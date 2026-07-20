ウェイン・ルーニーの言葉は正しかったが、残念ながらクリストフ・クラマーの言葉も正しかった。イングランドのレジェンドであるルーニーは、BBCの解説者として、後に優勝したスペイン対アルゼンチンのワールドカップ決勝で27分間（！）にわたって行われた荒唐無稽なハーフタイムショーについて、「一番気に入ったシーンは『それが終わった時』だった」と語った。さらに、「出演したアーティストの多くは好きだが、あのショーは最悪だったと思う」とも述べた。
翻訳者：
耐え難いイベント化！FIFAはすでにサッカーを台無しにした。ドイツはそこから教訓を学ぶべきだ。
ZDFでルーニーと対談したクラーマーは、より外交的な態度で臨んだ。「サッカー界は、重い心持ちながらもこれに慣れなければならないと思う」と彼は述べた。「ショー自体は問題ないが、チケットの価格は問題だ」
思わずクレイマーを揺さぶってこう言い返したくなる。「いいえ、そんなショーは許容範囲ではない。そして、スポーツの過熱したイベント化という行き過ぎた現象に、わざわざ慣れる必要などないのだ！」これは単なる無害な時代の風潮ではなく、長年にわたり純粋なサッカーそのものを蝕んできた傾向の、さらなるエスカレーションの段階に他ならない。
とはいえ、クラマーの指摘は正しい。現実を直視すべきだ。世界規模でこうした演出は続き、巨大化のスパイラルはさらに加速するだろう。あらゆる大規模イベントが、前回を凌ぐことを求められている。
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ジャンニ・インファンティーノ率いるFIFA：サッカーは最大マーケティングの手段
FIFAは独裁者ジャンニ・インファンティーノの下で、ここ数年、現実や現場の声を無視し、サッカーを単なるマーケティングの道具としか見ていない。 会長は都合のいい「真実」を創り、利益を最大化しようとする。それを止められる者はいない。
ファンが「サッカーは金と商業主義で破壊されている」と警鐘を鳴らしても、その声は空しく消える。2026年W杯でFIFAは、その危機がすでに現実だと示した。
利益を最大化するため、彼らは「水分補給タイム」という新たな広告枠を簡単に導入し、試合を人工的に細切れにした。さらに決勝では、ハーフタイムは15分とする自前の規約さえあっさりと破った。ルールがエンターテイメントの邪魔をするなら、都合よく変えればよいと考えているのだ。
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FIFAは一貫してサッカーの本質に反する措置を取っている。
チケットが高額すぎたワールドカップ決勝は、キックオフ直前まで魂のないミュージカルや大げさなコンサートのように見えた。アーティストの口パクや演出された感情が露骨だった。アルゼンチンサポーターの熱唱は音量調整で消された。 サイエントロジーの顔である俳優トム・クルーズが、まるでAIが書いたような空虚なスピーチを読み上げた。
スタンドには本物の熱狂が生まれず、むしろ意図的に抑えられていた。試合とファンは二の次で、世界規模のマーケティングイベントのエキストラに過ぎなかった。
では、これらは一体何のためなのか。ネットでも世論調査でも答えは明確だ。さらにイベント化を望む人はほとんどいない。長いショーや多くのセレブ、追加の中断を求める声もない。FIFAはサッカーの利益のためではなく、その本質に反して行動している。
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ドイツが2026年W杯決勝から学ぶべきこと
だからこそ、ドイツやヨーロッパ全体は、この事態を注意深く見極めるべきだ。2026年W杯は、金銭的利益に歯止めが利かず、是正措置もないと、サッカーがどうなってしまうかを示した。 反対の声や抗議が弱まれば、ドイツで「50+1」ルールが撤廃され、富裕な投資家がクラブを支配し、自分たちの理想を押しつける恐れがある。そうなれば、FIFAのような横暴がクラブサッカーの日常になるだろう。
だからこそ、私たちはここから学び、正しい教訓を引き出すべきだ。「50+1」は維持されなければならない。この理念の下、長年にわたり組織化されたサポーターグループが結集し、その動きはドイツだけではない。手段が批判されることもあるが、ウルトラシーンの闘いはどこでも支持に値する。
会員としてクラブの意思決定に参加し、望ましくない動きに異議を唱える権利は極めて貴重だ。この参加型ガバナンスは懐古的な遺物ではなく、原点から離れつつあるサッカーを正す数少ない手段である。
会員やファンスケーンの力は大きく、これまでも暴走を止めてきた。その力を自覚し、サッカーの魂がさらに空洞化しないよう守らねばならない。
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