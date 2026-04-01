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「給料を下げる覚悟はある」――ジョアン・カンセロ、バルセロナへのレンタル移籍中に大型移籍の兆しを見せる
ポルトガルのスター選手が選択肢を検討中
31歳のこのサイドバックは現在、カタルーニャでのレンタル移籍期間を充実した形で過ごしており、1月に加入して以来、12試合に出場して1ゴール4アシストを記録している。 報道によると、バルセロナは今夏に彼の完全移籍を望んでいるが、カンセロの所属クラブであるアル・ヒラルは2027年6月まで彼の登録権を保持している。当面は「 Blaugrana（バルセロナ）」の戦力として貢献することに集中しているものの、このディフェンダーは、自身のプロとしてのキャリアが始まったクラブにいずれ戻りたいという強い願望を公に表明した。
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ロマンチックなリスボン再訪
名門ベンフィカのユース出身であるカンセロは、2013-14シーズンにこのポルトガルの強豪でトップチームでの出場をわずか1試合にとどめたものの、その後バレンシア、ユヴェントス、マンチェスター・シティでプレーし、欧州屈指のサイドバックとしての地位を確立した。カナル11のインタビューで率直に語ったこのディフェンダーは、エスタディオ・ダ・ルスへの復帰が実現するとしても、その動機は金銭的な報酬ではなく、愛着によるものだと明かした。彼は次のように語った。 「すでに予想以上の収入を得てはいますが、ベンフィカでプレーすることはバスケットボールのようなものです。それは純粋にサッカーへの愛のためです。私は給与を下げる覚悟もあります。」
資金面の課題と移籍戦略
バルサへの完全移籍の見通しは依然として不透明だ。アル・ヒラルは、2024年夏にマンチェスター・シティから2500万ユーロ（2120万ポンド）で獲得した選手を、無償で放出することはまずないだろう。バルセロナは厳しい財政状況から低コストでの補強を迫られているが、サウジアラビアの強豪クラブは当初の投資額を回収するため、多額の移籍金を要求し続けるだろう。 その結果、このディフェンダーが大幅な減俸を受け入れる意思があるかどうかが、3者間の現在の膠着状態を打開する決定的な要因となる可能性がある。一方で、彼の今回の発言を受けて、ベンフィカが急遽参入してくる可能性もある。
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重要な交渉と欧州の目標
ハンス・フリック監督率いるバルセロナは、残り9試合となったラ・リーガで現在レアル・マドリードに4ポイントの差をつけて首位を走っており、アトレティコ・マドリードとの一戦を控えたチャンピオンズリーグ準々決勝という重大な一戦にも備えている。 シーズンも終盤に差し掛かる中、カンセロは長期的なキャリアの野心と、目の前の戦術的な要求とのバランスを取らなければならない。この決定的な終盤戦での彼のパフォーマンスが、最終的にバルセロナがアル・ヒラルとの完全移籍交渉に臨む際、どれほどの優位性を握れるかを左右することになるだろう。