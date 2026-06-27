元マンチェスター・ユナイテッド監督は、得点力のある地元FWの獲得に満足を示した。同監督は、このベテランFWの勤勉さと国際経験がクラブの水準を向上させると確信している。

テン・ハグ監督は「代表50試合以上を経験したオランダ代表FWウェグホルストがFCトゥウェンテでプレーすることを誇りに思う。

「今回の移籍は絶好の機会だ。彼はトッププロであり、全力を尽くす選手のお手本だ。これほど実績のある選手は、通常、FCトゥウェンテには手の届かない存在だ。

彼は強い意志と闘志を持ち、野心も大きい。地元出身のワウトはここで結果を残す意欲に燃えている。彼がFCトゥウェンテの未来に欠かせない存在になると確信している。ワウトはチームにさらなる価値をもたらすだろう。」