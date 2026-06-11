5月28日：Apple TVのEduが語る、ポチェッティーノ監督の選手起用、ジオ・レイナへの期待、ワールドカップでの成功

3月23日：テイラー・トゥエルマン（Apple TVアナリスト）が語る、キャヴァン・サリバンがもっと出場すべき理由とインテル・マイアミについて

2月18日：ロリ・リンジー（CBSアナリスト） NWSLが世界最高峰である理由と「サミット」「レガシー」の台頭

1月9日：シャカ・ヒスロップ（ESPNアナリスト）が語る、アーセナルがギョケレスを獲得したのは誤りだったかもしれない理由

12月16日：ジェニー・チウ（DAZNアナリスト） NWSLがトリニティ・ロッドマンを失うわけにはいかない理由とワールドセブンズの影響

12月12日：ブラッドリー・ライト＝フィリップス（Apple TV）：MLSの秋春制移行がゲームチェンジャーとなる理由、メッシのMLSカップへの影響、2026年のLAギャラクシーの脅威

12月5日：ダックス・マッカーティ（後編）：Apple TVアナリストが語る、マスチェラーノのスアレスベンチ起用がマイアミを飛躍させた理由と、MLSカップを控えたミュラーとバンクーバーの注目度

12月3日：ダックス・マッカーティ「このチームを再び見られて誇りに思う」Apple TVのダックス・マッカーティが語るマウリシオ・ポチェッティーノ

11月15日：ケイシー・ホワイト（ESPNアナリスト／NWSLレジェンド） 大学サッカーの混戦、UNC連覇の難しさ、優勝候補を解説

11月14日：テイラー・トゥエルマン（Apple TV）：MLSのスケジュール変更、LAFCでのソン・フンミンの台頭、プレーオフの番狂わせ、インター・マイアミのルイス・スアレスの去就を分析

11月4日 - ジェフ・シュリーブス：CBSスポーツ『ゴラゾ』のアナリストが、アーセナルの層の厚さ、リヴァプールの苦戦、レックサムの実情を解説

10月29日 - ケイリン・カイル：Apple TVアナリストがトーマス・ミュラーと「素晴らしい」バンクーバー、再生したマイアミ、カナダの2026年W杯について語る

10月24日 - スティーブ・マクマナマン：ESPNアナリストが語る、シャビ・アロンソ率いるレアル・マドリード、エル・クラシコ、そして「卓越した」ジュード・ベリンガムがイングランド代表に選出されるべき理由

10月20日 - アレクシ・ララス（FOX）：USMNTに鋭さをもたらしたポチェッティーノを称賛も、W杯成功は「まだ判断保留」

10月17日 - エルクレス・ゴメス：ESPNアナリストがマイアミでのバルセロナ対ビジャレアル戦を支持も、「ラ・リーガを許可すれば他も許可することになる」と警告

10月16日 - エルキュレス・ゴメス：ESPNアナリストはUSMNTのポチェッティーノ監督に懐疑的ながら、最近の成績は「最も印象的」と評価

10月2日 - クライヴ・ティルデスリー：CBSアナリストが語る、CLのアメリカ人選手、USMNTにとって重要なW杯年、若手選手保護

9月30日 - ダビド・ビジャ（スペインのレジェンド／DAZNアナリスト）：バルセロナのCL展望、ラミネ・ヤマルを絶賛、米国がW杯を開催する好機について語る

9月17日 - ストゥ・ホールデン（FOX）：ジオ・レイナの復活、クリスチャン・プリシッチのACミランでの将来、ポチェッティーノが「ワクワクする米国代表」をどう築くか

9月11日 - モーリス・エドゥ：Apple TV解説者がポチェッティーノUSMNT体制1年目を評価。ウェストン・マッケニーは今どこに？

9月9日 - サシャ・クレスタン：Apple TVアナリストがUSMNTのポチェッティーノ監督に主力固定を提言。MLSとインテル・マイアミのルイス・スアレスを論評

8月28日 - キース・コスティガン：Apple TVアナリストが語るアーセナルのタイトル獲得の必要性、「リヴァプールを軽視するのは全くの愚行」である理由、そしてクラブワールドカップがMLSの成長にどう火をつけるか

8月21日 - マルセロ・バルボア：Apple TVアナリストが、クリスチャン・プリシッチを批判する元USMNT選手を非難し、MLSでのソン・フンミンの影響力を称賛

8月15日 - ネダム・オヌオハ：ESPNアナリストが、アントニー・ロビンソンはプレミアリーグのディフェンダーと互角と評価。アレクサンダー・イサクには懸念。マンチェスター・シティの巻き返しを予想

