日曜のW杯決勝でスペインに0-1で敗れた後、故郷プハトに戻ったスカローニ監督はTyC Sportsの取材に応じ、噂を否定した。ほとんどの選手がブエノスアイレスでオープントップバスパレードに参加する中、メッシはロサリオへ直行した。

メッシのスピーチがSNSで話題になっていることについて問われると、スカローニ監督は「SNSは見ていない。何も知らない。君が何を言っているのかさっぱり分からない」と答えた。また、チーム内の不和説についてはきっぱりと否定し、「そんな質問をされるとは信じられない。我々は別の道を歩んでいるんだ、みんな」と述べた。

スカローニ監督はさらに次のように付け加えた。「重要なのは、選手たちが全力を尽くし、このユニフォームを着て気概を示してくれたことだ。その姿勢を保ち続けよう。明日、誰かが代表チームに招集されたとき、同じように全力を尽くしてくれることを願っている。なぜなら、これは一つのメッセージだからだ。」