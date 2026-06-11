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Rebecca Lowe, Fox SportsGOAL
Thomas Hindle

翻訳者：

「絶対に勝たなきゃ」――FOXのレベッカ・ロウが語る、イングランド代表の自信、米国代表の勢い、そして日本がダークホースな理由。

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「Mic'd Up」：FOXの司会者はワールドカップ報道の中心となるが、彼女は今こそイングランドが再び夢を見る時だと考えている

ニューヨーク発――レベッカ・ロウは夢を捨てない。4年ごとにサッカーは「故郷」へ戻るはずだ。しかしイングランドは、たいてい自滅して「スリー・ライオンズ」として当然とされるワールドカップ優勝を逃す。60年の苦しみの中でも、ロウは夢を見続ける。

今回が特別な理由はいくつかある。ハリー・ケインはバロンドール級、トゥヘル監督は一流の戦術家。代表チームは経験豊かで全盛期だ。だがロウの理由はもっと単純。要は「確率」の問題なのだ。

「平均の法則からいっても、そろそろ勝つ番よ。4年に一度、優勝しなきゃ。私は『このチームなら勝てる』って感じるの」とFOXのメディアデーでGOALに語った。

その根拠は、チームが堅実で、EUROでは2大会連続決勝進出、カタールでの敗退も勢いを止めなかったこと。目に見える要素だけでも楽観視できる。

「いつも考えてしまうの。でも、彼女たちを信じている。毎週、その強さをこの目で確認しているから」と彼女は続けた。

それでも不安は消えない。フランス、スペイン、アルゼンチン、刷新されたブラジルなど強豪は多い。イングランドはこれらに勝ったことがない。

「フランスなどとの大一番を考えると、本当に緊張する」と彼女は認める。

さらに、アメリカ男子代表（USMNT）にも注目している。ロウは米国でサッカーの実況を始めてからほぼ15年。今夏はFOXの司会者として、マウリシオ・ポチェッティーノ監督率いるチームを追う。成績は波があるものの、彼女は楽観的だ。

「私はアメリカが大好き。初戦に勝てばうまくいくと思う」と彼女は語る。

幸い、米国代表はほぼ万全の状態で勢いもある。たとえ初戦がうまくいかなくても、まだ100試合以上の中継機会がある。 ロウはGOALのインタビュー企画『Mic'd Up』で、イングランド、米国、そしてダークホースについて語った。 

※本インタビューは、読みやすさを重視し編集しています


  • Harry Kane England 2026Getty Images

    イングランドについて

    GOAL：イングランドがワールドカップで優勝するとおっしゃいましたね。トロフィーはイングランドに帰ってくるのでしょうか？もしそうなら、その理由は？

    ロウ：確率の問題だ。そろそろ優勝の番だ。4年ごとに同じ思いをしている。私はいつも「このチームなら優勝できる」と感じる。

    今回のメンバーならいけるはずなのに、いつも結局勝てない。今年は「今回も無理だろう」とは言えない。言ったら本当に優勝しそうで怖い。いつもこの繰り返しだ。でも僕は彼らを信じている。毎週のように彼らのプレーを見て、その強さを知っている。

    優勝できるはずだ。ただ守備が心配だ。センターバックのゲヒは信頼できるが、パートナーが誰になるのか。コンサか？サイドバックはオライリーとジェームズで問題ないが、ジェームズは怪我をしないことが前提だ。 とはいえ、センターバックの人選には不安がある。適切なパートナーを選べば問題ないが……。それでもイングランドには勝つ力があると思う。ただ、フランスなど強豪との大一番を考えると、本当に不安だ。

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  • Folarin Balogun USMNT 2026Getty/GOAL

    米国男子代表について

    GOAL：アメリカ代表の勝算はどうですか？

    ロウ：僕はアメリカが大好きだ。初戦に勝てば、きっとうまくいく。 初戦に勝てなくてもグループリーグ敗退が決まるわけではない。ただ、この国は一つに熱狂する。オリンピックが開かれると皆がチームUSAを応援する。4年に一度で常設ではない。冬季オリンピックでチームUSAがアイスホッケー優勝したとき、3500万人が観戦した。