8月6日 - ケイシー・ケラー：ESPNアナリストがポチェッティーノの米国代表での低調な成績を指摘し、マット・ターナーのMLS復帰を「素晴らしい」と称賛

7月31日 - アンドレス＆ニコ・カントール：父子アナリストが語る、ポチェッティーノ監督の米国代表での課題と、レオ・メッシが「サッカーを完成させる」理由

7月29日 - ダックス・マッカーティ：Apple TVのダックス・マッカーティが、MLSのメッシ出場停止の妥当性、新リーグスカップのフォーマット、クラブ・アメリカが優勝候補である理由を解説

7月25日 - デレク・レイ：ESPN解説者が語る、ジオ・レイナのドルトムントでの不適合、そして22歳のUSMNTミッドフィルダーがどれほどの実力を持つか「誰にも分からない」理由

7月7日 - カルム・ウィリアムズ：Apple TVの解説者が語る、クラブワールドカップでのブラジル勢の影響

6月27日 - カイル・マルティーノ（TNTアナリスト）：USMNTの得点力不足、プログラムの現状、「ショーダウン」のNYC復帰を分析

6月23日 - ダックス・マッカーティ：Apple TVアナリストが語る、W杯を控えたポチェッティーノと米国代表のチャンスとプレッシャー

6月19日 - ハーキュリーズ・ゴメス：ESPNアナリストが、クラブワールドカップへの期待、自身の出場思い出、2026年W杯が「史上最大」となる理由を語る

6月17日 - エルキュレス・ゴメス（ESPN）：プリシッチ論争、代表の現状、ファン層の分断、ディエゴ・ルナへの賛辞





6月11日 - ディエゴ・バレリ：Apple TV+アナリストが語る、リオネル・メッシのMLSへの影響、クラブワールドカップでのライバル・サウンダーズへの応援、米・アルゼンチン絆

5月21日 - テイラー・トゥエルマン：Apple TV+アナリストが語る、クラブワールドカップの注目カード、欧州強豪が優勝する理由、そしてインテル・マイアミの得る利益

5月13日 - ケイ・マレー：ESPN FCアナリストが語る、クラブワールドカップを応援する米国人、優勝争う欧州チーム、MLSの勝ち進み可能性

5月9日 - ルイス・ガルシア：バルセロナと「素晴らしい」ラミン・ヤマル、レアル・マドリードに哲学が欠けている理由、トレント・アレクサンダー＝アーノルドのリヴァプール退団

5月1日 - デレク・レイ（ESPN）：ハリー・ケインのタイトル挑戦、ジオ・レイナの苦戦、「厩舎の匂い」の意味

4月28日 - クリスティーナ・アンケル：CBSスポーツのルールアナリストが語るVARチャレンジ、審判の「可視性」、元選手が審判になること

4月25日 - アレハンドロ・モレノ：ESPN FC解説者が語る、キリアン・エムバペのレアル・マドリードでの失望、カルロ・アンチェロッティの最終シーズン、「世界最高」のラミン・ヤマル

4月24日 - ブラッドリー・ライト＝フィリップス：Apple TVアナリストが語る、リオネル・メッシの「輝き」、「気難しい」インテル・マイアミ、そしてケヴィン・デ・ブライネの次なる移籍先がNYCFCであるべき理由

4月22日 - アリ・クリーガー：ESPNアナリストが語る、ナオミ・ギルマのチェルシー移籍、「素晴らしい」エマ・ヘイズ、NWSL拡大の課題

4月16日 - ジェイミー・キャラガー（CBS）：クラブW杯と過密日程、「期待外れ」のトレント・アレクサンダー＝アーノルド、「喜ばしい」サラーの契約

4月14日 - ケビン・イーガン：Apple TV+ホストが2026年W杯、2025年クラブW杯、米国のサッカー成長を語る

4月11日 - ケイ・マレー（ESPN FC）：ハリー・ケインとバイエルン・ミュンヘンのブンデスリーガ制覇への野心、ジオ・レイナの「紛れもない才能」、そして「突出した候補」不在のバロンドール争い

4月8日 - ケビン・イーガン：Apple TVアナリストが語る、ケヴィン・デ・ブライネとリオネル・メッシのMLS移籍の可能性、キャヴァン・サリバンの自信、そしてウィルフリード・ナンシーの卓越した能力。

3月26日 - ケイシー・ケラー：ESPNのケラーはUSMNTの「倦怠感」を批判し、ポチェッティーノには「100％の献身」を要求

3月21日 - ケイリン・カイル：Apple TVスタジオアナリストが語る、リオネル・メッシとインター・マイアミ、MLSの「混沌とした」性質、NWSL選手の大量流出が「リーグに打撃を与える」理由

