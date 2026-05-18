「結局、言えないと気づいた」：ドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンによるマヌエル・ノイアー起用を巡る物議を醸す疑惑

バイエルンの40歳選手がドイツ代表に復帰するか否かについて、ここ数日憶測が飛び交っていた。土曜日にZDFに出演したナゲルスマン監督は質問を避け、木曜の代表メンバー発表に言及した。

「おそらく彼は、マヌエル・ノイアーが新たな正ゴールキーパーだと発表するつもりだったのだろうが、ケルン戦でノイアーが負傷してしまった。そして、結局それを言えないと気づいたのだ」とヒッツルスペルガーはBRで語った。ノイアーはブンデスリーガ最終節でもふくらはