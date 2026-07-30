強い反発があるにもかかわらず、インファンティーノ会長は、FIFAの商業モデル拡大は世界のサッカーにとって自然な発展だとの考えを崩さなかった。FIFAはすでに、主に放映権、スポンサー契約、主要大会の運営を通じて、数十億ドルの収益を生み出している。民間投資の案は主要なステークホルダーに警戒感を与えているが、FIFA会長は、統括団体が最も重要な資産の支配権を失うことはないと支持者に安心感を与えた。

「それは単純に、FIFAが保有するすべての大会に加え、スポンサー仲介やライセンス業務を商業化し、組織化して、FIFAの211加盟協会の利益のための新たな事業とするものだ。ただし、これまで取り込めていなかった商業的価値を引き出すことになる。したがって、FFEの提案は男子、女子、ユースの各カテゴリーにわたり、世界のあらゆる地域でこのスポーツの可能性を解き放つと我々は信じている」と同氏は付け加えた。

「次のフォワード・サイクルだけでも、各加盟協会への配分は800万ドルから2000万ドルに増える。さらに、各加盟協会はFIFAファスト・フォワード・プログラムを通じて追加で2000万ドルを利用する選択肢も持つことになり、この次のサイクルにおける各加盟協会への資金は最大4000万ドルとなる可能性がある。これは世界的に競技の発展を加速させる絶好の機会だ。ただ、繰り返しになるが、これは義務ではなく、あくまで提案だ。単に我々の加盟協会に与えられた選択肢にすぎない」