「結局、言えないと気づいた」：ドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンによるマヌエル・ノイアー起用を巡る物議を醸す疑惑

バイエルンの40歳選手がドイツ代表に復帰するか否かについて、ここ数日憶測が飛び交っていた。土曜日にZDFに出演したナゲルスマン監督は質問を避け、木曜の代表メンバー発表に言及した。
「おそらく彼は、マヌエル・ノイアーが新たな正ゴールキーパーだと発表するつもりだったのだろうが、ケルン戦でノイアーが負傷してしまった。そして、結局それを言えないと気づいたのだ」とヒッツルスペルガーはBRで語った。ノイアーはブンデスリーガ最終節でもふくらはぎの不調で途中交代しており、今季は同じ故障で2度戦線離脱している。
バイエルンの40歳選手がドイツ代表に復帰するか否かについて、ここ数日憶測が飛び交っていた。土曜日にZDFに出演したナゲルスマン監督は質問を避け、木曜の代表メンバー発表に言及した。
「おそらく彼は、マヌエル・ノイアーが新たな正ゴールキーパーだと発表するつもりだったのだろうが、ケルン戦でノイアーが負傷してしまった。そして、結局それを言えないと気づいたのだ」とヒッツルスペルガーはBRで語った。ノイアーはブンデスリーガ最終節でもふくらはぎの不調で途中交代しており、今季は同じ故障で2度戦線離脱している。
ナゲルスマン監督はノイアーの負傷について「少し不運だった」と語った。その上で「だが、理想的な準備期間とはこういうものではない」と付け加えた。ノイアーの代表引退とテル・シュテーゲンの負傷を受け、監督はW杯でホッフェンハイムのバウマンを新守護神に起用する予定だった。 しかし現在、ノイアーを説得して復帰させる動きがある。
ノイアーの件に限らず、ナゲルスマン監督のコミュニケーションには改善の余地がある。ヒッツルスペルガーは「ここ数日、『気遣いすぎ』という言葉をよく目にする。プロなら、コミュニケーションでもそれ以上の水準を示すべきだ」と語った。
ナゲルスマン監督は、シュトゥットガルトのFWデニズ・ウンダフをベンチに置き、その理由を公に説明して批判を受けていた。 「試合後に『最初から出ていればあのゴールはなかった』と疑問を投げかけるなら、何のために？別の方法もあったはずだ。チーム士気を下げるだけで、それは不必要だ」とヒッツルスペルガーは語った。
さらにナゲルスマンには、適切な助言をするスタッフがそばにいてほしい。ここ数カ月の様子を見ると、助言体制は機能していなかったと言わざるを得ない」と語った。
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