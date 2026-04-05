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「緊張感あふれるプレー！」――テオ・ウォルコット、アーセナルのFAカップ・サウサンプトン戦敗因をミケル・アルテタ監督の責任とする
4つの夢が解き明かされる
ほんの数週間前まで、アーセナルは史上初の4冠達成の可能性に沸いていたが、ミケル・アルテタ監督率いるチームの快進撃は急速に失速してしまった。 先月、マンチェスター・シティに敗れ、カラバオ・カップ決勝で苦い敗北を喫したアーセナルは、さらに痛烈な打撃を受けた。過酷な2週間の間に、アーセナルは2つの主要タイトルを逃し、その頂点として、チャンピオンシップのチームにFAカップ準々決勝で2-1という衝撃的な敗北を喫した。さらに悪いことに、サウサンプトンは、この結果を「まぐれ勝ち」と一蹴したアーセナルファンに対し、ネット上で「4冠」をほのめかす皮肉を投げかけ、傷口に塩を塗るような行為を行った。
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ウォルコット、アルテタ監督のピッチサイドでの振る舞いを批判
セント・メアリーズでの予想外の敗戦直後、BBCの取材に応じた元アーセナルのFWは、チームのまとまりのないプレーの主な要因として、コーチ陣の慌てふためいた振る舞いを直接指摘した。
ウォルコットは次のように語った。「ピッチ脇のミケルを見ていて、そのエネルギーがチームに反映されていたのは、まさに数年前と同じような光景だった。それは神経質なエネルギーで、非常に緊張感に満ちていた。ミケルだけでなく、多くのスタッフが時折ピッチに降りてきていた。まるで台所に料理人が多すぎるかのように、指示が多すぎたのだ。 今夜はベストメンバーを起用するのが正解だった。今になって言うのは簡単だが、カップ戦の決勝戦からの反動を期待していたのに、今夜はそうならず、むしろ悪化した」
アーセナルの監督、予想外の敗退を受けてチームを擁護
評論家や元選手たちからの痛烈な批判にもかかわらず、このスペイン人監督は選手たちへの支持を揺るぎなく貫いた。アーセナルは試合の大部分でボール支配率を優位に保ったものの、サウサンプトンを仕留めるために必要な決定力を欠き、その結果、わずか2週間で2つの大会から敗退することとなった。アルテタ監督は、複数の大会をまたぐ過酷な試合日程を経て、チームを公の場で非難することはしないと断言した。
情熱的なコメントの中で、アルテタ監督は次のように述べて自身の立場を明確にした。「私は選手たちを愛している。彼らがこの9ヶ月間成し遂げてきたことを。彼らが全力を尽くして戦ったにもかかわらず、ここで1試合負けたからといって、彼らを批判するつもりはない。そして、彼らが体を張ってすべてに挑んでいる姿も。中には、今日ここにいる必要さえなかった選手もいたかもしれない。私はそんなことはしない。これまで以上に彼らを守っていくつもりだ。」
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北ロンドンのチーム、シーズンは瀬戸際
この敗戦により、シーズン終盤の失速への懸念が高まっている。これは、アルテタ監督の下での過去のシーズンでも見られた、歯がゆいほどお馴染みの展開だ。残された戦いはプレミアリーグとチャンピオンズリーグのみとなり、アーセナルが早急に調子を立て直せなければ、6シーズン連続の無冠に終わる危険性があるという懸念が強まっている。
ウォルコットもこの広まる不安を共有し、サウサンプトン戦の結果がシーズン全体を台無しにする前に、古巣にその敗戦を乗り越えるよう促した。「シーズンを台無しにしてはいけない。今シーズン築き上げてきたすべてを、この敗戦に左右されてはならない。彼らは以前にも同じ状況に陥ったことがある。二度とそんな経験はしたくないはずだ」と彼は締めくくった。