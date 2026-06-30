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「続けたい」とナーゲルスマン監督。ドイツは「超守備的」なパラグアイに敗れワールドカップを「苦い」形で去ったが、彼は代表監督を辞めない。
ドイツ代表監督、予想外の敗退後も辞任を否定
ドイツはボストンでの2026年W杯32強戦でパラグアイにPK戦の末敗れ、大会を去った。ナーゲルスマン監督は辞任を否定し、DFBが信頼を寄せる限り続投する意向を示した。
- AFP
ナゲルスマン監督が自身の将来とドイツ代表の成績について言及
試合後、ナゲルスマン監督はドイツ代表の敗退と自身の将来について言及した。結果は残念だが辞任は考えていないと強調した。
「私は逃げない」とナゲルスマン監督は『ガーディアン』紙に語った。「こういう状況は初めてではなく、今日の試合にも改善点がある。だがDFBが続けてほしいなら、私も続けるつもりだ。
「サッカーの仕組みも、この業界がどう機能しているかも理解している。多くの人が私の辞任を望むだろうが、協会が望むなら続けたい。」
DFBの支援がナーゲルスマンに希望を与える
ナゲルスマン監督は、ドイツ代表の敗退後、ドイツサッカー連盟（DFB）幹部と初期段階の話し合いを行ったと明かした。自身の将来は未決定だが、会話は支援的で、敗戦直後に契約延長を打診されることはなかったと述べた。
「彼らは私を気遣い、慰めてくれた。試合直後に契約延長を提示したり、すぐに話し合いを始めたりはしない」と彼は認めた。
もし今日ドイツで世論調査を行えば、人々は私について肯定的なことは言わないだろう。しかしサッカーでは勝つこともあれば負けることもある。それは昔から変わらない。今回の大会で人々に歓喜をもたらすような活躍はできなかったが、もっと良い結果を出せたはずだと私は強く信じている。
「ドイツの全員が私の続投を望んでいるとは思わない。相手は超守備的だったし、我々は力を出し切れなかった。パラグアイ戦で敗退するのはとても苦い。得点を重ねられなければ勝てない。それがサッカーだ」
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ドイツ代表は、ナゲルスマン監督の去就決定を待っている。
ナゲルスマン監督の去就は、ドイツサッカー連盟（DFB）の判断待ちだ。連盟は、ワールドカップで低迷した代表チームの体制を見直すかどうかを検討している。監督は世論が不利でも、連盟が支持すれば続投する意向を示している。