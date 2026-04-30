「統計的には良くなくても」グレゴール・コベルがBVBに物議を醸す大物移籍を推奨

現在、この26歳の選手は再びドルトムントへの移籍が噂されている。マンチェスター・ユナイテッドとの契約が今夏で満了するため、移籍金なしで獲得できるからだ。今季はアストン・ヴィラにレンタル移籍している。

「彼が戻ったときは大きな存在感があった。数字は以前ほどではなかったが」とBVBのGKグレゴール・コベルは『ルール・ナッハリヒテン』紙のイベントで語った。コベルは「その姿勢のまま戻って来てくれるなら」と続けた。

ただ、再獲得にはクラブ内でも賛否がある。多くの黒と黄色のサポーターが求める、創造的な新移籍戦略とは真逆だからだ。