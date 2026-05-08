「背後に誰かがいる」――レアル・マドリードのフェデリコ・バルベルデは、オーレリアン・チュアメニとのもみ合いが「大げさに騒がれている」と主張し、入院の理由を説明した。

今シーズン無冠の危機にあるレアル・マドリードは、チャンピオンズリーグでも敗退し、苛立ちが募る中でこの出来事が起きた。バルベルデ監督は、今シーズンの精神的負担が背景にあると認め、騒動を謝罪した。

彼は「申し訳ない。 心から申し訳なく思っている。この状況は私を傷つけるし、私たちが今経験しているこの瞬間も私を傷つけるからだ。レアル・マドリードは私の人生において最も重要なもののひとつであり、それに無関心でいることはできない。結果として、様々なことが積み重なり、無意味な争いに発展してしまった。それは私のイメージを傷つけ、彼らが捏造し、中傷し、単なる事故に火に油を注ぐような疑念の余地を残す結果となった。」

ピッチ外の意見の相違も、試合が始まれば消える。それを守るのは私の役目だ。シーズンが終わるまで silence を保つつもりだった。CL敗退の怒りと悔しさを胸に秘めていた。 また1年を無駄にしてしまった。私が示すべき顔はピッチ上のものだけだったのだから、SNSに投稿するような立場にはなかった。そして、私はそれを実践してきたと思う。」

医療判断で次の試合に出られない今、誰より悲しく苦しいのは私です。常に全力で戦ってきました。それができない悔しさも誰より痛感しています。クラブやチームメイトの決定に協力します。ありがとうございました。