「考え中」―カゼミーロはマンUに残留か？元レッドデビルズのクレベソンがロイ・キーンを彷彿させるリーダーの劇的な方針転換を支持

マンチェスター・ユナイテッドは、5度のチャンピオンズリーグ優勝経験を持つカゼミーロをレアル・マドリードから引き抜くため、6000万ポンド（約80億円）を投じた。イングランドではFAカップとカラバオカップの2つの主要タイトルしか獲得していないが、時に不足しがちだったチームに重要なリーダーシップをもたらしたと評価されている。

このベテランMFは今季、6得点を挙げるなど最高の状態を取り戻しており、今後も長きにわたり最高峰の舞台で活躍し続ける可能性を秘めている。同胞であるカゼミーロのオールド・トラッフォードでの成功について問われたクレベソンはこう続けた。「彼はレアル・マドリードで多くのトロフィーを獲得したが、マンチェスター・ユナイテッドでプレーする機会を得た時、ついに世界最高のリーグでプレーするチャンスが訪れたと感じたと思う」

「彼は素晴らしいミッドフィルダーであり、マンチェスター・ユナイテッドでさらに成長したと思う。しかしクラブとしてのマンチェスター・ユナイテッドは常に浮き沈みが激しい。だからこそ、彼は多くのトロフィーを獲得できず、チャンピオンズリーグ決勝のようなビッグゲームに出場する機会も得られなかったのだ」

「哲学が大きく変わり、新監督が就任し、選手も移籍して去っていった。全てが厳しく、レアル・マドリード時代とは全く異なる環境だった。彼はレアルではそれほど多くの変化を経験しなかった。

「高額な移籍金がかかったのは承知しているが、彼はクラブに確かなリーダーシップをもたらした。それがブラジル代表復帰やワールドカップ出場につながった理由でもある。彼は真のリーダーシップを発揮し、マンチェスター・ユナイテッドでもそれを実践している。素晴らしいチームメイトであり、優れた競争者だ。

「もちろん、彼のリーダーシップをロイ・キーンと比較することはできない。それは全く別物だったからだ。しかし彼はマンチェスター・ユナイテッドのルールを理解している。彼はユナイテッドで幸せだと思うが、クラブは決して良い状況にない。それでもマイケル・キャリックの下で順調に進んでいる以上、彼はユナイテッドに残りたいと思っているはずだ。少なくともその可能性は考えているだろう」