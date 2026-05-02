「聞いた話だが」――元リヴァプールMFは内部情報を知っており、アルネ・スロット監督の解任の可否を断言している。

NewBettingSites.co.ukの取材にハマンは、リヴァプールが監督に示す忠誠心の伝統が影響している可能性があると語った。元ドイツ代表のハマンは、スロット監督の過去の成功が批判の中でも彼の立場を支えていると指摘した。

ハマンは「アーネ・スロットが来季も続投すると聞いている」と説明。「監督交代が必要だったという声もあるが、リヴァプールは昔から監督に忠実だ。昨季優勝した彼なら、今季もまともな結果を出せばファンも納得するだろう」と語った。

「久々にリヴァプールファンは意見が分かれている。ファンは知識が豊富で、クラブは通常監督を解任しない。ここ10～12年で状況は変わり、監督の在任期間は20～25年前より短くなった。それでも、ファンの風向きが変われば、監督の去就は時間の問題だ」と語った。