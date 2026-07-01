「背骨が折れそうになる」――ティエリ・アンリは「サー・ハリー・ケイン」の圧倒的な力に感嘆。ズラタン・イブラヒモビッチは、キャプテンこそがイングランドのワールドカップ優勝への唯一の希望だと語る。

ケインはW杯でコンゴ民主共和国に敗れそうなイングランドを救い、75分のヘディングに続き終盤のシュートで2－1の逆転勝利を決めた。

フォックス・スポーツのインタビューでアンリは、ケインが放ったシュートの圧倒的なパワーに驚嘆した。アンリはこう語った。「彼はシュートを打つ瞬間、ほとんど宙に浮いたような奇妙な姿勢だった。それがどれほど難しいか分かるか？ 試合終了間際に、あれほどのパワーを生み出すなんて。デクラン・ライスはもうヘトヘトだった。 試合終盤にデクラン・ライスがヘトヘトだったことから、この試合のフィジカル強度がお分かりだろう。国中が彼に心を寄せた。倒れかけながらあのようなパワーを出すのは並大抵ではない。もし俺が今同じことをしたら、背骨を折るだろう。とてつもなく難しい技だ。うわぁ、サー・ハリー！」