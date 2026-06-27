AFP
翻訳者：
「絶好のチャンス」――エレク・テン・ハグ監督は、エールディヴィジのチームに元マンチェスター・ユナイテッドのレンタル選手を獲得し、「誇りに思う」と語った。
エールディヴィジのクラブがストライカーを獲得
エンスヘデのクラブは、33歳FWをフリー移籍で獲得したと発表した。同選手は現在ワールドカップのオランダ代表に招集されており、2シーズンで20得点を挙げた後アムステルダムを去る。テン・ハグ監督は裏で影響力を発揮し、元オールド・トラッフォードのストライカーに長期契約を結ばせた。
- Getty Images Sport
テン・ハグ監督、大物獲得を称賛
元マンチェスター・ユナイテッド監督は、得点力のある地元FWの獲得に満足を示した。同監督は、このベテランFWの勤勉さと国際経験がクラブの水準を向上させると確信している。
テン・ハグ監督は「代表50試合以上を経験したオランダ代表FWウェグホルストがFCトゥウェンテでプレーすることを誇りに思う。
「今回の移籍は絶好の機会だ。彼はトッププロであり、全力を尽くす選手のお手本だ。これほど実績のある選手は、通常、FCトゥウェンテには手の届かない存在だ。
彼は強い意志と闘志を持ち、野心も大きい。地元出身のワウトはここで結果を残す意欲に燃えている。彼がFCトゥウェンテの未来に欠かせない存在になると確信している。ワウトはチームにさらなる価値をもたらすだろう。」
子供の頃の夢が現実になる
近くのボルネ出身で、幼少期からエンスヘデのクラブを応援してきたヴェグホルストにとって、この移籍は大きな意味を持つ。スタンドで同クラブのタイトル獲得を祝った経験を持つベテラン代表は、この移籍でプロとしての最後の夢が実現すると語った。
ヴェグホルストは「この移籍は私にとって非常に特別だ」と語った。 来シーズンからFCトゥウェンテのユニフォームを着られることをとても誇りに思う。子供の頃、2001年と2011年には『デ・クイプ』でカップ優勝を祝い、2010年のリーグ制覇では『オウデ・マルクト』にいた。また、『デ・グロルシュ・フェステ』で欧州戦の夜をスタンドから観戦した。どれも忘れられない思い出だ。
サッカー選手としての夢の多くはすでに叶いましたが、まだ一つだけ残っていました。今回、すべてが完結しました。来シーズンからはFCトゥウェンテと共に成功を祝えるよう全力を尽くします。今回は、サポーターとしてではなく、選手としてです。」
- Getty Images Sport
プレシーズンでのチームへの融合が待ち受けている
ヴェグホルストはワールドカップ終了後、新チームメイトと合流する。当面の課題は、プレシーズンで攻撃陣にスムーズに溶け込み、リーグと大陸大会に備えることだ。集中準備を経て、8月7～9日の週末に2026-27シーズン・エールディヴィジが開幕し、即座に公式戦が始まる。