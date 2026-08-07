サンドロ・トナーリ、アンソニー・ゴードン、エディ・ハウ監督はすでにタインサイドに別れを告げており、一方でブルーノ・ギマランイスは7500万ポンド（1億100万ドル）でアーセナル移籍に近づいている。ニューカッスルがどの方向へ向かおうとしているのかをめぐり、イングランド北東部では深刻な懸念が高まっている。

状況は好転する前にさらに悪化する可能性がある。夏の移籍市場は9月1日まで開いているためだ。実績ある他の選手たちにも関心が示されており、彼らは自らの選択肢を検討することになる。

ホールもそのカテゴリーに入る。21歳のフルバックはこの2年間で評価を大きく高めてきた。2023年にチェルシーから3500万ポンド（4700万ドル）で移籍して以降、ニューカッスルでレギュラーに定着している。

マンチェスター・ユナイテッドは、オールド・トラフォードでルーク・ショーのコンディションに依然として不安が残るなか、ホール獲得に向けて正式オファーを提示し、プレミアリーグのライバルクラブの意思を試す用意があるとされている。提示される条件次第では、本人の気持ちが動く可能性もある。