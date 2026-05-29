「もう1人フォワード欲しいなら、レヴァンドフスキも悪くない」と元世界クラスCBはYouTubeで語った。
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「給料は膨らむかもしれないが、ロベルト・レヴァンドフスキの超一流クラブ移籍が噂されている。」
フェルディナンドは、マンチェスター・ユナイテッドが昨夏RBライプツィヒから7650万ユーロで獲得したベンジャミン・セスコを長期的にセンターフォワードとして起用する場合、レヴァンドフスキは彼にとって理想的な相棒になると指摘した。「もしセスコが今後5年間チームの軸になると考えるなら、彼はレヴァンドフスキの背後で多くのことを学べるだろう。 彼は謙虚で素晴らしい人間だ。セスコのプレー向上を手助けするだろう」とフェルディナンドは語った。
レヴァンドフスキは今夏バルセロナをフリーで退団するため、ユナイテッドは移籍金ゼロで獲得できる。年俸は高額になるだろうが、フェルディナンドは「理にかなった補強だ」と主張する。 「チームを助けたいなら、彼は素晴らしい存在になる。マンチェスター・ユナイテッドが誰を獲得するのか、今夏は注目だ」とフェルディナンドは続けた。
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ロベルト・レヴァンドフスキ：ユヴェントスとミランは脱落するのか？
5月中旬まで、レヴァンドフスキが6月末でバルサを去るか、新契約を結ぶかは不明だった。バルサは37歳のセンターフォワードに減俸での延長を提示したが、彼は拒否した。
彼の去就には2つの選択肢がある。経済的に有利な米国やサウジアラビア挑戦か、欧州トップリーグ残留か。ここ数か月、ユヴェントスとACミランが関心を示していると噂されたが、両チームはチャンピオンズリーグ出場権を逃した。 ただしレヴァンドフスキはチャンピオンズリーグ出場を希望しており、この2クラブは候補から外れる見込みだ。
ポルトガル王者のポルトもCL出場権があり、興味を示している。さらにマンチェスター・ユナイテッドも候補に挙がる。ユナイテッドは昨季プレミア3位で来季CLに出場予定で、レヴァンドフスキには古巣との縁がある。 2024年、彼はフェルディナンドのYouTubeチャンネルで、2012年にすでにユナイテッドと合意していたと明かした。だが、当時所属していたドルトムントが移籍を阻止。結果として2014年にバイエルンへ加入した。
ロベルト・レヴァンドフスキは、マンチェスター・ユナイテッドが求めるストライカーなのか？
バルセロナではレヴァンドフスキが昨季レギュラーを失っても、フリック監督の下で存在感を維持。リーグ31試合14得点が示すように、得点力は健在だ。
マンチェスター・ユナイテッドのセスコは序盤は調整に時間を要したが、後半戦は存在感を示し、プレミアリーグ30試合で11得点を挙げた。 マテウス・クーニャはトップ下やウイングも務め、マイケル・キャリック監督の下で攻撃のオプションを広げる。一方、ジョシュア・ジルクゼーはベンチスタートが続いており、今夏退団の噂がある。
いずれにせよ、ユナイテッドは経験豊富なセンターフォワードの補強を検討すべきで、レヴァンドフスキはその条件に完璧に合う。年齢を重ねてもトップコンディションを維持しており、まさに理想的な選択肢だ。
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2025/26シーズンのロベルト・レヴァンドフスキの成績
ゲーム
46
ゴール
19
アシスト4
4