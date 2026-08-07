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「給料を2倍に」 クリス・ワドルがニューカッスルに「破滅」の警告、ルイス・ホールが6000万ポンドのマンチェスター・ユナイテッド移籍を検討している理由
セント・ジェームズ・パークから才能ある選手たちが大量流出へ
サンドロ・トナーリ、アンソニー・ゴードン、エディ・ハウ監督はすでにタインサイドに別れを告げており、一方でブルーノ・ギマランイスは7500万ポンド（1億100万ドル）でアーセナル移籍に近づいている。ニューカッスルがどの方向へ向かおうとしているのかをめぐり、イングランド北東部では深刻な懸念が高まっている。
状況は好転する前にさらに悪化する可能性がある。夏の移籍市場は9月1日まで開いているためだ。実績ある他の選手たちにも関心が示されており、彼らは自らの選択肢を検討することになる。
ホールもそのカテゴリーに入る。21歳のフルバックはこの2年間で評価を大きく高めてきた。2023年にチェルシーから3500万ポンド（4700万ドル）で移籍して以降、ニューカッスルでレギュラーに定着している。
マンチェスター・ユナイテッドは、オールド・トラフォードでルーク・ショーのコンディションに依然として不安が残るなか、ホール獲得に向けて正式オファーを提示し、プレミアリーグのライバルクラブの意思を試す用意があるとされている。提示される条件次第では、本人の気持ちが動く可能性もある。
ホールもトナーリやゴードンと同じ道をたどるのか？
ニューカッスルのレジェンドであるワドルも、その点は認めている。元ニューカッスルのウインガーである同氏は、BetBrainとの提携のもと、ホールを巡る噂についてGOALにこう語った。「今この瞬間、どの選手もそれを気にしていると思う。ニューカッスル・ユナイテッドの選手に関心を持っている者は、みんなその状況を見ているはずだ。
「選手たちは見ながらこう考えるだろう。マンチェスター・ユナイテッド、再びチャンピオンズリーグ、給料はおそらく2倍、いやそれ以上、さらに安定もある。分かるだろう、クラブは再び正しい方向に進んでいる。マンチェスター・ユナイテッドはね。
「だからこそ、その引力がある理由は分かるし、正直に言ってニューカッスルは移籍市場で大きく動いているようには見えない。そう、2人か3人の選手は獲得したが、私の記憶では全員20歳以下で、実績はない。成長するかもしれないし、失敗に終わるかもしれない。
「いいかい、昨季の3人の補強はかなり経験のある選手たちだったが、まったくうまくいかなかった。だから彼らはやや危機にあるクラブなんだ。ホールを失えばなおさらで、プレミアリーグで生き残れるチームを作るのは非常に難しい。現時点でニューカッスルは上ではなく、下のほうをより気にして振り返っているだろう」
マンチェスター・ユナイテッドがホールを獲得するために必要なこととは
移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏は、ホールを巡る動向の最新情報と、巨額の移籍を成立させるために必要な条件について、次のように語った。「マンチェスター・ユナイテッドは左SBの補強を目指しており、それが次の優先事項の一つになる可能性がある。
「現時点で、ルイス・ホールは高額すぎると見なされており、ニューカッスルには彼を売却する意思がまったくない。ニューカッスルはこの夏、すでに複数の重要人物を失っている。サンドロ・トナーリはトッテナムに加入し、アンソニー・ゴードンはバルセロナへ移籍、ブルーノ・ギマランイスはアーセナル加入に向かっており、さらに指揮官エディ・ハウも失っている。
「そのため、ニューカッスルはルイス・ホールを残留させる決意を固めている。彼らの立場を変えられるのは並外れたオファーだけであり、今後数日間も状況を注視していくことになる」
ホール獲得の希望額：マンチェスター・ユナイテッドが支払う用意のある金額
マンチェスター・ユナイテッドがホール獲得に向け、6000万ポンド（8100万ドル）を支払う用意があると報じられている。現時点でも将来を見据えても有用な補強となる存在であり、マイケル・キャリックが野心的な構想をまとめつつあるためだ。
ただ、ニューカッスルが再び主力の一人を何の抵抗もなく手放すことはない。新指揮官マティアス・ヤイスレがエディ・ハウから引き継いだ陣容を、2026-27シーズン開幕前に完全に解体されるような事態は避ける構えである。
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