背中の「複雑な」怪我の回復が進んでいるマタイス・デ・リフトは、シーズン終了前にマンチェスター・ユナイテッドへの復帰を目指している

マンチェスター・ユナイテッドの暫定監督マイケル・キャリックは、チームの主力センターバックの復帰時期について、具体的な日程を約束しないよう慎重を期している。「これほど時間がかかっているだけに、何とも言えない」と、BBCの取材に対し彼は語った。

「ディフェンダーの場合、大丈夫だと思っていたのに、突然調子が崩れてしまうことがある。我々はただ辛抱強く、この状況を乗り越えようとしている。彼には時間を与え、できるだけ早く復帰できるよう努めるが、現時点では本当に何とも言えない」