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ライブ
Erling Haaland Man CityGetty
Donny Afroni

翻訳者：

「結局、頭に入っていた」　アーリング・ハーランド、記録を知っていたことを認める　マンチェスター・ダービー最多得点者でウェイン・ルーニーとセルヒオ・アグエロを上回る前に

アーリング・ハーランド
マンチェスター・シティ
マンチェスター・ユナイテッド
プレミアリーグ

アーリング・ハーランドは、マンチェスター・ダービーのプレミアリーグ時代における歴代最多得点者となり、マンチェスター・シティのレジェンドとしての地位を確固たるものにした。ノルウェー代表FWは、オールド・トラッフォードでの決勝点を決める前からその節目を強く意識していたことを認めており、エンツォ・マレスカ監督率いるチームの粘り強い勝利に貢献した。

  • ハーランドのダービーの歴史への執着

    ハーランドは、この節目を頭の片隅に置き続けていたなかで、マンチェスター・ダービーの最多得点記録を意図的に狙っていたことを明かした。26歳のFWは、両ライバルにとって199回目の対戦でも再び主役となり、60分に決勝点を挙げてエンツォ・マレスカ監督率いる10人のチームに貴重な勝利をもたらした。これにより、ハーランドはマンチェスター・ユナイテッド戦のリーグ戦わずか8試合で9得点とし、ユナイテッドの象徴ウェイン・ルーニーとシティのレジェンド、セルヒオ・アグエロが並んで保持していた8得点の従来記録を上回った。

    ノルウェー代表FWは、自身の名を歴史に刻むことへのモチベーションについて率直に語った。「この記録のことは前から知っていた。読んでいたし、だから頭に残っていたんだ」とストライカーは認めた。「本当に誇りに思う。みんながこの試合がどれだけ特別かを知っているし、これは僕を本当に、本当にうれしい気持ちにさせてくれることなんだ」

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  • Erling Haaland - Manchester City 2026Getty

    捕食者がオールド・トラッフォードで襲いかかる

    記録達成と勝ち点3を決定づけたゴールは、このノルウェー人の身体能力と精神的な鋭さを証明するものだった。激しいプレッシャーが続いた時間帯の後、ハーランドはボックス内でスペースを見つけると、本能的なフィニッシュを突き刺し、ユナイテッドの守備陣をなすすべなくした。VARの確認で緊迫した3分間を待つことになったが、ゴールは認められ、オールド・トラッフォードの観客を沈黙させた。ハーランドは、自身の得点力はプレー中に考えすぎた結果ではなく、世界のサッカー界で最も恐れられるセンターフォワードとなった決定力の本能に頼るものだと説明した。

    「ただ純粋な本能だよ。自分が正しいと感じることをするだけだ」とハーランドは付け加えた。「結局のところ、これやあれに対する答えなんてない。どうやって決めるか、どうやってこれをやるか、どうやってあれをやるか。大事なのは、ただボールをゴールネットに入れようとすることと、GKが止められないだけの十分なシュートを打つことだ。だから、それだけを考えようとしている」

  • シティの熱心なファンとの特別な絆

    統計や記録だけでなく、ハーランドはボルシア・ドルトムントから加入して以降、シティのサポーターと築いてきた感情的なつながりについても温かく語った。ダービーはファンにとって計り知れない重みを持つ一戦であり、ハーランドもそのライバル関係を喜んで受け入れてきた。数シーズン前、エティハド・スタジアムでマンチェスター・ユナイテッド相手にセンセーショナルなデビューを飾って以来、スタジアムの熱気と両チームのサポーターの間にある友好的な火花は、自身が大いに楽しむこの試合の要素だと指摘した。

    「マンチェスターに来てから、彼らが少し与えてくれて、自分も少し返してきた。でも、いざその時になれば、大事なのは少しばかりの掛け合いを楽しみ、この競技への愛情と、自分のチームのために戦うことだと思う。エティハドでマンチェスター・ユナイテッド戦のデビューを果たしてから、この試合はいつだって特別なんだ」とハーランドは述べた。

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  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    さらなる成長とタイトル獲得への追求

    26歳を迎え、すでに数々の得点記録を打ち破ってきたにもかかわらず、ハーランドは自分が完成された選手ではないと強調している。このFWは、今季マンチェスター・シティをさらなるタイトル獲得へ導くことを見据える中で、自身のプレーにはなお大きな改善の余地があると考えている。

    今季の個人的な目標について問われたハーランドは、次のように語った。「もちろん、目標はある。でも僕にとっては、今も成長していくことが大事なんだ。僕はまだ26歳で、自分のプレーの一部をまだ伸ばせる。決定的な選手にならなければならないし、マンチェスター・シティのために自分ができることを示すことが大事だ。それが僕の最大の目標であり、1試合ずつ向き合っていくことでもある。シーズンは長いから、ただ楽しむようにしたい」

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