デレク・マッキネスは、就任初期のレンジャーズで最大の一戦に臨む。レンジャーズは日曜日、プレミア・スポーツ・カップ準々決勝で宿敵セルティックをホームに迎える。クラブのレジェンドであるグレアム・スーネスは、今季最初のオールドファームを、存在感を示すための重要な機会だと位置づけた。

レンジャーズはシーズン開幕後、ダンディー・ユナイテッドと引き分け、ヒバーニアンに敗れたものの、その後は国内での調子を立て直し、プレミアシップで4連勝を飾っている。

さらに、カンファレンスリーグ予選ではチェコのヤブロネツにPK戦の末に敗れて敗退しており、国内大会で準決勝進出を確保することの重要性は極めて高い。