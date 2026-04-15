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Sporting Clube de Portugal v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

翻訳者：

「絶望的」なマルティン・オデゴール、アーセナルで再負傷

マルティン・ウーデゴール
アーセナル
アーセナル 対 スポルティングCP
スポルティングCP
チャンピオンズ リーグ
マンチェスター・シティ 対 アーセナル
マンチェスター・シティ
プレミアリーグ

アーセナルのキャプテン、マルティン・オデゴールが欧州カップ戦で再負傷し、再び戦線離脱することが分かった。今季はコンディション不良で出入りを繰り返すノルウェー代表MFは、チームが迎える佳境の試合へ「早く戻りたい」と語った。

  • アーセナル主将に新たな負傷

    アーセナルの主将は、復帰を目前に再び膝を痛めた。彼はすでに6週間離脱し、先週のFAカップ・サウサンプトン戦で先発したばかりだった。しかし欧州カップ戦で再発。

    カップ戦で60分間プレーした後、チャンピオンズリーグのスポルティングCP戦にも先発したが、リスボンでボールから離れた際に倒れ込んだ。10分間は続行したものの、土曜のボーンマス戦（2-1で敗戦）を欠場した。

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  • Sporting Clube de Portugal v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    オデガードがリスボンでの敗戦を説明する

    「先週ポルトガルでの試合後半、膝に違和感があり途中交代し、週末の試合も欠場しました」とオデゴールは公式プログラムに記した。キャプテンはファンに希望を与え、「スポルティング戦で少し痛めたが、大したことはないはずだ」と続けた。

    準々決勝2ndレグとタイトルを争う大一番を控えるチームにとって、ミケル・アルテタ監督の悩みの種となっている。このMFは「プレミアリーグもチャンピオンズリーグも佳境だ。できるだけ早く戻りたい」と話し、出場が断続的な悔しさをにじませた。

  • 目前に迫る重要な試合

    オデゴールは水曜のチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦スポルティング戦を欠場する。チームは日曜にエティハド・スタジアムでマンチェスター・シティとの大一番に臨むため、ファンは彼のコンディションを心配している。タイトル争いが佳境を迎える今、北ロンドンのクラブにとってこれ以上の重要な局面はない。

    勝てば9ポイント差に広げるが、負ければシティが首位に立つ可能性もある。攻撃の要を欠くのはアルテタにとって大きな課題だ。

  • Southampton v Arsenal - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    プレイメーカーにとって悔しいシーズンだった。

    オデガードは今シーズン、コンディション不良でリズムをつかめていない。シーズン序盤に肩を故障し、最も過酷な時期には膝の怪我で勢いを失った。主将不在は、特に攻撃の組み立てで影響が大きい。

    今季プレミアリーグでは13試合、チャンピオンズリーグでは11試合中わずか3試合に先発しただけだ。

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