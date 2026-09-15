ハーランドは、この節目を頭の片隅に置き続けていたなかで、マンチェスター・ダービーの最多得点記録を意図的に狙っていたことを明かした。26歳のFWは、両ライバルにとって199回目の対戦でも再び主役となり、60分に決勝点を挙げてエンツォ・マレスカ監督率いる10人のチームに貴重な勝利をもたらした。これにより、ハーランドはマンチェスター・ユナイテッド戦のリーグ戦わずか8試合で9得点とし、ユナイテッドの象徴ウェイン・ルーニーとシティのレジェンド、セルヒオ・アグエロが並んで保持していた8得点の従来記録を上回った。

ノルウェー代表FWは、自身の名を歴史に刻むことへのモチベーションについて率直に語った。「この記録のことは前から知っていた。読んでいたし、だから頭に残っていたんだ」とストライカーは認めた。「本当に誇りに思う。みんながこの試合がどれだけ特別かを知っているし、これは僕を本当に、本当にうれしい気持ちにさせてくれることなんだ」