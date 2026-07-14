「ブレール・エンボロについては、彼と長く一緒にプレーしてきた。彼は素晴らしい人物であり選手だ。だが審判に注意されても絶対に耳を貸さない」とクラマーはポッドキャスト『CopaTS』で、アルゼンチンが延長戦の末に3－1で勝った試合の決定的な場面を語った。
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「胸が張り裂ける思いだった」：クリストフ・クラマー、W杯で元チームメイトの苦境に心を痛める
スイス代表FWエンボロは、2026年W杯準々決勝72分、2枚目のイエローカードで退場した。 エンボロがレアンドロ・パレデスと競り合った際、主審ジョアン・ピニェイロはまずパレデスにファウルを取ってイエローカードを提示した。
しかしVAR介入により、接触がなかったことが確認され、エンボロのシミュレーションが判明。ピニェイロ主審は判定を覆し、パレデスの警告を取り消し、エンボロに警告を与えた。 エンボロはすでに1枚目のイエローを受けていたため、2枚目で退場。ピッチを去る際、彼は落胆の涙を流した。
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クラーマー、エンボロに同情：「あいつが大好きだ」
「彼のことを大好きだし、悪いことは言いたくない。だって、彼のことが本当に気の毒だったから」と、クラーマーはエンボロの不運なプレーについて語った。 元ドイツ代表のクラマーは、2019年から2022年までボルシア・メンヒェングラートバッハでエンボロとチームメイトだった。「ブリーエルは普段あまり泣かないので、その姿を見て胸が痛んだ」と語った。
エンボロにとって悔しいのは、VARがイエローカードにも介入できる新ルールが今回初めて導入されたことだ。以前なら主審は誤審を指摘できず、エンボロは罰せられずプレーを続けられたはずだ。
数的不利となったスイスは、エンボロの退場直前にダン・ンドイエの同点弾で一時追いつき、延長戦に持ち込んだ。しかし延長ではアルゼンチンが優位に立ち、準決勝進出。好調だったスイスの大会は幕を閉じた。
2026年ワールドカップ：スイス敗退、アルゼンチンは連覇へ前進
エンボロは6試合に出場し、2ゴール2アシストを記録。スイス代表の主力として活躍した。
一方、アルゼンチン代表はタイトル防衛の夢を追い続ける。準決勝では水曜日、リオネル・メッシ率いるチームがイングランドと対戦する。
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