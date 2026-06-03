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「肉体は永遠ではない」――ポルトガル代表は、41歳のスター、クリスティアーノ・ロナウドが引退する前にワールドカップ制覇を望んでいる。
完璧な別れの夢
41歳のロナウドは6度目のW杯へポルトガル代表を率いるが、引退が近づく重圧がチームに影を落とす。ポルトガルサッカー連盟元代表ディレクターのゴディーニョ氏は、アル・ナスルのスターがキャリアで唯一欠ける主要タイトルを獲得し、有終の美を飾ることを願った。
ゴディーニョ氏は、ロナウドの長期にわたる現役生活は前例がないものの、終焉が近づいていると認めた。「体が永遠でない以上、いつになるかは分からないが、引退時にこのタイトルを手にしていることを願う」とルサ通信に語った。同時に、「ポルトガルや他の欧州チームにとって、それは容易ではない」と指摘した。 3カ国で多くの試合を経験した選手たちと共闘する以上、遠征の負担だけでなく、その難局をどう乗り切るかを考えなければならない」
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北米の究極の挑戦
2026年ワールドカップは米国、カナダ、メキシコで開催され、欧州チームは長距離移動や気候の変化で大きな負担が予想される。ゴディーニョは「ポルトガルは過酷なクラブシーズンを終えた選手たちの疲労を見据え、万全を期すべきだ」と警鐘を鳴らした。また、欧州に近い開催地だった過去大会と異なり、アメリカ大陸への遠征は欧州諸国に不利だと指摘した。
「ワールドカップは厳しい。選手たちは疲労を抱えている」とゴディーニョは付け加えた。 「大陸を移動するのは大きなハンディだ。他の大陸のチームも同じだろう。強豪国の選手はクラブ大会で消耗し、長距離移動や日程変更、気候も加わり、パフォーマンスが落ちる。入念な準備が不可欠だ。ドイツでプレーするより、米国でプレーする方がずっと難しい。」
ロナウドの驚異的な躍進を振り返る
ポルトガルサッカー連盟（FPF）で50年間働いたゴディーニョは、ロナウドの代表キャリアを間近で見てきた。彼は2003年、10代のロナウドが代表に加入し、フィーゴ、ルイ・コスタ、コウートといったレジェンドとプレーした日々を振り返った。ゴディーニョは、その環境がロナウドに「勝利へのメンタリティ」を植え付け、20年にわたるトップ活躍の原動力になったと語る。
ゴディーニョは「18歳でカザフスタン戦に臨んだロナウドは、周囲のベテランに助けられながら状況を理解し、どんな厳しい言葉もすぐに吸収していた」と振り返る。
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2026年決勝への道
ポルトガルは6月17日、ヒューストンでコンゴ民主共和国とグループK初戦に臨む。ゴディーニョ監督は「出だしが鈍くてもユーロ2016のように逆転できる」と強調。チームはその後、ウズベキスタンとコロンビアを相手にグループステージ突破を狙う。
「初戦は常に重要だ。精神状態や疲労、メンタリティが鍵だが、選手と組織力があれば目標を達成できる。とはいえ、勝つと断言するのはまだ早い」とゴディーニョは話した。焦点は2026年大会にあるが、ロナウドが身体的に限界を迎える前にトロフィーを掲げる姿を見たいという思いは今も消えない。