AFP
翻訳者：
「結果を考えないで」― ペップ・グアルディオラ監督、レアル・マドリードとのCL決戦を前にマンチェスター・シティ選手に「自分らしくあれ」と警告
グアルディオラは結果よりもアイデンティティを要求する
サンティアゴ・ベルナベウに世界の注目が集まる。マンチェスター・シティとレアル・マドリードが、決勝トーナメント1回戦第1戦の重大な一戦を控えている。シティは直近11試合で9勝2分けと好調だが、グアルディオラ監督は「史上最も成功したクラブの本拠地で戦う心理的重圧」を強調し、この大舞台に伴うリスクへの懸念を表明した。
試合前の会見でグアルディオラ監督は、プレッシャーの中でも自らのスタイルを貫くよう選手たちに呼びかけた。
「自分たちらしくあること。 結果を過度に気にせず相手と向き合え」と記者団に語った。「敗退するならマドリードを称えよう。だが少なくとも自分らしくあれ。これが3月や4月の大舞台で常に気にかけていることだ。相手が圧倒的だったり、自らが望むプレーを貫けなかったりする場合もあるが、少なくとも挑戦はすべきだ。相手より優れたプレーを」
さらに彼は、こうした頂上対決を左右する戦術的な微妙な差について言及した。「要因は数多くある。今日では、特にプレミアリーグにおいて、セットプレーは驚異的な武器だ。だが相手より優れたプレーをすることだ。時にはあまりプレーせずに勝ち抜くこともあるが、私は常に『それでいい』と言い聞かせている」
- AFP
過去の大陸の傷跡を基盤として
グアルディオラが「自分らしさ」にこだわる背景には、キャリアを通じて、自身のチームが最もプレッシャーのかかる局面で真の潜在能力を発揮しきれていないという思いがある。バルセロナ、バイエルン・ミュンヘン、そしてマンチェスターでの指揮官時代を振り返り、チャンピオンズリーグの決勝トーナメントにおけるプレッシャーへの対応について、チームが歴史的に抱えてきた課題に対する未練を認めた。
「初年度で優勝するのは難しいが、あのチームは過去の経験を重ねることで成長してきた」とシティ監督は説明した。「ここでの最終盤の敗戦やトッテナム戦（2019年）での敗退など、圧倒しながらも敗れる経験を何度も味わう必要がある。だが今はそうした経験のない選手が多く、我々の反応を見極めねばならない」 そしてそれは容易ではない。バルセロナの監督だった頃から感じていることだが、バイエルン・ミュンヘンでもマンチェスター・シティでも、我々が本来あるべき姿で戦えたとは一度も思えなかった。それが常に私の実感だ。ユルゲン（クロップ）率いるリヴァプールがアンフィールドでチャンピオンズリーグを戦う姿こそが、真の姿だと感じている」
新たなシティ・スクワッドの進化
2023年のイスタンブールでの勝利は、シティが最高の状態ではない時でも「辛うじて勝利を掴み取れる」ことを証明したが、現在のチームは異なる。三冠達成メンバーの多くが去った今、グアルディオラ監督はより若く、時に不安定なグループを率いている。今季はノッティンガム・フォレストやブライトンといった相手に勝ち点を落とす場面も見られたが、それでもなお4つのトロフィー獲得に向けて確固たる位置を保っている。
- Getty Images Sport
負傷者続出で不安定なマドリード
国内での不安定さにもかかわらず、このシティチームは驚くべき勝利への道を見出す能力を示しており、今シーズンすでにベルナベウとアンフィールドの両方で勝利を収めている。
一方、マドリードは新監督アルバロ・アルベロアの下でここ数週間、やや躓いている。リーガでのオサスナとヘタフェ戦での敗戦により、優勝争いでバルセロナに4ポイント差をつけられた。キリアン・ムバッペ、ジュード・ベリンガム、ロドリゴ、エデル・ミリタオに加え、アルバロ・カレラスが負傷者リストに加わったことで、状況はさらに悪化している。
広告