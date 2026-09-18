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「背番号は適切でなければならない」 7000万ポンドと評価されるヤンクバ・ミンテが依然としてリバプール移籍を実現する可能性 ブライトンのレジェンドは右ウイングがアンフィールドのニーズに「合う」と主張
リヴァプールはサラーの適切な後釜を必要としている
モハメド・サラーが契約最終年を終える前にフリーで退団するのを認めたことで、マージーサイドのプレミアリーグ強豪は、前線に補強が必要になることを以前から理解していた。
新指揮官アンドニ・イラオラの下、期待のスペイン人ビクトル・ムニョスをオサスナから引き抜き、さらにチャンピオンズリーグ優勝経験を持つフランス代表ブラッドリー・バルコラの獲得に1億2300万ポンド（1億6400万ドル）を投じた。バルコラはパリ・サンジェルマンに別れを告げていた。
この2人の新戦力は、オランダのスターであるコーディ・ガクポ、10代のワンダーキッドであるリオ・ングモハと同様に、いずれも左サイドでのプレーを好む。サラーの穴を埋めるための動きも見られ、ミンテへのオファーに加え、クリスタル・パレスのスター、イスマイラ・サールにもオファーを提示した。
ブライトンは5000万ポンド（6700万ドル）と6000万ポンド（8000万ドル）のオファーを拒否したとされており、7000万ポンド（9400万ドル）に近い金額を求めている。また、ミンテはプレシーズン中に手術を要する足首の負傷を負ったため、2026-27シーズンはここまでファビアン・ヒュルツェラー率いるチームでプレーしていない。
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ブライトン、ミンテの売却ならどのクラブにも7000万ポンドを要求へ
リヴァプールが1月に再び動く可能性はあるのかもしれない。明らかな補強ポイントが消えることはないからだ。『BetWright』のプレミアリーグのベッティングに関連して発言した元ブライトンFWザモラは、合意に達すると見ているかと問われ、GOALに対してこう語った。「あり得ると思う。
「人はそれぞれだ。こうした問い合わせや、獲得に動くクラブに対する反応もそれぞれ違う。『よし、気にせず、自分のプレーを続けよう』という選手もいれば、『本当にそこへ行きたい。今すぐ行くためなら何でもする』という選手もいる。
「それに代理人次第でもあるし、周囲にどんな人がいるかにも左右される。だから本当に人それぞれだ。ただ、リヴァプールには依然として必要性があるし、彼はとても縦に速い。ボールをボックス内に入れることができる。彼はリヴァプールに合うだろう。私は本当に合うと思っている。ただ、ブライトンがタダ同然で選手を手放すことはない。
「ブライトンは放出するどの選手に対しても、しっかりとした対価を得てきたのを見てきただろう。だからまず、ブライトンにとってその金額が適切でなければならない。そして願わくば、その金額が適切であってほしい。まあ、本人が行きたい場所なら、実現してほしいとも思う。
「ブライトンは次々と選手を生み出していくやり方を持っていて、それは見ての通りだ。ヤンクバは最近そこにいなかったが、入ってきた若者たちはみんな素晴らしい仕事をしている」
ヒュルツェラー監督が語ったこと
ヒュルツェラーはミンテの状況について、次のように語っている。「チーム全体が成功し、個人としても輝けば、ヤンクバは再び大きな注目を集めることになる。そうなれば、次の移籍市場で夢をかなえられるかもしれない。
「彼はブライトンのカラーをまとい、ブライトンのエンブレムを背負っている。もう2年間、チームの一員として我々とともにいる。仲間たちとともに素晴らしいことを成し遂げてきた。今は彼自身が覚悟を示すことも重要だ。
「結局のところ、我々は常にクラブとして成功したいと言っているし、そうすれば個人も輝ける。それは過去にも証明してきたことだ。みんなで何かを成し遂げれば、個々の選手に注目が集まる。そして、それは今季も同じだろう」
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ブライトンは巨額の移籍利益を生み出すクラブとして知られる
ブライトンは2024年夏、3000万ポンド（4000万ドル）でミンテをニューカッスルから獲得した。同選手はここまでクラブで73試合に出場して10ゴールを記録しており、そのプレミアリーグでの実力はもはや疑いようがない。
売却が認められれば相当な利益が見込まれる。これは、それ以前のモイセス・カイセド、マルク・ククレジャ、ジョアン・ペドロ、アレクシス・マク・アリスターのケースと同様だ。しかし、サラーの記録破りの足跡を継ぐ可能性があるこの男を、リヴァプールが本当に国内のライバルクラブから引き抜きたいのであれば、さらに踏み込んだ条件を提示する必要がある。
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