Goal.com
ライブ
Cristiano Ronaldo Portugal Slovenia Euro 2024Getty
Muhammad Zaki

翻訳者：

「肉体は永遠ではない」――ポルトガル代表は、41歳のスター、クリスティアーノ・ロナウドが引退する前にワールドカップ制覇を望んでいる。

クリスティアーノ・ロナウド
ポルトガル
ワールドカップ

ポルトガル代表元監督カルロス・ゴディーニョ氏は、クリスティアーノ・ロナウドがワールドカップで優勝し、伝説的な代表キャリアに幕を閉じることを強く願っていると語った。アル・ナスルでプレーするロナウドは2026年大会で41歳となるため、ポルトガル代表関係者はこれがトロフィーケースに欠ける唯一のタイトルを獲得する最後のチャンスになると考えている。

  • 完璧な別れの夢

    41歳のロナウドは6度目のW杯へポルトガル代表を率いるが、引退が近づく重圧がチームに影を落とす。ポルトガルサッカー連盟元代表ディレクターのゴディーニョ氏は、アル・ナスルのスターがキャリアで唯一欠ける主要タイトルを獲得し、有終の美を飾ることを願った。

    ゴディーニョ氏は、ロナウドの長期にわたる現役生活は前例がないものの、終焉が近づいていると認めた。「体が永遠でない以上、いつになるかは分からないが、引退時にこのタイトルを手にしていることを願う」とルサ通信に語った。同時に、「ポルトガルや他の欧州チームにとって、それは容易ではない」と指摘した。 3カ国で多くの試合を経験した選手たちと共闘する以上、遠征の負担だけでなく、その難局をどう乗り切るかを考えなければならない」

    • 広告
  • Cristiano Ronaldo Portugal Nations League final 2025Getty

    北米の究極の挑戦

    2026年ワールドカップは米国、カナダ、メキシコで開催され、欧州チームは長距離移動や気候の変化で大きな負担が予想される。ゴディーニョは「ポルトガルは過酷なクラブシーズンを終えた選手たちの疲労を見据え、万全を期すべきだ」と警鐘を鳴らした。また、欧州に近い開催地だった過去大会と異なり、アメリカ大陸への遠征は欧州諸国に不利だと指摘した。

    「ワールドカップは厳しい。選手たちは疲労を抱えている」とゴディーニョは付け加えた。 「大陸を移動するのは大きなハンディだ。他の大陸のチームも同じだろう。強豪国の選手はクラブ大会で消耗し、長距離移動や日程変更、気候も加わり、パフォーマンスが落ちる。入念な準備が不可欠だ。ドイツでプレーするより、米国でプレーする方がずっと難しい。」

  • ロナウドの驚異的な躍進を振り返る

    ポルトガルサッカー連盟（FPF）で50年間働いたゴディーニョは、ロナウドの代表キャリアを間近で見てきた。彼は2003年、10代のロナウドが代表に加入し、フィーゴ、ルイ・コスタ、コウートといったレジェンドとプレーした日々を振り返った。ゴディーニョは、その環境がロナウドに「勝利へのメンタリティ」を植え付け、20年にわたるトップ活躍の原動力になったと語る。

    ゴディーニョは「18歳でカザフスタン戦に臨んだロナウドは、周囲のベテランに助けられながら状況を理解し、どんな厳しい言葉もすぐに吸収していた」と振り返る。

  • Cristiano Ronaldo World Cup trophy PortugalGetty/GOAL

    2026年決勝への道

    ポルトガルは6月17日、ヒューストンでコンゴ民主共和国とグループK初戦に臨む。ゴディーニョ監督は「出だしが鈍くてもユーロ2016のように逆転できる」と強調。チームはその後、ウズベキスタンとコロンビアを相手にグループステージ突破を狙う。

    「初戦は常に重要だ。精神状態や疲労、メンタリティが鍵だが、選手と組織力があれば目標を達成できる。とはいえ、勝つと断言するのはまだ早い」とゴディーニョは話した。焦点は2026年大会にあるが、ロナウドが身体的に限界を迎える前にトロフィーを掲げる姿を見たいという思いは今も消えない。

親善試合
ポルトガル crest
ポルトガル
POR
チリ crest
チリ
CHL