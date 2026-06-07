「緊張した状況」：キリアン・エムバペとライアン・シェルキがフランス代表チーム内で不和を引き起こすのか？

この件でチーム内には「極めて緊張した雰囲気」が生まれた。両選手は「FFF公式パートナーである賭け事業者の広告に自分の写真が多数使われている」と不満を漏らしている。

問題のCMには、デシレ・ドゥエ、ミカエル・オリゼ、ウスマン・デンベレのフランス代表3人も出演していた。写真は伝統的な合宿地クレールフォンテーヌで撮影されたが、選手たちは用途を事前に知らされていなかったという。