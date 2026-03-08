スターリングはチームメイトの上田紘也に輝きを奪われた。この日本人ストライカーは2得点を挙げ、今季の通算得点を20に伸ばした。最初の得点はアニス・ハジ・ムッサのコーナーキックからのヘディングで、年明けから続いていた得点の空白期間を終わらせた。その後、上田はクロスバー下部に当たって跳ね返った巧妙なヘディングで2点目を追加した。

試合は一進一退の攻防となり、NACブレダは粘り強い相手であることを証明した。カマル・ソワ、ボイド・ルカッセン、そして元プレミアリーグスターのアンドレ・アイユーのゴールにより、ホームチームは引き分けを確保した。終盤のプレッシャーとNACのレオ・グライムルのロスタイムでの退場にもかかわらず、フェイエノールトはアウェイで1ポイントに甘んじることを余儀なくされた。