    この国には、チームの実力以上に代表を後押しする力がある。初戦で勝てば流れに乗れる。内容より結果だ。パラグアイ戦に勝てば、PRやマーケティングが動き、さらに進める。 心からそうなることを願っている。FOXのためにも、この国のためにも。

  • Take Kubo Japan 2026Getty Images

    日本について

    GOAL：手短に、優勝のダークホースは誰だと思いますか？

    ロウ：日本です！

    GOAL：なぜですか？

    ロウ：選手層が厚い上に、彼らの姿勢が素晴らしい。数カ月前、ある選手が「準々決勝で『よくやった』なんて言わせない。優勝する」と語っていた。その自信が気に入った。みんな日本を甘く見ている。

  • Rebecca Lowe, It's called soccerIt's called soccer

    アメリカのテレビ業界で働くことについて

    GOAL：アメリカ向けの中継は、どのような形になるのでしょうか？

    ロウ：今は2026年か？僕は2002年にキャリアをスタートさせ、半分はイングランド、半分はアメリカで過ごしてきた。イングランドに戻っても同じことができるかは分からない。状況はかなり違うから。 大事なのはバランスだ。アメリカは人口3億5000万人で、多くの人がサッカー好きだし、オフサイドも理解している。 毎年、25歳の人も45歳の人も、新しい視聴者が増えている。プレミアリーグやサッカーそのものを偶然知ったばかりの人もいる。だから放送では、彼らも取り込めるようにしなければならない。

    一方で、イギリス人よりサッカーに詳しい熱心なファンもいる。NBCが中継を始める前はプレミアリーグの試合を観るのも難しかったため、彼らは自ら情報を集め、試合を探し、深く追及してきた。つまり、熱心な層、新規の層、そしてその間の層が同時に存在する。 つまり、詳しい人を見下さず、初心者には難しすぎない表現を心がける。そのバランスを、13年の経験でつかんだつもりだ。

  • Maurice Edu, Mic'd UpGOAL

    『MIC'D UP』の過去号

    5月28日：Apple TVのEduが語る、ポチェッティーノ監督の選手起用、ジオ・レイナへの期待、ワールドカップでの成功

    3月23日：テイラー・トゥエルマン（Apple TVアナリストが語る、キャヴァン・サリバンがもっと出場すべき理由とインテル・マイアミについて

    2月18日：ロリ・リンジー（CBSアナリスト NWSLが世界最高峰である理由と「サミット」「レガシー」の台頭

    1月9日：シャカ・ヒスロップ（ESPNアナリストが語る、アーセナルがギョケレスを獲得したのは誤りだったかもしれない理由

    12月16日：ジェニー・チウ（DAZNアナリスト NWSLがトリニティ・ロッドマンを失うわけにはいかない理由とワールドセブンズの影響

    12月12日：ブラッドリー・ライト＝フィリップス（Apple TV）MLSの秋春制移行がゲームチェンジャーとなる理由、メッシのMLSカップへの影響、2026年のLAギャラクシーの脅威

    12月5日：ダックス・マッカーティ（後編）：Apple TVアナリストが語る、マスチェラーノのスアレスベンチ起用がマイアミを飛躍させた理由と、MLSカップを控えたミュラーとバンクーバーの注目度

    12月3日：ダックス・マッカーティ「このチームを再び見られて誇りに思う」Apple TVのダックス・マッカーティが語るマウリシオ・ポチェッティーノ

    11月15日：ケイシー・ホワイト（ESPNアナリスト／NWSLレジェンド 大学サッカーの混戦、UNC連覇の難しさ、優勝候補を解説

    11月14日：テイラー・トゥエルマン（Apple TV）MLSのスケジュール変更、LAFCでのソン・フンミンの台頭、プレーオフの番狂わせ、インター・マイアミのルイス・スアレスの去就を分析

