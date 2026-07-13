「絶好の試金石」――女子サッカー米国代表、ワールドカップ予選を控え、10月に世界1位スペインと2連戦

米国代表のエマ・ヘイズ監督は、ワールドカップ予選を前に世界最高峰のチームと対戦したいと強調した。

「さらに2つの素晴らしい試合が待っています」と米国女子代表のエマ・ヘイズ監督は語った。「私たちはスペインとの対戦をどうしても実現させたかったのですが、女子国際試合カレンダーの中でトップチームとの日程調整が困難であることは周知の事実です。そのため、東海岸でこれら2試合を行うことができたことは、年末に控えるワールドカップ予選に臨む前の絶好の試金石となるでしょう」

USWNTの2026年成績は8勝2敗、得失点差は22対4。だが、スペインが世界1位であるのは伊達ではない。UEFA予選を圧倒し、2027年女子W杯の出場権を直接獲得したため、10月の試合に出場できるのだ。 6月5日にマヨルカ島でイングランドを4－0、4日後にはレイキャビクでアイスランドを6－1と下し、グループCを首位で通過。これにより10月のUEFAプレーオフを回避した。