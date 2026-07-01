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「背骨が折れそうになる」――ティエリ・アンリは「サー・ハリー・ケイン」の圧倒的な力に感嘆。ズラタン・イブラヒモビッチは、キャプテンこそがイングランドのワールドカップ優勝への唯一の希望だと語る。
コンゴ民主共和国に劇的勝利
ケインはW杯でコンゴ民主共和国に敗れそうなイングランドを救い、75分のヘディングに続き終盤のシュートで2－1の逆転勝利を決めた。
フォックス・スポーツのインタビューでアンリは、ケインが放ったシュートの圧倒的なパワーに驚嘆した。アンリはこう語った。「彼はシュートを打つ瞬間、ほとんど宙に浮いたような奇妙な姿勢だった。それがどれほど難しいか分かるか？ 試合終了間際に、あれほどのパワーを生み出すなんて。デクラン・ライスはもうヘトヘトだった。 試合終盤にデクラン・ライスがヘトヘトだったことから、この試合のフィジカル強度がお分かりだろう。国中が彼に心を寄せた。倒れかけながらあのようなパワーを出すのは並大抵ではない。もし俺が今同じことをしたら、背骨を折るだろう。とてつもなく難しい技だ。うわぁ、サー・ハリー！」
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船長への絶対的な信頼
イブラヒモビッチも同様の見解を示し、イングランドがキャプテンに依存している点を強調した。ケインはW杯で5得点を挙げ、ハーランドと並び、6得点のムバッペ、メッシに1点差に迫っている。
アルゼンチンやフランスには試合を決める選手が多いが、イングランドはトゥヘル監督の下、1人に依存していると指摘した。
彼は「ハリー・ケインは3つのことをやった。 2ゴールと1回の突破だ。これだけで、彼がチームにとってどれほど重要かがわかる。アルゼンチンにはメッシ、フランスにはムバッペがいるが、彼らには他にもスーパースターがいる。ノルウェーならハーランドだ。だがイングランドはすべてがハリー・ケインにかかっている。サー・ハリー・ケインこそがイングランドであり、今日のパフォーマンスを見れば、勝ち残るにはこのままの調子を維持し続ける必要がある。」
肉体的苦闘と高い期待
イブラヒモビッチはケインを称賛したが、チームのコンディションに懸念を示し、特にライスを挙げた。彼はチームが疲れ切っているように見え、常に掛かる多大なプレッシャーに疑問を呈した。
イブラヒモビッチはこう続けた。「今日のイングランド代表はフィジカル面で苦しんでいた。以前のような走りが見られなかった。特にデクラン・ライスは走力が武器だが、苦戦していた。彼だけでなく他の選手も同様だ。どう勝とうと、勝つことが大切だ。イングランド代表には勝たねばならないという大きなプレッシャーがある。なぜかは分からない。だが、彼らは勝った。」
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イングランドの次はどうなるのか？
イングランドは次のワールドカップ重要試合に向け、急ぎ体調を回復し、フィジカル疲労を克服しなければならない。チームはベスト16でメキシコと対戦する。トゥヘル監督は医療スタッフに依存し、主力選手をノックアウトステージに万全の状態で見せるつもりだ。パフォーマンスに関わらず、選手たちはケインがいつでも魔法のような瞬間をもたらすと確信している。