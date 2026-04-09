「胸が痛む！」BVBでの移籍劇は、今もニコ・コヴァチを苦しめている。

敗者がいれば、必ず勝者もいる。18歳のイタリア人FWルカ・レッジャーニが好例だ。アーロン・アンセルミーノの電撃移籍がなければ、彼はボルシア・ドルトムントでこれほど急成長することはなかっただろう。ニコ・コヴァチ監督は、いまだにその退団を悔やんでいる。
「ストラスブールでの彼の出場状況を確認するが、今は以前ほどプレーしていない。我がチームにいればもっと出場していたはずだ」とコヴァチ監督は金曜日のバイエル・レバークーゼン戦前会見で語った。
敗者がいれば、必ず勝者もいる。18歳のイタリア人FWルカ・レッジャーニが好例だ。アーロン・アンセルミーノの電撃移籍がなければ、彼はボルシア・ドルトムントでこれほど急成長することはなかっただろう。ニコ・コヴァチ監督は、いまだにその退団を悔やんでいる。
「ストラスブールでの彼の出場状況を確認するが、今は以前ほどプレーしていない。我がチームにいればもっと出場していたはずだ」とコヴァチ監督は金曜日のバイエル・レバークーゼン戦前会見で語った。
しかし、そのために必要なのは、契約期間終了間際にドルトムントの予想に反しチェルシーがレンタル契約を打ち切り、直後に提携クラブのストラスブールへ移籍させたアンセルミノが再び万全のコンディションになることだった。このアルゼンチン人選手は、ドルトムントでも出場機会が限られ、フランスでも怪我で苦戦している。
ドルトムントでは、1年近く公式戦に出ていなかった彼が、わずか5か月で怪我により12試合を欠場した。デビュー直後に体調を崩し、数週間離脱した。
それでも出場した10試合585分では、黒と黄色のユニフォームで確かな印象を残した。 「アーロンはプレーするたびに素晴らしい働きをする。彼は試合開始から終了まで頼りになる。素晴らしい若者であり、優れたディフェンダーだ。ミスをほとんどしない。 そんな選手がチームにいるのは嬉しい」とニコ・コヴァチ監督は称賛した。
ボルシアはカーニー・チュクウェメカのチェルシーからの移籍時に契約に特定の条項を盛り込み、その結果アンセルミーノが急きょロンドンへ戻った。この出来事はドルトムントの選手編成への評価を落とした。レジャーニは、やむを得ずこの状況の恩恵を受けた。 ただ、BVBが公開したチームメイトとの別れに涙するアンセルミノの姿は、現代サッカーの人身売買を疑わせる場面だった。
現在、アンセルミノは自身の意思に反して2か月間、フランスの国境の町に滞在している。1月からストラスブール監督を務めるゲイリー・オニールは4週間前、「彼は不満だ」と語った。このディフェンダーはBVBを去る直前、ドルトムントがアウェーでユニオン・ベルリンに3-0で勝った試合で21分間プレーしたが、新クラブにはコンディションを崩した状態で加入した。
期限付き移籍が発表されて2日後、オニール監督は「アンセルミノは身体的にまだ万全ではない」と述べ、3日後には軽度の太腿裏のけががあると説明した。
その後、アンセルミーノはマルセイユ戦とリヨン戦でレーシングデビューしたが、いずれも試合終了間際の途中出場だった。
しかし、長期間の定期的な負荷で筋肉を繰り返し痛め、再び離脱した。 2月末、オニール監督は「アーロンは太ももに違和感がある。原因をまだ見極めているが、ママドゥ・サールが退団した今、彼が必要だ」と語った。
レンタル中の彼はまだ実戦レベルにはないが、3月末に練習に復帰。先週末のニース戦で13分間出場し、戦力として選択肢に戻った。それでも総出場時間は依然として15分にとどまる。
現時点でアンセルミーノは、木曜にカンファレンスリーグ準々決勝でマインツ05と戦うストラスブールで、チームに定着する残り9試合を持つ。 クラブはヨーロッパリーグ圏内の6位と5ポイント差の8位でリーグ・アンを戦う一方、4月末には準決勝でニースをホームに迎える。
同クラブがクープ・ド・フランス決勝に進出したのは2001年以来。圧倒的な強さを誇るパリ・サンジェルマンはすでに敗退しており、勝利すればレンヌかトゥールーズと対戦する。つまり、アンセルミノが涙を拭い、波乱万丈のシーズンをハッピーエンドで締めくくる可能性は、まだ残されている。
|期間
|クラブ
|公式戦
|得点
|アシスト
|イエローカード
|2023-2024
|ボカ・ジュニアーズ
|23
|2
|3
|5
|2025年より
|チェルシーFC
|1
|0
|0
|0
|2025-2026
|ボルシア・ドルトムント（レンタル）
|10
|1
|1
|1
|2026年から
|レーシング・ストラスブール（レンタル）
|3
|0
|0
|0