「彼のことを大好きだし、悪いことは言いたくない。だって、彼のことが本当に気の毒だったから」と、クラーマーはエンボロの不運なプレーについて語った。 元ドイツ代表のクラマーは、2019年から2022年までボルシア・メンヒェングラートバッハでエンボロとチームメイトだった。「ブリーエルは普段あまり泣かないので、その姿を見て胸が痛んだ」と語った。

エンボロにとって悔しいのは、VARがイエローカードにも介入できる新ルールが今回初めて導入されたことだ。以前なら主審は誤審を指摘できず、エンボロは罰せられずプレーを続けられたはずだ。

数的不利となったスイスは、エンボロの退場直前にダン・ンドイエの同点弾で一時追いつき、延長戦に持ち込んだ。しかし延長ではアルゼンチンが優位に立ち、準決勝進出。好調だったスイスの大会は幕を閉じた。



