「絶望的」なマルティン・オデゴール、アーセナルで再負傷

アーセナルの主将は、復帰を目前に再び膝を痛めた。彼はすでに6週間離脱し、先週のFAカップ・サウサンプトン戦で先発したばかりだった。しかし欧州カップ戦で再発。

カップ戦で60分間プレーした後、チャンピオンズリーグのスポルティングCP戦にも先発したが、リスボンでボールから離れた際に倒れ込んだ。10分間は続行したものの、土曜のボーンマス戦（2-1で敗戦）を欠場した。