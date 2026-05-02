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「聞いた話だが」――元リヴァプールMFは内部情報を知っており、アルネ・スロット監督の解任の可否を断言している。
優勝してもリヴァプールの監督は批判されている。
アンフィールドで苦戦が続く中、スロット監督の立場が議論になっている。チームは3連勝でプレミアリーグ4位だが、チャンピオンズリーグとFAカップでは準々決勝で敗退。パフォーマンスに波があるものの、元リヴァプールMFハマン氏は、クラブ首脳が来季もスロットに指揮を任せる方針だと語る。
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ハマン氏は、クラブがすでにスロットの去就を決定したと主張している。
NewBettingSites.co.ukの取材にハマンは、リヴァプールが監督に示す忠誠心の伝統が影響している可能性があると語った。元ドイツ代表のハマンは、スロット監督の過去の成功が批判の中でも彼の立場を支えていると指摘した。
ハマンは「アーネ・スロットが来季も続投すると聞いている」と説明。「監督交代が必要だったという声もあるが、リヴァプールは昔から監督に忠実だ。昨季優勝した彼なら、今季もまともな結果を出せばファンも納得するだろう」と語った。
「久々にリヴァプールファンは意見が分かれている。ファンは知識が豊富で、クラブは通常監督を解任しない。ここ10～12年で状況は変わり、監督の在任期間は20～25年前より短くなった。それでも、ファンの風向きが変われば、監督の去就は時間の問題だ」と語った。
アロンソの移籍や退団が取り沙汰され、先行きが不透明になっている。
ここ数か月、リヴァプールの監督交代が噂され、元MFシャビ・アロンソが後任候補として取り沙汰されている。しかしハマンは、主将ロバートソンやモハメド・サラーの去就が未定な現状では、監督交代だけでチームが改善されるとは限らないと指摘した。
「ワールドカップ後の夏に何が起こるかを見極める必要がある。アンディ・ロバートソンやモハメド・サラーが去るかもしれない」と彼は付け加えた。「それでも、その決断は理解できる。アーネ・スロットについては、昨季の結果から評価が分かれている」
これほど意見が分かれたのは久しぶりだ。どちらの主張にも一理あるが、クラブは決断しなければならない。今年は不確実性が大きすぎた。 新監督が状況を変える保証はない。シャビ・アロンソの名前もよく挙がるが、彼が興味を持つかは不明だ。交代があればクラブは彼に打診しただろう。」
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オールド・トラッフォードでの一戦は、早々に試練となる
リヴァプールの次なる焦点は、オールド・トラッフォードでのマンチェスター・ユナイテッド戦だ。3位争いで勝ち点3差のため、激しい試合が予想される。チャンピオンズリーグ出場権を目指すリヴァプールにとって、マンチェスターでの勝利が絶対条件となる。