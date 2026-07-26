Getty Images Sport
翻訳者：
練習に姿を見せなかったとして批判を受けたジャーメイン・デフォー。ウォーキングのディレクターは、就任からわずか4か月で元トッテナム所属のスターとの契約を解除した理由を説明した。
ウォーキングは、デフォーの突然の退団について「懸念の高まり」を理由に説明した。
ウォーキングFCのフットボール・ディレクター、ジョディ・ブラウン氏は、就任からわずか4か月でデフォー監督を解任した理由を説明した。元トッテナムでイングランド代表ストライカーだったデフォー氏はリーグ戦6試合を指揮した後、木曜日に解任された。クラブは新シーズンに向け新監督探しを進めている。
ブラウン氏は、デフォーの起用は自身の判断と認めつつ、クラブ全体から寄せられた「高まる懸念」がウォーキングに行動を迫ったと説明した。数週間かけて選手やスタッフ、他部門からフィードバックを集めた結果、監督の献身性に疑問が浮かんだという。
- Pro Sports Images
ブラウン氏、デフォーの行動への懸念を説明
ブラウン氏は、デフォーの就任は自分の判断だったと認め、クラブが解任に至った経緯を説明した。
「ジャーメインを監督に任命するという提案は私から出たものであり、その責任はすべて私が負う」とクラブ公式サイトで述べた。「彼と何度か面談した結果、クラブを新しい時代へ導く適任者だと確信していた。しかしここ数週間、選手やスタッフなどから懸念の声が寄せられていた。」
さらに、シーズン準備の検証を目的とした取締役・監督・アシスタントマネージャー・運営責任者による会議が予定されたが、デフォー氏もそのアシスタントも、会議と当日のトレーニングセッションに欠席した。
デフォーが自身の立場を説明する
デフォーは退団後、「プロジェクトには信念があったが、舞台裏の事情で続行不可能になった」と語った。
彼は「残念ながら、状況のせいで職務を続けることはできなくなった。在任中の仕事には誇りを持っており、特別な何かを築き上げつつあると感じていた」と語った。
43歳のデフォーは就任から116日で退任。リーグ戦6試合で2勝1敗だった。最後の試合はプレシーズンマッチでブレイントリー・タウンに0－1で敗れた一戦で、これを境に監督とクラブの関係は決裂した。
- Getty Images Sport
ウォーキングが新監督の選考を開始
ウォーキングはナショナルリーグ開幕を控え、サットン・ユナイテッドとの開幕戦が迫る中、新監督を急ぐ。前監督は任期満了で退任し、クラブは再建が急務だ。
デフォーにとっては、レンジャーズやトッテナムでのコーチ経験を経て初めて就いたトップチーム監督の短期間の指揮となり、元ストライカーである彼はこの経験を次に活かすと期待されている。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。