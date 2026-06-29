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FBL-WC-2026-MATCH76-BRA-JPNAFP
Khaled Mahmoud

翻訳者：

「結果がすべて」―日本代表の得点者、佐野海秀は、ブラジル戦での土壇場の決勝ゴールがサムライブルーの力不足を証明したと認め、ワールドカップの夢が絶たれた。

佐野海舟
ブラジル
板倉滉
日本
ブラジル 対 日本
ワールドカップ

日本代表MF佐野海秀は、ブラジルに敗れワールドカップを敗退したチームについて、「良いプレーより勝利が大切」と語った。勇敢に戦った森安監督率いるチームだったが、2026年大会への道は悲劇的に幕を閉じた。

  • 日本、ロスタイムに痛恨の敗北

    日本は歴史的勝利目前だった。しかしアディショナルタイム6分、ガブリエル・マルティネッリの決勝弾でセレソンが逆転した。先制し大半を優位に進めただけに、日本の敗戦は残酷だった。

    前半に佐野の先制点が生まれ、日本は優位に立った。だが、南米の経験値が上回り、カゼミーロの同点弾後に6分間のロスタイムが訪れ、ドラマが待っていた。

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  • Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    佐野の率直な試合後の評価

    試合終了のホイッスルが鳴り、落胆した佐野は敗退への失望を隠さなかった。「結果がすべて。このチームがこんな形で終わるべきではなかった。最後の最後に負けて力不足を感じたが、やってきたことは間違っていない。 それでも、私たちが築き上げてきたものには誇りを持てる」とMFは語った。

    日本代表のW杯出場は8回目。グループステージではオランダと2－2で引き分け、チュニジアに4－0で勝利するなどの好パフォーマンスを見せたが、ブラジルの経験値には及ばなかった。 結果、日本はベスト16入りならず。この成績は2002、2010、2018、2022年の4度達成していた。

  • 板倉がキャプテンの腕章を巻く

    負傷で大会を欠場し代表を引退した主将の遠藤航に代わり、ディフェンダーの板倉耕がチームを率いた。彼は早期敗退について「このチームがここで終わると思わなかった」と語り、悔しさをにじませた。

    試合後の会見で彼は「このチームがここで終わるとは思わなかった」と語った。キャプテンとしてチームを準決勝へ導きたかっただけに、敗戦の責任を痛感していた。 

    日本の敗退でアジア勢の苦戦はさらに顕著となり、唯一残ったオーストラリアはエジプトと対戦する。

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    ブラジル、大ピンチを乗り切る

    ブラジルは試合の大半で日本の堅い守備を崩せず苦戦したが、56分にカゼミーロのヘディングで同点とし辛勝。この結果、ベスト16進出を決め、コートジボワール対ノルウェー戦の勝者を待つ。

    この勝利は、オプタが1966年に記録を開始して以来、ワールドカップのノックアウトステージで生まれた正規時間内のゴールとしては史上最も遅い時間帯に決まったもので、ある意味で歴史的だった。日本は「もしもの展開」を振り返りながら帰国する一方、ブラジルは6つ目の星を目指す戦いを続けるが、辛勝の代償として多くの課題が残った。

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