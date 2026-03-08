AFP
「続けられるほど調子は良かった」―フェイエノールトでの初先発で63分間しかプレーできなかったにもかかわらず、ラヒーム・スターリングは「以前のレベルに戻す」と決意を固めている
スターリングのほろ苦いフルデビュー
「続行できる状態だったと思うが、最終判断は監督の選択だ」とスターリングは試合終了後にESPNの取材で認めた。同FWは3-3の同点ゴールにつながる攻撃の起点となったが、フル出場できなかったことへの悔しさを隠せなかった。彼は続けた。「どの選手もピッチに留まりたいものだ。 ピッチに留まりたい。それがまだ叶わないのは理解できる。これは正しい方向への新たな一歩だ」
ファン・ペルシーがスターリングの負担量を管理する
フェイエノールトのロビン・ファン・ペルシー監督は試合開始前に、スターリングがプレーできるのはおそらく前半のみと示唆していた。しかし82キャップを誇るイングランド代表選手はハーフタイム後もピッチに残り、最終的に63分に交代した。この慎重な起用は、2月にフリー移籍で加入したばかりの元シティのウインガーを、コーチングスタッフが過度に酷使することを警戒していることを示唆している。
試合自体は混沌とした展開となり、アウェーチームには「もしも」の思いを残した。「勝利を望んでいた」とスターリングは続けた。「パフォーマンスには複雑な気持ちだ。非常に不安定だったが、時折非常に良いプレーもあった。以前のレベルに戻りたい。我々の攻撃は良かった。これを継続して取り組めば、さらに良い結果が伴うだろう」
上田がブレダのスリリングな試合で輝く
スターリングはチームメイトの上田紘也に輝きを奪われた。この日本人ストライカーは2得点を挙げ、今季の通算得点を20に伸ばした。最初の得点はアニス・ハジ・ムッサのコーナーキックからのヘディングで、年明けから続いていた得点の空白期間を終わらせた。その後、上田はクロスバー下部に当たって跳ね返った巧妙なヘディングで2点目を追加した。
試合は一進一退の攻防となり、NACブレダは粘り強い相手であることを証明した。カマル・ソワ、ボイド・ルカッセン、そして元プレミアリーグスターのアンドレ・アイユーのゴールにより、ホームチームは引き分けを確保した。終盤のプレッシャーとNACのレオ・グライムルのロスタイムでの退場にもかかわらず、フェイエノールトはアウェイで1ポイントに甘んじることを余儀なくされた。
次に何が来る？
スターリングにとって、焦点は今やフェイエノールトのシーズンを最高の形で締めくくるために必要な安定性の構築に移っている。ラット・フェルレフ・スタディオンでの3-3の引き分けは、チームの創造的な可能性と守備の脆弱性の両方を浮き彫りにした。 スターリングクラスの選手をチームに組み込むことは、ファン・ペルシーにとって依然として最優先課題だ。PSVが首位で19ポイント差をつけ、再び優勝を確実にした状況下で、フェイエノールトがエールディヴィジ2位を維持することを彼が担っている。スターリングは、来週日曜のエクセルシオール戦で再び先発出場を望んでいる。
