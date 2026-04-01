「給料を下げる覚悟はある」――ジョアン・カンセロ、バルセロナへのレンタル移籍中に大型移籍の兆しを見せる

バルサへの完全移籍の見通しは依然として不透明だ。アル・ヒラルは、2024年夏にマンチェスター・シティから2500万ユーロ（2120万ポンド）で獲得した選手を、無償で放出することはまずないだろう。バルセロナは厳しい財政状況から低コストでの補強を迫られているが、サウジアラビアの強豪クラブは当初の投資額を回収するため、多額の移籍金を要求し続けるだろう。 その結果、このディフェンダーが大幅な減俸を受け入れる意思があるかどうかが、3者間の現在の膠着状態を打開する決定的な要因となる可能性がある。一方で、彼の今回の発言を受けて、ベンフィカが急遽参入してくる可能性もある。