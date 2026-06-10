シャーロットのバンク・オブ・アメリカ・スタジアムで行われたスコアレスドローの試合で、ジャクソンは62分に途中出場。その5分後、サールのクロスに反応したが至近距離からのシュートは枠を外れた。

82分には中盤の競り合いで足を高く上げ、相手の胸に当てて警告を受けた。

その2分後、センターラインでボールを失ったジャクソンは、追走したサウジアラビアFWアブドゥッラー・アル・ハムダンのかかとを蹴り、2枚目のイエローで退場となった。

木曜に始まる本大会では、セネガルはフランス、ノルウェー、イラクと同じ厳しい組に入った。