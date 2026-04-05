セント・メアリーズでの予想外の敗戦直後、BBCの取材に応じた元アーセナルのFWは、チームのまとまりのないプレーの主な要因として、コーチ陣の慌てふためいた振る舞いを直接指摘した。

ウォルコットは次のように語った。「ピッチ脇のミケルを見ていて、そのエネルギーがチームに反映されていたのは、まさに数年前と同じような光景だった。それは神経質なエネルギーで、非常に緊張感に満ちていた。ミケルだけでなく、多くのスタッフが時折ピッチに降りてきていた。まるで台所に料理人が多すぎるかのように、指示が多すぎたのだ。 今夜はベストメンバーを起用するのが正解だった。今になって言うのは簡単だが、カップ戦の決勝戦からの反動を期待していたのに、今夜はそうならず、むしろ悪化した」