい」とニコ・コヴァチ監督は称賛した。