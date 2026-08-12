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「続けないことを選んだ」 アーネ・スロットがリヴァプール解任後、最初の監督就任オファーを断った件について初めて口を開く
スロット監督がオランダ代表監督の空席に対する立場を明確化
スロットは、ロナルド・クーマンの後任としてオランダサッカー協会（KNVB）と協議を行った後、自身の立場を明確にする決定的な声明を出した。オランダ代表の最有力候補だったにもかかわらず、スロットはこのプロセスから撤退することを決断。現時点のキャリアでは代表チームへの転身ではなく、クラブ監督としての日々の厳しさに引き続き関わっていたい意向を理由に挙げた。
フェイエノールト前監督は、協議決裂の理由が金銭面での不一致だったとする報道を強く否定したかった。スロットは『Voetbal International』に対する声明で、こう語っている。「キャリアの現段階では、私は毎日、選手たちとともにトレーニングピッチに立つ自分でいたい。それは代表チームでは、同じ形では単純に不可能なことだ。
「そしてそれが、私が協議を続けず、どのような契約になり得るのかについての交渉を始めないことを選んだ理由だ。
「私は代表チームとKNVBに非常に大きな敬意を抱いているし、その週に協議が進められたプロフェッショナルなやり方については、前向きなことしか言えない。今のところ、クラブフットボールはまだ私に多くのものを与えてくれると信じている」
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代表入りの夢はひとまずお預け
KNVBは、クーマン体制で失望に終わった2026年ワールドカップ後の最優先候補としてスロットをリストアップしていたが、47歳の指揮官は、単純にタイミングが適切ではなかったと強調した。スロットはその体制に敬意を示しつつも、自身の当面の将来は別の場所にあるとの考えを崩さなかった。
さらに指揮官は、自国を代表することは長期的な目標であり続けるとしながらも、今すぐその決断を下す準備はできていないと述べた。そして最後に、次のように語った。「いつか代表監督として自国を率いることができれば、大変名誉なことだ。しかし、今回は私にとって適切なタイミングではなかった」
アンフィールド退団がもたらす財政的影響
スロットのアンフィールド退任は、就任からわずか1年でリヴァプールを優勝に導いた直後だったこともあり、プレミアリーグにおける大きな出来事となった。しかし、5位フィニッシュに終わり、モハメド・サラーからの公然の批判を含む戦術面での軋轢もあって、内部レビューが行われ、最終的に解任された。
スロットがオランダ代表監督就任を断ったことで、リヴァプールは直接的な金銭的打撃を受けることになった。もし同職を受け入れていれば、リヴァプールは同監督への契約解除金の支払いのかなりの部分を相殺できたはずだった。オランダ人指揮官がアンフィールドで結んでいた当初の契約は非常に高額で、総額は約2500万ポンドと評価されていた。スロットは次のプロジェクトを慎重に選んでいることをすでに示しており、KNVBから接触を受ける前には、クレイヴン・コテージでの指揮官就任に向けたフラムからの打診を断ったと報じられている。
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国際サッカー界の監督勢力図に変化
オランダ代表監督の職を見送ったことで、スロットは代表チームの舞台へと転じるトップ級指揮官が増えつつある流れに加わることを避けた。リヴァプールでの前任者ユルゲン・クロップは最近、ドイツ代表の指揮を執り、これはフットボール界トップ層におけるより広い傾向に続くものだ。トーマス・トゥヘルはすでにイングランド代表の監督に就いており、カルロ・アンチェロッティはブラジル代表を率いている。一方で、ジネディーヌ・ジダンはフランス代表と強く結び付けられ続けている。
KNVBはネーションズリーグに向けた準備を進める中で、今や別の選択肢を探さなければならない。一方、スロットは依然として市場で最も注目度の高いフリーの指揮官の一人である。適切なクラブ・プロジェクトを待つという彼の決断は、トップレベルの空席が近く現れると確信していることを示唆している。
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