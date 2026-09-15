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「結局、頭に入っていた」 アーリング・ハーランド、記録を知っていたことを認める マンチェスター・ダービー最多得点者でウェイン・ルーニーとセルヒオ・アグエロを上回る前に
ハーランドのダービーの歴史への執着
ハーランドは、この節目を頭の片隅に置き続けていたなかで、マンチェスター・ダービーの最多得点記録を意図的に狙っていたことを明かした。26歳のFWは、両ライバルにとって199回目の対戦でも再び主役となり、60分に決勝点を挙げてエンツォ・マレスカ監督率いる10人のチームに貴重な勝利をもたらした。これにより、ハーランドはマンチェスター・ユナイテッド戦のリーグ戦わずか8試合で9得点とし、ユナイテッドの象徴ウェイン・ルーニーとシティのレジェンド、セルヒオ・アグエロが並んで保持していた8得点の従来記録を上回った。
ノルウェー代表FWは、自身の名を歴史に刻むことへのモチベーションについて率直に語った。「この記録のことは前から知っていた。読んでいたし、だから頭に残っていたんだ」とストライカーは認めた。「本当に誇りに思う。みんながこの試合がどれだけ特別かを知っているし、これは僕を本当に、本当にうれしい気持ちにさせてくれることなんだ」
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捕食者がオールド・トラッフォードで襲いかかる
記録達成と勝ち点3を決定づけたゴールは、このノルウェー人の身体能力と精神的な鋭さを証明するものだった。激しいプレッシャーが続いた時間帯の後、ハーランドはボックス内でスペースを見つけると、本能的なフィニッシュを突き刺し、ユナイテッドの守備陣をなすすべなくした。VARの確認で緊迫した3分間を待つことになったが、ゴールは認められ、オールド・トラッフォードの観客を沈黙させた。ハーランドは、自身の得点力はプレー中に考えすぎた結果ではなく、世界のサッカー界で最も恐れられるセンターフォワードとなった決定力の本能に頼るものだと説明した。
「ただ純粋な本能だよ。自分が正しいと感じることをするだけだ」とハーランドは付け加えた。「結局のところ、これやあれに対する答えなんてない。どうやって決めるか、どうやってこれをやるか、どうやってあれをやるか。大事なのは、ただボールをゴールネットに入れようとすることと、GKが止められないだけの十分なシュートを打つことだ。だから、それだけを考えようとしている」
シティの熱心なファンとの特別な絆
統計や記録だけでなく、ハーランドはボルシア・ドルトムントから加入して以降、シティのサポーターと築いてきた感情的なつながりについても温かく語った。ダービーはファンにとって計り知れない重みを持つ一戦であり、ハーランドもそのライバル関係を喜んで受け入れてきた。数シーズン前、エティハド・スタジアムでマンチェスター・ユナイテッド相手にセンセーショナルなデビューを飾って以来、スタジアムの熱気と両チームのサポーターの間にある友好的な火花は、自身が大いに楽しむこの試合の要素だと指摘した。
「マンチェスターに来てから、彼らが少し与えてくれて、自分も少し返してきた。でも、いざその時になれば、大事なのは少しばかりの掛け合いを楽しみ、この競技への愛情と、自分のチームのために戦うことだと思う。エティハドでマンチェスター・ユナイテッド戦のデビューを果たしてから、この試合はいつだって特別なんだ」とハーランドは述べた。
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さらなる成長とタイトル獲得への追求
26歳を迎え、すでに数々の得点記録を打ち破ってきたにもかかわらず、ハーランドは自分が完成された選手ではないと強調している。このFWは、今季マンチェスター・シティをさらなるタイトル獲得へ導くことを見据える中で、自身のプレーにはなお大きな改善の余地があると考えている。
今季の個人的な目標について問われたハーランドは、次のように語った。「もちろん、目標はある。でも僕にとっては、今も成長していくことが大事なんだ。僕はまだ26歳で、自分のプレーの一部をまだ伸ばせる。決定的な選手にならなければならないし、マンチェスター・シティのために自分ができることを示すことが大事だ。それが僕の最大の目標であり、1試合ずつ向き合っていくことでもある。シーズンは長いから、ただ楽しむようにしたい」
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