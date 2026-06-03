2026年ワールドカップは米国、カナダ、メキシコで開催され、欧州チームは長距離移動や気候の変化で大きな負担が予想される。ゴディーニョは「ポルトガルは過酷なクラブシーズンを終えた選手たちの疲労を見据え、万全を期すべきだ」と警鐘を鳴らした。また、欧州に近い開催地だった過去大会と異なり、アメリカ大陸への遠征は欧州諸国に不利だと指摘した。

「ワールドカップは厳しい。選手たちは疲労を抱えている」とゴディーニョは付け加えた。 「大陸を移動するのは大きなハンディだ。他の大陸のチームも同じだろう。強豪国の選手はクラブ大会で消耗し、長距離移動や日程変更、気候も加わり、パフォーマンスが落ちる。入念な準備が不可欠だ。ドイツでプレーするより、米国でプレーする方がずっと難しい。」