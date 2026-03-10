「結果を考えないで」― ペップ・グアルディオラ監督、レアル・マドリードとのCL決戦を前にマンチェスター・シティ選手に「自分らしくあれ」と警告

サンティアゴ・ベルナベウに世界の注目が集まる。マンチェスター・シティとレアル・マドリードが、決勝トーナメント1回戦第1戦の重大な一戦を控えている。シティは直近11試合で9勝2分けと好調だが、グアルディオラ監督は「史上最も成功したクラブの本拠地で戦う心理的重圧」を強調し、この大舞台に伴うリスクへの懸念を表明した。

試合前の会見でグアルディオラ監督は、プレッシャーの中でも自らのスタイルを貫くよう選手たちに呼びかけた。 「自分たちらしくあること。 結果を過度に気にせず相手と向き合え」と記者団に語った。「敗退するならマドリードを称えよう。だが少なくとも自分らしくあれ。これが3月や4月の大舞台で常に気にかけていることだ。相手が圧倒的だったり、自らが望むプレーを貫けなかったりする場合もあるが、少なくとも挑戦はすべきだ。相手より優れたプレーを」

さらに彼は、こうした頂上対決を左右する戦術的な微妙な差について言及した。「要因は数多くある。今日では、特にプレミアリーグにおいて、セットプレーは驚異的な武器だ。だが相手より優れたプレーをすることだ。時にはあまりプレーせずに勝ち抜くこともあるが、私は常に『それでいい』と言い聞かせている」