    11月4日 - ジェフ・シュリーブス：CBSスポーツ『ゴラゾ』のアナリストが、アーセナルの層の厚さ、リヴァプールの苦戦、レックサムの実情を解説

    10月29日 - ケイリン・カイル：Apple TVアナリストがトーマス・ミュラーと「素晴らしい」バンクーバー、再生したマイアミ、カナダの2026年W杯について語る

    10月24日 - スティーブ・マクマナマン：ESPNアナリストが語る、シャビ・アロンソ率いるレアル・マドリード、エル・クラシコ、そして「卓越した」ジュード・ベリンガムがイングランド代表に選出されるべき理由

    10月20日 - アレクシ・ララス（FOX）USMNTに鋭さをもたらしたポチェッティーノを称賛も、W杯成功は「まだ判断保留」

    10月17日 - エルクレス・ゴメス：ESPNアナリストがマイアミでのバルセロナ対ビジャレアル戦を支持も、「ラ・リーガを許可すれば他も許可することになる」と警告

    10月16日 - エルキュレス・ゴメス：ESPNアナリストはUSMNTのポチェッティーノ監督に懐疑的ながら、最近の成績は「最も印象的」と評価

    10月2日 - クライヴ・ティルデスリー：CBSアナリストが語る、CLのアメリカ人選手、USMNTにとって重要なW杯年、若手選手保護

    9月30日 - ダビド・ビジャ（スペインのレジェンド／DAZNアナリスト）：バルセロナのCL展望、ラミネ・ヤマルを絶賛、米国がW杯を開催する好機について語る

    9月17日 - ストゥ・ホールデン（FOX）ジオ・レイナの復活、クリスチャン・プリシッチのACミランでの将来、ポチェッティーノが「ワクワクする米国代表」をどう築くか

    9月11日 - モーリス・エドゥ：Apple TV解説者がポチェッティーノUSMNT体制1年目を評価。ウェストン・マッケニーは今どこに？

    9月9日 - サシャ・クレスタン：Apple TVアナリストがUSMNTのポチェッティーノ監督に主力固定を提言。MLSとインテル・マイアミのルイス・スアレスを論評

    8月28日 - キース・コスティガン：Apple TVアナリストが語るアーセナルのタイトル獲得の必要性、「リヴァプールを軽視するのは全くの愚行」である理由、そしてクラブワールドカップがMLSの成長にどう火をつけるか

    8月21日 - マルセロ・バルボア：Apple TVアナリストが、クリスチャン・プリシッチを批判する元USMNT選手を非難し、MLSでのソン・フンミンの影響力を称賛

    8月15日 - ネダム・オヌオハ：ESPNアナリストが、アントニー・ロビンソンはプレミアリーグのディフェンダーと互角と評価。アレクサンダー・イサクには懸念。マンチェスター・シティの巻き返しを予想

    8月6日 - ケイシー・ケラー：ESPNアナリストがポチェッティーノの米国代表での低調な成績を指摘し、マット・ターナーのMLS復帰を「素晴らしい」と称賛

    7月31日 - アンドレス＆ニコ・カントール：父子アナリストが語る、ポチェッティーノ監督の米国代表での課題と、レオ・メッシが「サッカーを完成させる」理由

    7月29日 - ダックス・マッカーティ：Apple TVのダックス・マッカーティが、MLSのメッシ出場停止の妥当性、新リーグスカップのフォーマット、クラブ・アメリカが優勝候補である理由を解説

    7月25日 - デレク・レイ：ESPN解説者が語る、ジオ・レイナのドルトムントでの不適合、そして22歳のUSMNTミッドフィルダーがどれほどの実力を持つか「誰にも分からない」理由

