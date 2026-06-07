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Kylian Mbappe Rayan CherkiGetty Images
Christian Guinin

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「緊張した状況」：キリアン・エムバペとライアン・シェルキがフランス代表チーム内で不和を引き起こすのか？

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キリアン・エンバペ
ラヤン・シェルキ

キリアン・エムバペとラヤン・シェルキは、フランスサッカー連盟の対応に怒っている。

レキップ』紙によると、フランス代表の2人の攻撃的スター選手は、サッカー連盟がスポーツベッティング会社ベトクリック社に彼らの画像を提供したことに同意していない。

  • この件でチーム内には「極めて緊張した雰囲気」が生まれた。両選手は「FFF公式パートナーである賭け事業者の広告に自分の写真が多数使われている」と不満を漏らしている。

    問題のCMには、デシレ・ドゥエ、ミカエル・オリゼ、ウスマン・デンベレのフランス代表3人も出演していた。写真は伝統的な合宿地クレールフォンテーヌで撮影されたが、選手たちは用途を事前に知らされていなかったという。

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  • Kylian Mbappe France 2026Getty Images

    選手たちは協会に説明を求めているようだ

    同時に、ムバペとシェルキの不満はスポーツベッティング業者ではなく、十分な説明をしなかったフランスサッカー連盟に向けられているという。

    両選手は協会に説明と訂正を求めており、その対応はワールドカップ後に持ち越される可能性がある。

    フランスはグループIで16日にセネガル、19日にイラク、22日にノルウェーと対戦する。

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