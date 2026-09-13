SportPix UK
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「背中を押してほしい。背中にのしかからないでほしい！」。デレク・マッキネスは、5万人のレンジャーズファンをいかにセルティック戦の武器にしようとしているのか。
マッキネス、監督としてのダービー初陣へ প্রস্তু備
デレク・マッキネスは、就任初期のレンジャーズで最大の一戦に臨む。レンジャーズは日曜日、プレミア・スポーツ・カップ準々決勝で宿敵セルティックをホームに迎える。クラブのレジェンドであるグレアム・スーネスは、今季最初のオールドファームを、存在感を示すための重要な機会だと位置づけた。
レンジャーズはシーズン開幕後、ダンディー・ユナイテッドと引き分け、ヒバーニアンに敗れたものの、その後は国内での調子を立て直し、プレミアシップで4連勝を飾っている。
さらに、カンファレンスリーグ予選ではチェコのヤブロネツにPK戦の末に敗れて敗退しており、国内大会で準決勝進出を確保することの重要性は極めて高い。
- Getty Images Sport
監督が5万人のファンに敵対的な雰囲気づくりを呼びかける
アイブロックスのベンチで迎える初のダービーを前に、マッキネスはチームとサポーターが完全に一体となる重要性を強調した。過去の観客トラブルを受けたSPFLの決定により、スタジアムにセルティックのファンは入場しない。
マッキネスは5万人のホームファンに対し、我慢強く、難しい時間帯でも声を出してチームを後押ししてほしいと呼びかけた。
「観客を自分たちの側に引き込まなければならないと思う」とマッキネスは説明した。「セルティック相手に90分間支配し続けることはできない。あの5万人を味方につけること、彼らを支え、彼らの後ろ盾となり、セルティックにとって可能な限り厳しい状況にすることが重要だ」
ホームでの要塞ぶりが自信をもたらす
レンジャーズはこの段階で安定した成績を残しており、過去10年間でリーグカップ準決勝進出を逃したのはわずか1度だけである。さらに、セルティックはゴヴァンで行われたリーグカップのノックアウト戦で一度も勝利したことがなく、アイブロックスでの同大会における最後の勝利は1973年のグループステージまでさかのぼる。
マッキネスは監督キャリアを通じてセルティックとの直接対決で目立った成績を残せておらず、61試合で10勝にとどまっている。
しかし、アウェーサポーターが完全に不在であることは、ホーム側に前例のない心理的優位をもたらしている。
- Focus Images
ライトブルーズ、重要な準決勝進出を狙う
日曜日の勝利は、マッキネスにとって大きな意思表示となり、国内での流れが明確に変わったことを示すものとなる。欧州大会敗退への不満がなお残る中、セルティックを破ることはチームにとって即座の雪辱の機会となる。
レンジャーズは、キックオフ直後から偏った声援を受ける観衆の後押しを力に、試合の主導権を握るテンポを作り出したい考えだ。
勝者にはハムデン・パーク行きが待っており、レンジャーズはこのカップ戦カードにおけるセルティックの最近の優位に終止符を打つことを目指す。
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