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「考え方を改めるべきだ」――2026年決勝敗退を受け、アルゼンチン代表監督がリオネル・メッシとエミ・マルティネスの代表引退説に言及。
噂を払拭し、チームの団結力を称える
日曜のW杯決勝でスペインに0-1で敗れた後、故郷プハトに戻ったスカローニ監督はTyC Sportsの取材に応じ、噂を否定した。ほとんどの選手がブエノスアイレスでオープントップバスパレードに参加する中、メッシはロサリオへ直行した。
メッシのスピーチがSNSで話題になっていることについて問われると、スカローニ監督は「SNSは見ていない。何も知らない。君が何を言っているのかさっぱり分からない」と答えた。また、チーム内の不和説についてはきっぱりと否定し、「そんな質問をされるとは信じられない。我々は別の道を歩んでいるんだ、みんな」と述べた。
スカローニ監督はさらに次のように付け加えた。「重要なのは、選手たちが全力を尽くし、このユニフォームを着て気概を示してくれたことだ。その姿勢を保ち続けよう。明日、誰かが代表チームに招集されたとき、同じように全力を尽くしてくれることを願っている。なぜなら、これは一つのメッセージだからだ。」
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敗北による心の傷と向き合う
スカローニ監督はエセイサ空港で出迎えてくれたファンに感謝を述べ、「感動的だった。勝てなかったのはつらいが、我々は勝利のDNAを持つからこそ、敗北の中でも誇りを保てる。負けからも前向きな要素を見出せる」と語った。
一方、メットライフ・スタジアムで涙を流したメッシもインスタグラムでこう共有した。「痛みは大きく、この傷が癒えるのは難しいだろう」。 それでも、逆転した試合は永遠に記憶に残るし、国中の支援と一致団結した努力が再び世界最高レベルへ導いてくれた。
未来の再考と国旗をめぐる論争
エミリアーノ・マルティネスとメッシの代表としての将来が不透明となる中、スカローニ監督は自身の続投について問われた。「このような大会を終え、すべてが順調に進んだ後では、人は物事を改めて考え直すようになるものだと思います」と彼は認めた。
12月までは職務を続ける。最も重要なのは、この過程で物事がどう進んだかだ。 人々はチームが全力を尽くしたことを理解してくれた。その後の展開については……何よりも重要なのは常にアルゼンチンだ。私がこの職に就いていようがいまいが、最も重要なのはこの団結、この絆だ」と語った。また、イングランドとの準決勝勝利後に掲げられた物議を醸した旗についても言及し、スカローニ監督は「私はその件については何も知らない。彼らからは何も伝えられていない。私も皆さんと同じようにそれを見ただけだ」と強調した。
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アルゼンチンの今後はどうなるのか？
メッシは家族と休息した後、インテル・マイアミに復帰する。アルゼンチン代表は9月21日と10月6日に親善試合を予定しており、これらの試合でベテラン選手やスカローニ監督の去就が明確になる見込みだ。
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