    7月7日 - カルム・ウィリアムズ：Apple TVの解説者が語る、クラブワールドカップでのブラジル勢の影響

    6月27日 - カイル・マルティーノ（TNTアナリスト）：USMNTの得点力不足、プログラムの現状、「ショーダウン」のNYC復帰を分析

    6月23日 - ダックス・マッカーティ：Apple TVアナリストが語る、W杯を控えたポチェッティーノと米国代表のチャンスとプレッシャー

    6月19日 - ハーキュリーズ・ゴメス：ESPNアナリストが、クラブワールドカップへの期待、自身の出場思い出、2026年W杯が「史上最大」となる理由を語る

    6月17日 - エルキュレス・ゴメス（ESPN）プリシッチ論争、代表の現状、ファン層の分断、ディエゴ・ルナへの賛辞


    6月11日 - ディエゴ・バレリ：Apple TV+アナリストが語る、リオネル・メッシのMLSへの影響、クラブワールドカップでのライバル・サウンダーズへの応援、米・アルゼンチン絆

    5月21日 - テイラー・トゥエルマン：Apple TV+アナリストが語る、クラブワールドカップの注目カード、欧州強豪が優勝する理由、そしてインテル・マイアミの得る利益

    5月13日 - ケイ・マレー：ESPN FCアナリストが語る、クラブワールドカップを応援する米国人、優勝争う欧州チーム、MLSの勝ち進み可能性

    5月9日 - ルイス・ガルシア：バルセロナと「素晴らしい」ラミン・ヤマル、レアル・マドリードに哲学が欠けている理由、トレント・アレクサンダー＝アーノルドのリヴァプール退団

    5月1日 - デレク・レイ（ESPN）ハリー・ケインのタイトル挑戦、ジオ・レイナの苦戦、「厩舎の匂い」の意味

    4月28日 - クリスティーナ・アンケル：CBSスポーツのルールアナリストが語るVARチャレンジ、審判の「可視性」、元選手が審判になること

    4月25日 - アレハンドロ・モレノ：ESPN FC解説者が語る、キリアン・エムバペのレアル・マドリードでの失望、カルロ・アンチェロッティの最終シーズン、「世界最高」のラミン・ヤマル

    4月24日 - ブラッドリー・ライト＝フィリップス：Apple TVアナリストが語る、リオネル・メッシの「輝き」、「気難しい」インテル・マイアミ、そしてケヴィン・デ・ブライネの次なる移籍先がNYCFCであるべき理由

    4月22日 - アリ・クリーガー：ESPNアナリストが語る、ナオミ・ギルマのチェルシー移籍、「素晴らしい」エマ・ヘイズ、NWSL拡大の課題

    4月16日 - ジェイミー・キャラガー（CBS）：クラブW杯と過密日程、「期待外れ」のトレント・アレクサンダー＝アーノルド、「喜ばしい」サラーの契約

    4月14日 - ケビン・イーガン：Apple TV+ホストが2026年W杯、2025年クラブW杯、米国のサッカー成長を語る

    4月11日 - ケイ・マレー（ESPN FC）：ハリー・ケインとバイエルン・ミュンヘンのブンデスリーガ制覇への野心、ジオ・レイナの「紛れもない才能」、そして「突出した候補」不在のバロンドール争い

    4月8日 - ケビン・イーガン：Apple TVアナリストが語る、ケヴィン・デ・ブライネとリオネル・メッシのMLS移籍の可能性、キャヴァン・サリバンの自信、そしてウィルフリード・ナンシーの卓越した能力。

    3月26日 - ケイシー・ケラー：ESPNのケラーはUSMNTの「倦怠感」を批判し、ポチェッティーノには「100％の献身」を要求

    3月21日 - ケイリン・カイル：Apple TVスタジオアナリストが語る、リオネル・メッシとインター・マイアミ、MLSの「混沌とした」性質、NWSL選手の大量流出が「リーグに打撃を与える」理由

    3月13日 - マイカ・リチャーズ：CBSスポーツ解説者が語るマンチェスター・シティの未来、レアル・マドリードがCLを制する理由、ジュード・ベリンガムとの賭け

    3月11日 - アントネラ・ゴンザレス：Apple TVのゴンザレスが、インテル・マイアミのリオネル・メッシへのインタビュー、MLSで高まるラテンアメリカ影響力、放送業界で働くヒスパニック系女性について語る

