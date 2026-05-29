「給料は膨らむかもしれないが、ロベルト・レヴァンドフスキの超一流クラブ移籍が噂されている。」

5月中旬まで、レヴァンドフスキが6月末でバルサを去るか、新契約を結ぶかは不明だった。バルサは37歳のセンターフォワードに減俸での延長を提示したが、彼は拒否した。

彼の去就には2つの選択肢がある。経済的に有利な米国やサウジアラビア挑戦か、欧州トップリーグ残留か。ここ数か月、ユヴェントスとACミランが関心を示していると噂されたが、両チームはチャンピオンズリーグ出場権を逃した。 ただしレヴァンドフスキはチャンピオンズリーグ出場を希望しており、この2クラブは候補から外れる見込みだ。

ポルトガル王者のポルトもCL出場権があり、興味を示している。さらにマンチェスター・ユナイテッドも候補に挙がる。ユナイテッドは昨季プレミア3位で来季CLに出場予定で、レヴァンドフスキには古巣との縁がある。 2024年、彼はフェルディナンドのYouTubeチャンネルで、2012年にすでにユナイテッドと合意していたと明かした。だが、当時所属していたドルトムントが移籍を阻止。結果として2014年にバイエルンへ加入した。