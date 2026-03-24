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背中の「複雑な」怪我の回復が進んでいるマタイス・デ・リフトは、シーズン終了前にマンチェスター・ユナイテッドへの復帰を目指している
ユナイテッドのスター選手が逆転勝利を収める
オランダ代表のこの選手は、11月30日のクリスタル・パレス戦での勝利以来戦線離脱しており、レッド・デビルズにとって大きな戦力ダウンとなっている。離脱前は、デ・リフトはスタメンの常連であり、マンチェスター・ユナイテッドのリーグ戦開幕から13試合すべてに出場していた。 彼の回復は、医療スタッフが当初予想していたよりもはるかに厳しいものとなっている。当初は1週間の離脱と見込まれていたが、26歳の彼は4ヶ月間、公式戦から遠ざかっている。現在はキャリントンで集中治療を受けているが、まだ芝生でのトレーニングには復帰していない。
- AFP
キャリック、復帰時期について慎重な姿勢
マンチェスター・ユナイテッドの暫定監督マイケル・キャリックは、チームの主力センターバックの復帰時期について、具体的な日程を約束しないよう慎重を期している。「これほど時間がかかっているだけに、何とも言えない」と、BBCの取材に対し彼は語った。
「ディフェンダーの場合、大丈夫だと思っていたのに、突然調子が崩れてしまうことがある。我々はただ辛抱強く、この状況を乗り越えようとしている。彼には時間を与え、できるだけ早く復帰できるよう努めるが、現時点では本当に何とも言えない」
改善の兆し
英紙『ザ・サン』によると、デ・リフトは「複雑な」背中の怪我の回復が進んでおり、シーズン終了までにマンチェスター・ユナイテッドで復帰できると期待を寄せている。シーズン残り7試合となり、デ・リフトはシーズン終盤戦に貢献できるよう復帰を目指しているほか、2026年ワールドカップのオランダ代表入りを果たすための「奇跡」も願っている。
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次は何が待っているのでしょうか？
デ・リフトが怪我からの回復を続ける中、レッド・デビルズは国際試合の合間を挟んだ後、プレミアリーグでリーズ・ユナイテッドとの対戦に備えることになる。チームは現在、順位表で3位につけており、4位のアストン・ヴィラとはわずか1ポイント差となっている。