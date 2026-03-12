Getty
「考え中」―カゼミーロはマンUに残留か？元レッドデビルズのクレベソンがロイ・キーンを彷彿させるリーダーの劇的な方針転換を支持
カゼミーロは2026年にフリーエージェントとなる見込みだ
2022年にレアル・マドリードからマンチェスターに移籍したカゼミーロが、現在の契約満了時にフリーエージェントとしてイングランドを去る見通しであることが1月に明らかになった。母国への復帰、あるいはリオネル・メッシらが所属するMLSへの移籍が噂されている。
しかし、この34歳の選手の話には驚くべき展開が待っているかもしれない。新たな契約条件はまだ合意に至っておらず、カゼミーロがレッドデビルズに残留するには減俸を受け入れる必要があると報じられているものの、まだ妥協点を見いだせる可能性がある。
マンチェスター・ユナイテッドはカゼミーロを手放したことを後悔することになるだろうか？
両クラブが退団間近であることを公式に認めた後では可能性は低いものの、クレベソンは「何事も否定すべきではない」と主張する。実績ある選手を手放すことをユナイテッドが後悔するかどうか問われると、2002年ワールドカップ優勝者（AceOddsベストベット計算機との提携で発言）はGOALにこう語った。「数ヶ月前にカゼミーロがマンチェスター・ユナイテッドを去ると聞いた。 ブラジルでは多くのクラブが彼について話し始めており、トップチームの多くが彼を必要としている。カゼミーロの特徴は、自分の役割を全うすることを好む選手だということだ。新たな挑戦を望んでいるが、マンチェスター・ユナイテッドでは十分に結果を残している。 あと1～2年はマンUでプレーできたはずだ。ブラジルに戻るタイミングはいつでも自由だ。37～38歳になっても復帰して活躍できるだろう。体調管理が徹底しているからだ。万全の状態なら、彼は本当に優れた選手だ。
「彼にはぜひマンチェスター・ユナイテッドに残ってほしい。クラブとサポーターの情熱を理解している。常に努力を惜しまず、マンチェスター・ユナイテッドの選手に求められる水準でプレーしている。
「彼のような選手を獲得するのは非常に難しい。マンチェスター・ユナイテッドにはかつて多くのそのような選手がいたが、今はもういない。カゼミーロはまさにそれだ——ライアン・ギグスやポール・スコールズのように、あの種のリーダーシップをもたらす選手だ。」
カゼミーロはマンチェスター・ユナイテッドで新契約を結ぶことを望むだろうか？
マンチェスター・ユナイテッドは、5度のチャンピオンズリーグ優勝経験を持つカゼミーロをレアル・マドリードから引き抜くため、6000万ポンド（約80億円）を投じた。イングランドではFAカップとカラバオカップの2つの主要タイトルしか獲得していないが、時に不足しがちだったチームに重要なリーダーシップをもたらしたと評価されている。
このベテランMFは今季、6得点を挙げるなど最高の状態を取り戻しており、今後も長きにわたり最高峰の舞台で活躍し続ける可能性を秘めている。同胞であるカゼミーロのオールド・トラッフォードでの成功について問われたクレベソンはこう続けた。「彼はレアル・マドリードで多くのトロフィーを獲得したが、マンチェスター・ユナイテッドでプレーする機会を得た時、ついに世界最高のリーグでプレーするチャンスが訪れたと感じたと思う」
「彼は素晴らしいミッドフィルダーであり、マンチェスター・ユナイテッドでさらに成長したと思う。しかしクラブとしてのマンチェスター・ユナイテッドは常に浮き沈みが激しい。だからこそ、彼は多くのトロフィーを獲得できず、チャンピオンズリーグ決勝のようなビッグゲームに出場する機会も得られなかったのだ」
「哲学が大きく変わり、新監督が就任し、選手も移籍して去っていった。全てが厳しく、レアル・マドリード時代とは全く異なる環境だった。彼はレアルではそれほど多くの変化を経験しなかった。
「高額な移籍金がかかったのは承知しているが、彼はクラブに確かなリーダーシップをもたらした。それがブラジル代表復帰やワールドカップ出場につながった理由でもある。彼は真のリーダーシップを発揮し、マンチェスター・ユナイテッドでもそれを実践している。素晴らしいチームメイトであり、優れた競争者だ。
「もちろん、彼のリーダーシップをロイ・キーンと比較することはできない。それは全く別物だったからだ。しかし彼はマンチェスター・ユナイテッドのルールを理解している。彼はユナイテッドで幸せだと思うが、クラブは決して良い状況にない。それでもマイケル・キャリックの下で順調に進んでいる以上、彼はユナイテッドに残りたいと思っているはずだ。少なくともその可能性は考えているだろう」
マンチェスター・ユナイテッドの将来：夏の移籍話の中でキャリックに疑問の声
キャリックが今シーズン終了後もユナイテッドの監督として留任する保証はない。現時点では暫定的なポストを埋めているに過ぎないからだ。もし彼が正式に指揮権を委ねられることになれば、カゼミーロとの間で将来に関する話し合いが行われる可能性もある。レッドデビルズは引き続き、中盤の要となる選手たちへの高額補強の噂が絶えないからだ。