    3月4日 - ニコ・カントール（CBS）：ポチェッティーノの評価、CLフォーマット論争、USLの競争力

    2月26日 - アンドルー・ウィーブ：Apple TVアナリストが語る、サンノゼ・アースクエイクスの大型オフシーズン、ケヴィン・デ・ブライネのMLS移籍の可能性、リーグの成長

    2月20日 - テイラー・トゥエルマン：Apple TVアナリストが語る、MLSプレーオフで不甲斐なかったメッシ率いるインター・マイアミ、キャヴァン・サリバン、シンシナティが脅威な理由

    2月18日 - テイラー・トゥエルマン：Apple TV解説者が語る、米国代表のW杯への野心、ポチェッティーノ、チームの象徴的勝利（あるいはその欠如）

    2月11日 - モーリス・エドゥ：代表チームの可能性、キャヴァン・サリバンの「傲慢と紙一重」な姿勢、MLSが世界へのショーウィンドウである理由

    1月30日 - キース・コスティガン：Apple TV解説者が語る、モハメド・サラーとリヴァプール、LAFCにおけるオリヴィエ・ジルー起用の試みなど

    1月28日 - ナイジェル・レオ＝コカー：CBSスポーツ・ゴラゾ・ネットワーク解説者が語る、新チャンピオンズリーグ方式、米国サッカーの現状、アストン・ヴィラ

    1月20日 - ケイト・スコット（CBSスポーツ・ホスト）：米国代表の精神、ポチェッティーノ招聘の意味、2026年W杯の大きさ、リヴァプールのCL制覇の可能性

    1月13日 - ダマカス・ビーズリー：USMNTレジェンドが語る、リオネル・メッシのメンタリティ、MLSの好調、そしてポチェッティーノが適任である理由

    1月9日 - カルム・ウィリアムズ：サッカーアナリストが語る、リオネル・メッシと2025年クラブワールドカップ、南米サッカーへの無知、ジャック・グリーリッシュが衰えたという説の荒唐無稽さ

    1月2日 - ジェニー・チウ（CBSリポーター）：エマ・ヘイズの改革、ポチェッティーノの実績、インテル制覇の可能性

    12月17日 - ストゥ・ホールデン：FOXスポーツ解説者。米国サッカーの進化とプリシッチが「史上最高」と呼ばれる理由。

    12月12日 - ブライアン・ダンセット：ターナー／Apple TVアナリストが語るリカルド・ペピ、クリスチャン・プリシッチ、ジオ・レイナ、ポチェッティーノ率いる米国代表の未来

    12月5日 - ジャリル・アニババ：Apple TVアナリストがMLSカップの予想、インテル・マイアミによるハビエル・マスチェラーノの招聘、MLSの「気が滅入る」監督多様性問題について語る

    11月21日 - アンドレス・カントール：テレムンドのレジェンドが語る、ポチェッティーノのアルゼンチン流思考、USMNT、米サッカーの台頭

    11月16日 - マット・ドイル（Apple TVアナリスト）：インテル・マイアミの守備の「狂気」、ネイマールとメッシのタッグの可能性、MLSカップ優勝候補を分析

    11月7日 - ゲイリー・ネヴィル：ベテラン解説者が語るUSMNTのW杯展望、プリシッチの才能、ベッカムの情熱、ロナウドのMLS移籍

    10月31日 - エルクレス・ゴメス：ESPN FCアナリストが語る、ポチェッティーノ監督の影響力、USMNTの混戦ストライカー争い、責任感が欠如する選手層

    10月29日 - レベッカ・ロウ（NBCホスト）：サッカーの成長、エマ・ヘイズの卓越性、ポチェッティーノの知名度向上について。

    10月24日 - アンドルー・ウィーブ（Apple TVアナリスト）：MLSプレーオフ、絶好調のメッシ、そしてインテル・マイアミがリーグ史上最高チームになる可能性について語る

    10月17日 - ジェイミー・キャラガー：ベテラン解説者がUSMNTを分析。マンチェスター・シティの訴訟問題を批判し、「素晴らしい」補強ながらポチェッティーノにも疑問を提示。