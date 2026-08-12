スロットは、ロナルド・クーマンの後任としてオランダサッカー協会（KNVB）と協議を行った後、自身の立場を明確にする決定的な声明を出した。オランダ代表の最有力候補だったにもかかわらず、スロットはこのプロセスから撤退することを決断。現時点のキャリアでは代表チームへの転身ではなく、クラブ監督としての日々の厳しさに引き続き関わっていたい意向を理由に挙げた。

フェイエノールト前監督は、協議決裂の理由が金銭面での不一致だったとする報道を強く否定したかった。スロットは『Voetbal International』に対する声明で、こう語っている。「キャリアの現段階では、私は毎日、選手たちとともにトレーニングピッチに立つ自分でいたい。それは代表チームでは、同じ形では単純に不可能なことだ。

「そしてそれが、私が協議を続けず、どのような契約になり得るのかについての交渉を始めないことを選んだ理由だ。

「私は代表チームとKNVBに非常に大きな敬意を抱いているし、その週に協議が進められたプロフェッショナルなやり方については、前向きなことしか言えない。今のところ、クラブフットボールはまだ私に多くのものを与えてくれると信じている」



