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「背後に誰かがいる」――レアル・マドリードのフェデリコ・バルベルデは、オーレリアン・チュアメニとのもみ合いが「大げさに騒がれている」と主張し、入院の理由を説明した。
レアル・マドリードのチームメイトが練習中に衝突
バルベルデ監督は、バルデベバス練習場でチュアメニと衝突したとの報道について言及した。監督は今週入院したが、報道された乱闘や頭部負傷は、SNSの声明で即座に否定した。
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バルベルデが不和と事故を説明
27歳のバルベルデは、練習で緊張が高まったと認めつつ、意見の相違が乱闘に発展することはなかったと主張した。疲労とフラストレーションが感情を昂らせたと説明し、こうした衝突はロッカールームではよくあるが内部で解決されると述べた。
「昨日、練習でチームメイトとトラブルがあった。試合の疲れとフラストレーションが重なった。過大に報じられた」とインスタグラムに投稿した。「どのロッカールームでも起こり得ることで、通常は内部で解決される。だが今季はタイトルがなく、レアル・マドリードは常に批判の的だ。だから些細なことも誇張される」
「今日また意見がぶつかり、口論の途中でテーブルに額を打ち付けて小さな切り傷を負い、病院で手当てを受けた。シーズン終盤の疲労と、タイトルを取れないまま批判にさらされるチームの状況への苛立ちが、私を口論へと追い込んだ」と結んだ。
厳しいシーズンにおける謝罪
今シーズン無冠の危機にあるレアル・マドリードは、チャンピオンズリーグでも敗退し、苛立ちが募る中でこの出来事が起きた。バルベルデ監督は、今シーズンの精神的負担が背景にあると認め、騒動を謝罪した。
彼は「申し訳ない。 心から申し訳なく思っている。この状況は私を傷つけるし、私たちが今経験しているこの瞬間も私を傷つけるからだ。レアル・マドリードは私の人生において最も重要なもののひとつであり、それに無関心でいることはできない。結果として、様々なことが積み重なり、無意味な争いに発展してしまった。それは私のイメージを傷つけ、彼らが捏造し、中傷し、単なる事故に火に油を注ぐような疑念の余地を残す結果となった。」
ピッチ外の意見の相違も、試合が始まれば消える。それを守るのは私の役目だ。シーズンが終わるまで silence を保つつもりだった。CL敗退の怒りと悔しさを胸に秘めていた。 また1年を無駄にしてしまった。私が示すべき顔はピッチ上のものだけだったのだから、SNSに投稿するような立場にはなかった。そして、私はそれを実践してきたと思う。」
医療判断で次の試合に出られない今、誰より悲しく苦しいのは私です。常に全力で戦ってきました。それができない悔しさも誰より痛感しています。クラブやチームメイトの決定に協力します。ありがとうございました。
- AFP
社内懲戒処分
レアル・マドリードは簡潔な声明で、2選手に対し懲戒手続きを開始すると発表した。バルベルデとチュアメニは、今週末のバルセロナ戦「エル・クラシコ」を欠場する見込みだ。