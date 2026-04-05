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Muhammad Zaki

翻訳者：

「緊張感あふれるプレー！」――テオ・ウォルコット、アーセナルのFAカップ・サウサンプトン戦敗因をミケル・アルテタ監督の責任とする

ミケル・アルテタ
アーセナル
サウサンプトン 対 アーセナル
サウサンプトン
FAカップ
プレミアリーグ

アーセナルに所属していたテオ・ウォルコットは、サウサンプトン戦でFAカップ敗退という残念な結果に終わった際、ミケル・アルテタ監督がタッチライン沿いで見せた「緊張感」が選手たちに伝染したと語った。南海岸で行われたこの試合で、チャンピオンシップ所属のサウサンプトンが後半終了間際のシェイ・チャールズのゴールにより2-1で勝利を収め、アーセナルのタイトル獲得への望みはさらに遠のいた。

  • 4つの夢が解き明かされる

    ほんの数週間前まで、アーセナルは史上初の4冠達成の可能性に沸いていたが、ミケル・アルテタ監督率いるチームの快進撃は急速に失速してしまった。 先月、マンチェスター・シティに敗れ、カラバオ・カップ決勝で苦い敗北を喫したアーセナルは、さらに痛烈な打撃を受けた。過酷な2週間の間に、アーセナルは2つの主要タイトルを逃し、その頂点として、チャンピオンシップのチームにFAカップ準々決勝で2-1という衝撃的な敗北を喫した。さらに悪いことに、サウサンプトンは、この結果を「まぐれ勝ち」と一蹴したアーセナルファンに対し、ネット上で「4冠」をほのめかす皮肉を投げかけ、傷口に塩を塗るような行為を行った。

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    ウォルコット、アルテタ監督のピッチサイドでの振る舞いを批判

    セント・メアリーズでの予想外の敗戦直後、BBCの取材に応じた元アーセナルのFWは、チームのまとまりのないプレーの主な要因として、コーチ陣の慌てふためいた振る舞いを直接指摘した。

    ウォルコットは次のように語った。「ピッチ脇のミケルを見ていて、そのエネルギーがチームに反映されていたのは、まさに数年前と同じような光景だった。それは神経質なエネルギーで、非常に緊張感に満ちていた。ミケルだけでなく、多くのスタッフが時折ピッチに降りてきていた。まるで台所に料理人が多すぎるかのように、指示が多すぎたのだ。 今夜はベストメンバーを起用するのが正解だった。今になって言うのは簡単だが、カップ戦の決勝戦からの反動を期待していたのに、今夜はそうならず、むしろ悪化した」

  • アーセナルの監督、予想外の敗退を受けてチームを擁護

    評論家や元選手たちからの痛烈な批判にもかかわらず、このスペイン人監督は選手たちへの支持を揺るぎなく貫いた。アーセナルは試合の大部分でボール支配率を優位に保ったものの、サウサンプトンを仕留めるために必要な決定力を欠き、その結果、わずか2週間で2つの大会から敗退することとなった。アルテタ監督は、複数の大会をまたぐ過酷な試合日程を経て、チームを公の場で非難することはしないと断言した。

    情熱的なコメントの中で、アルテタ監督は次のように述べて自身の立場を明確にした。「私は選手たちを愛している。彼らがこの9ヶ月間成し遂げてきたことを。彼らが全力を尽くして戦ったにもかかわらず、ここで1試合負けたからといって、彼らを批判するつもりはない。そして、彼らが体を張ってすべてに挑んでいる姿も。中には、今日ここにいる必要さえなかった選手もいたかもしれない。私はそんなことはしない。これまで以上に彼らを守っていくつもりだ。」

  • Southampton v Arsenal - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    北ロンドンのチーム、シーズンは瀬戸際

    この敗戦により、シーズン終盤の失速への懸念が高まっている。これは、アルテタ監督の下での過去のシーズンでも見られた、歯がゆいほどお馴染みの展開だ。残された戦いはプレミアリーグとチャンピオンズリーグのみとなり、アーセナルが早急に調子を立て直せなければ、6シーズン連続の無冠に終わる危険性があるという懸念が強まっている。 

    ウォルコットもこの広まる不安を共有し、サウサンプトン戦の結果がシーズン全体を台無しにする前に、古巣にその敗戦を乗り越えるよう促した。「シーズンを台無しにしてはいけない。今シーズン築き上げてきたすべてを、この敗戦に左右されてはならない。彼らは以前にも同じ状況に陥ったことがある。二度とそんな経験はしたくないはずだ」と彼は締めくくった。

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