ブック・スカイは「ジャドン・サンチョは技術と創造性でドルトムントに大きな印象を残した優れた選手だ」と語った。 サンチョはドルトムントで頭角を現し、2021年に移籍金8500万ユーロでマンチェスター・ユナイテッドへ移籍。2023/24シーズンの後半にはBVBにレンタル復帰した。
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「統計的には良くなくても」グレゴール・コベルがBVBに物議を醸す大物移籍を推奨
現在、この26歳の選手は再びドルトムントへの移籍が噂されている。マンチェスター・ユナイテッドとの契約が今夏で満了するため、移籍金なしで獲得できるからだ。今季はアストン・ヴィラにレンタル移籍している。
「彼が戻ったときは大きな存在感があった。数字は以前ほどではなかったが」とBVBのGKグレゴール・コベルは『ルール・ナッハリヒテン』紙のイベントで語った。コベルは「その姿勢のまま戻って来てくれるなら」と続けた。
ただ、再獲得にはクラブ内でも賛否がある。多くの黒と黄色のサポーターが求める、創造的な新移籍戦略とは真逆だからだ。
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マンチェスター・ユナイテッドがBVBの計画を阻む可能性がある。
報道によると、BVB首脳はサンチョと接触済み。だが年俸1500万ユーロを考えると、ドルトムント復帰なら大幅減給は避けられない。
ただ『Sport Bild』によると、マンチェスター・ユナイテッドが秘密条項で契約を1年延長し、移籍金ゼロでの退団を防ぐ可能性もある。 今季のパフォーマンスは平均的ながら、アストン・ヴィラが獲得に興味を示しているという噂もある。
2025/26シーズンのジャドン・サンチョの成績：
ゲーム： 34 出場時間： 1562 得点: 1 アシスト： 3