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「絶好の試金石」――女子サッカー米国代表、ワールドカップ予選を控え、10月に世界1位スペインと2連戦
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「あと2試合、素晴らしい試合が待っている」
米国代表のエマ・ヘイズ監督は、ワールドカップ予選を前に世界最高峰のチームと対戦したいと強調した。
「さらに2つの素晴らしい試合が待っています」と米国女子代表のエマ・ヘイズ監督は語った。「私たちはスペインとの対戦をどうしても実現させたかったのですが、女子国際試合カレンダーの中でトップチームとの日程調整が困難であることは周知の事実です。そのため、東海岸でこれら2試合を行うことができたことは、年末に控えるワールドカップ予選に臨む前の絶好の試金石となるでしょう」
USWNTの2026年成績は8勝2敗、得失点差は22対4。だが、スペインが世界1位であるのは伊達ではない。UEFA予選を圧倒し、2027年女子W杯の出場権を直接獲得したため、10月の試合に出場できるのだ。 6月5日にマヨルカ島でイングランドを4－0、4日後にはレイキャビクでアイスランドを6－1と下し、グループCを首位で通過。これにより10月のUEFAプレーオフを回避した。
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米西戦績
スペイン女子代表が台頭したのは近年であり、スペイン代表「ラ・ロハ」と米国女子代表（USWNT）の対戦は4回のみだ。
最初の3試合は米国が1-0（2019年アリカンテ）、2-1（2019年女子W杯ラウンド16、ランス）、1-0（2020年SheBelieves Cup、ハリソン）で連勝した。
しかし2022年パンプローナでの対戦でスペインは2－0と初勝利。その1年足らず後、オーストラリア・ニュージーランド女子W杯で初優勝を遂げた。
USWNT
米国女子代表（USWNT）にとって、これらの試合は世界最高峰のチームとの重要な試練となる。FIFAランキング上位2チームによる対戦は今回で18、19回目。これまでの17試合は11勝6分けで無敗だ。 第1戦はアウディ・フィールドでの4試合目で、直近では2025年7月にカナダを3－0で下した。第2戦はペンシルベニア州チェスターでの10試合目。同スタジアムでは最初の9試合で無敗だったが、2025年10月にポルトガルに1－2で敗れている。
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次は何が起こるのでしょうか？
スペインとの親善試合は、2026年CONCACAF女子選手権に向けた米国女子代表の最後の調整試合となる。同大会は11月27日から12月5日までテキサス州で開催され、2027年ワールドカップと2028年オリンピックの地域予選出場権を争う。米国は準々決勝でエルサルバドルと対戦し、勝利すればワールドカップ出場権を確保できる。
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