リヴァプールが1月に再び動く可能性はあるのかもしれない。明らかな補強ポイントが消えることはないからだ。『BetWright』のプレミアリーグのベッティングに関連して発言した元ブライトンFWザモラは、合意に達すると見ているかと問われ、GOALに対してこう語った。「あり得ると思う。

「人はそれぞれだ。こうした問い合わせや、獲得に動くクラブに対する反応もそれぞれ違う。『よし、気にせず、自分のプレーを続けよう』という選手もいれば、『本当にそこへ行きたい。今すぐ行くためなら何でもする』という選手もいる。

「それに代理人次第でもあるし、周囲にどんな人がいるかにも左右される。だから本当に人それぞれだ。ただ、リヴァプールには依然として必要性があるし、彼はとても縦に速い。ボールをボックス内に入れることができる。彼はリヴァプールに合うだろう。私は本当に合うと思っている。ただ、ブライトンがタダ同然で選手を手放すことはない。

「ブライトンは放出するどの選手に対しても、しっかりとした対価を得てきたのを見てきただろう。だからまず、ブライトンにとってその金額が適切でなければならない。そして願わくば、その金額が適切であってほしい。まあ、本人が行きたい場所なら、実現してほしいとも思う。

「ブライトンは次々と選手を生み出していくやり方を持っていて、それは見ての通りだ。ヤンクバは最近そこにいなかったが、入ってきた若者たちはみんな素晴らしい仕事をしている」