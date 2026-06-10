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Nicolas Jackson SenegalIMAGO / DeFodi Images
Falko Blöding

翻訳者：

絶好機を生かせず、開始2分でイエローカード。ワールドカップの最終調整が、バイエルンの選手には悪夢となった。

ワールドカップ
サウジアラビア 対 セネガル
サウジアラビア
セネガル
親善試合
バイエルン
ニコラス・ジャクソン

FCバイエルンのニコラス・ジャクソンにとって、米国、カナダ、メキシコで開催されるワールドカップの最終調整は失敗に終わった。

ドイツ代表の2冠に貢献したフォワードは、木曜未明のセネガル対サウジアラビア最終親善試合で短時間に2枚のイエローカードを受け、早々に退場した。

  • シャーロットのバンク・オブ・アメリカ・スタジアムで行われたスコアレスドローの試合で、ジャクソンは62分に途中出場。その5分後、サールのクロスに反応したが至近距離からのシュートは枠を外れた。

    82分には中盤の競り合いで足を高く上げ、相手の胸に当てて警告を受けた。

    その2分後、センターラインでボールを失ったジャクソンは、追走したサウジアラビアFWアブドゥッラー・アル・ハムダンのかかとを蹴り、2枚目のイエローで退場となった。

    木曜に始まる本大会では、セネガルはフランス、ノルウェー、イラクと同じ厳しい組に入った。

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  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    ニコラス・ジャクソンは結局チェルシーに残るのか？

    ワールドカップ後のジャクソンの去就は未定だ。レンタル先のミュンヘンでの期間が終了すればチェルシーFCに復帰することは決まっている。移籍候補とも噂されたが、状況は一転した。

    デイリー・メールは、新監督シャビ・アロンソが来季の戦力としてジャクソンにアピールする機会を与える方針と報じた。クラブ内での評価は依然として高いという。

    2025年のドイツ移籍はエンツォ・マレスカ前監督との不和が主因だったが、マレスカはすでに退任。新シーズンはアロンソが率いるため、ジャクソンがチェルシーに残り出場機会を得る可能性は十分あるという。

  • ニコラス・ジャクソンはチェルシーFCと2033年まで契約している。

    プレミアリーグからオファーがあるとも報じられるジャクソンだが、24歳のFWは出場機会を確保できればチェルシー残留も望んでいる。チェルシーにはジョアン・ペドロ、リアム・デラップ、エマニュエル・エメガもいる。

    ジャクソンはウイングやセカンドトップでもプレー可能で、2023年にビジャレアルから3500万ユーロ超で加入し、2033年まで契約が残っている。

    バイエルン・ミュンヘンでは2025/26シーズンに途中出場中心ながら34試合で11得点4アシストを記録したが、クラブが6500万ユーロの買い取りオプションを行使するほどではなかった。

  • 過去10回のワールドカップ得点王

    開催年得点王得点数
    2022キリアン・エムバペフランス8
    2018ハリー・ケインイングランド6
    2014ハメス・ロドリゲスコロンビア6
    2010トーマス・ミュラードイツ5
    2006ミロスラフ・クローゼドイツ5
    2002ロナウドブラジル8
    1998ダヴォル・スケルクロアチア6
    1994オレグ・サレンコロシア6
    1990トト・シラッチイタリア6
    1986ゲイリー・リネカーイングランド6