試合終了のホイッスルが鳴り、落胆した佐野は敗退への失望を隠さなかった。「結果がすべて。このチームがこんな形で終わるべきではなかった。最後の最後に負けて力不足を感じたが、やってきたことは間違っていない。 それでも、私たちが築き上げてきたものには誇りを持てる」とMFは語った。

日本代表のW杯出場は8回目。グループステージではオランダと2－2で引き分け、チュニジアに4－0で勝利するなどの好パフォーマンスを見せたが、ブラジルの経験値には及ばなかった。 結果、日本はベスト16入りならず。この成績は2002、2010、2018、2022年の4度達成していた。