ウォーキングFCのフットボール・ディレクター、ジョディ・ブラウン氏は、就任からわずか4か月でデフォー監督を解任した理由を説明した。元トッテナムでイングランド代表ストライカーだったデフォー氏はリーグ戦6試合を指揮した後、木曜日に解任された。クラブは新シーズンに向け新監督探しを進めている。

ブラウン氏は、デフォーの起用は自身の判断と認めつつ、クラブ全体から寄せられた「高まる懸念」がウォーキングに行動を迫ったと説明した。数週間かけて選手やスタッフ、他部門からフィードバックを集めた結果、監督の献身性に疑問が浮かんだという。