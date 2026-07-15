「緊張が伝わってきた」――フォラリン・バログンは、ベルギーに大敗したワールドカップの試合で、USMNTが「不運な」レッドカード騒動の影響を受けたと認めた。

人権団体「フェアスクエア」は、FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長が政治的中立義務に違反したとしてIOCに正式に苦情を申し立てた。これは、ドナルド・トランプ米大統領が共催国のエースストライカーのノックアウトステージ出場へ介入したと認めたことを受けた措置だ。

バログンは、ベルギーに敗れ大会を去ることになったが、試合準備中に外部からのプレッシャーを遮断するのは難しかったと認めた。「試合が近づくにつれ集中しようとしたが、難しかった。外部からの雑音が非常に多く、避けるのは難しい」と、元アーセナル所属の同選手は付け加えた。