3月13日 - マイカ・リチャーズ：CBSスポーツ解説者が語るマンチェスター・シティの未来、レアル・マドリードがCLを制する理由、ジュード・ベリンガムとの賭け

3月11日 - アントネラ・ゴンザレス：Apple TVのゴンザレスが、インテル・マイアミのリオネル・メッシへのインタビュー、MLSで高まるラテンアメリカ影響力、放送業界で働くヒスパニック系女性について語る

3月4日 - ニコ・カントール（CBS）：ポチェッティーノの評価、CLフォーマット論争、USLの競争力

2月26日 - アンドルー・ウィーブ：Apple TVアナリストが語る、サンノゼ・アースクエイクスの大型オフシーズン、ケヴィン・デ・ブライネのMLS移籍の可能性、リーグの成長

2月20日 - テイラー・トゥエルマン：Apple TVアナリストが語る、MLSプレーオフで不甲斐なかったメッシ率いるインター・マイアミ、キャヴァン・サリバン、シンシナティが脅威な理由

2月18日 - テイラー・トゥエルマン：Apple TV解説者が語る、米国代表のW杯への野心、ポチェッティーノ、チームの象徴的勝利（あるいはその欠如）

2月11日 - モーリス・エドゥ：代表チームの可能性、キャヴァン・サリバンの「傲慢と紙一重」な姿勢、MLSが世界へのショーウィンドウである理由

1月30日 - キース・コスティガン：Apple TV解説者が語る、モハメド・サラーとリヴァプール、LAFCにおけるオリヴィエ・ジルー起用の試みなど

1月28日 - ナイジェル・レオ＝コカー：CBSスポーツ・ゴラゾ・ネットワーク解説者が語る、新チャンピオンズリーグ方式、米国サッカーの現状、アストン・ヴィラ

1月20日 - ケイト・スコット（CBSスポーツ・ホスト）：米国代表の精神、ポチェッティーノ招聘の意味、2026年W杯の大きさ、リヴァプールのCL制覇の可能性

1月13日 - ダマカス・ビーズリー：USMNTレジェンドが語る、リオネル・メッシのメンタリティ、MLSの好調、そしてポチェッティーノが適任である理由

1月9日 - カルム・ウィリアムズ：サッカーアナリストが語る、リオネル・メッシと2025年クラブワールドカップ、南米サッカーへの無知、ジャック・グリーリッシュが衰えたという説の荒唐無稽さ

1月2日 - ジェニー・チウ（CBSリポーター）：エマ・ヘイズの改革、ポチェッティーノの実績、インテル制覇の可能性

12月17日 - ストゥ・ホールデン：FOXスポーツ解説者。米国サッカーの進化とプリシッチが「史上最高」と呼ばれる理由。

12月12日 - ブライアン・ダンセット：ターナー／Apple TVアナリストが語るリカルド・ペピ、クリスチャン・プリシッチ、ジオ・レイナ、ポチェッティーノ率いる米国代表の未来

12月5日 - ジャリル・アニババ：Apple TVアナリストがMLSカップの予想、インテル・マイアミによるハビエル・マスチェラーノの招聘、MLSの「気が滅入る」監督多様性問題について語る

11月21日 - アンドレス・カントール：テレムンドのレジェンドが語る、ポチェッティーノのアルゼンチン流思考、USMNT、米サッカーの台頭

11月16日 - マット・ドイル（Apple TVアナリスト）：インテル・マイアミの守備の「狂気」、ネイマールとメッシのタッグの可能性、MLSカップ優勝候補を分析

11月7日 - ゲイリー・ネヴィル：ベテラン解説者が語るUSMNTのW杯展望、プリシッチの才能、ベッカムの情熱、ロナウドのMLS移籍

10月31日 - エルクレス・ゴメス：ESPN FCアナリストが語る、ポチェッティーノ監督の影響力、USMNTの混戦ストライカー争い、責任感が欠如する選手層

10月29日 - レベッカ・ロウ（NBCホスト）：サッカーの成長、エマ・ヘイズの卓越性、ポチェッティーノの知名度向上について。

10月24日 - アンドルー・ウィーブ（Apple TVアナリスト）：MLSプレーオフ、絶好調のメッシ、そしてインテル・マイアミがリーグ史上最高チームになる可能性について語る

10月17日 - ジェイミー・キャラガー：ベテラン解説者がUSMNTを分析。マンチェスター・シティの訴訟問題を批判し、「素晴らしい」補強ながらポチェッティーノにも疑問を提示。



