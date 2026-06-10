ドイツ代表の2冠に貢献したフォワードは、木曜未明のセネガル対サウジアラビア最終親善試合で短時間に2枚のイエローカードを受け、早々に退場した。
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絶好機を生かせず、開始2分でイエローカード。ワールドカップの最終調整が、バイエルンの選手には悪夢となった。
シャーロットのバンク・オブ・アメリカ・スタジアムで行われたスコアレスドローの試合で、ジャクソンは62分に途中出場。その5分後、サールのクロスに反応したが至近距離からのシュートは枠を外れた。
82分には中盤の競り合いで足を高く上げ、相手の胸に当てて警告を受けた。
その2分後、センターラインでボールを失ったジャクソンは、追走したサウジアラビアFWアブドゥッラー・アル・ハムダンのかかとを蹴り、2枚目のイエローで退場となった。
木曜に始まる本大会では、セネガルはフランス、ノルウェー、イラクと同じ厳しい組に入った。
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ニコラス・ジャクソンは結局チェルシーに残るのか？
ワールドカップ後のジャクソンの去就は未定だ。レンタル先のミュンヘンでの期間が終了すればチェルシーFCに復帰することは決まっている。移籍候補とも噂されたが、状況は一転した。
英デイリー・メールは、新監督シャビ・アロンソが来季の戦力としてジャクソンにアピールする機会を与える方針と報じた。クラブ内での評価は依然として高いという。
2025年のドイツ移籍はエンツォ・マレスカ前監督との不和が主因だったが、マレスカはすでに退任。新シーズンはアロンソが率いるため、ジャクソンがチェルシーに残り出場機会を得る可能性は十分あるという。
ニコラス・ジャクソンはチェルシーFCと2033年まで契約している。
プレミアリーグからオファーがあるとも報じられるジャクソンだが、24歳のFWは出場機会を確保できればチェルシー残留も望んでいる。チェルシーにはジョアン・ペドロ、リアム・デラップ、エマニュエル・エメガもいる。
ジャクソンはウイングやセカンドトップでもプレー可能で、2023年にビジャレアルから3500万ユーロ超で加入し、2033年まで契約が残っている。
バイエルン・ミュンヘンでは2025/26シーズンに途中出場中心ながら34試合で11得点4アシストを記録したが、クラブが6500万ユーロの買い取りオプションを行使するほどではなかった。
過去10回のワールドカップ得点王
開催年 得点王 国 得点数 2022 キリアン・エムバペ フランス 8 2018 ハリー・ケイン イングランド 6 2014 ハメス・ロドリゲス コロンビア 6 2010 トーマス・ミュラー ドイツ 5 2006 ミロスラフ・クローゼ ドイツ 5 2002 ロナウド ブラジル 8 1998 ダヴォル・スケル クロアチア 6 1994 オレグ・サレンコ ロシア 6 1990 トト・シラッチ イタリア 6 1986 ゲイリー・リネカー イングランド 6