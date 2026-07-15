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Folarin Balogun USMNT 2026 World CupGetty
Donny Afroni

翻訳者：

「緊張が伝わってきた」――フォラリン・バログンは、ベルギーに大敗したワールドカップの試合で、USMNTが「不運な」レッドカード騒動の影響を受けたと認めた。

フォラリン・バログン
アメリカ合衆国
ワールドカップ
ベルギー

フォラリン・バログンは、2026年W杯で米国代表が政治的混乱に巻き込まれたことを「不幸だ」と語った。レッドカード取消しの騒動でチームメイトが動揺し、米国はベスト16でベルギーに1-4で敗れた。

  • 米国男子代表チームのキャンプで物議を醸している

    モナコのフォワードは32強のボスニア・ヘルツェゴビナ戦で退場したが、FIFA懲戒委員会の介入で16強のベルギー戦に出場できた。

    この決定は、政治的介入の報道もあり批判を呼んだ。バログンはCBSにこう語った。「最初は戻れてうれしかったが、すぐに物議を醸すだろうと気づいた。チームメイトにも緊張が見て取れた。これほど異例な事態だからだ」

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    政治的干渉とIOCへの苦情

    人権団体「フェアスクエア」は、FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長が政治的中立義務に違反したとしてIOCに正式に苦情を申し立てた。これは、ドナルド・トランプ米大統領が共催国のエースストライカーのノックアウトステージ出場へ介入したと認めたことを受けた措置だ。

    バログンは、ベルギーに敗れ大会を去ることになったが、試合準備中に外部からのプレッシャーを遮断するのは難しかったと認めた。「試合が近づくにつれ集中しようとしたが、難しかった。外部からの雑音が非常に多く、避けるのは難しい」と、元アーセナル所属の同選手は付け加えた。

  • 最初のレッドカードへの異議

    バログンは、タリク・ムハレモヴィッチへのタックルで退場となった判定について「意図的なプレーではなかった」と主張し、誤審が自国開催大会でチームに余計なプレッシャーを与えたと語った。

    バログンは「ショックだった。あれはタックルではなかった。判定を受け入れ、チームのために全力を尽くすだけだった。意図的でないならレッドカードは不当だ。不運な状況で、余計なプレッシャーがかかった」と語った。

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  • BalogunGetty Images

    チームメイトのサポートは欠かせなかった

    このフォワードはチーム内の不安を感じていたが、代表キャリアで最も困難な時期を乗り越えられたのはUSMNTのチームメイトの支えがあったからだと語った。 バログンはベルギー戦の準備中、ロッカールームのサポートが欠かせなかったと語った。チームメイトから多くの安心感をもらったとし、「自分ではどうにもできない不運な状況だったが、それが逆に自信になった」と語った。

    しかしその勢いは試合には結びつかず、米国はベルギーに4-1で敗れた。それでもバログンは4試合で3得点を挙げて大会を終えた。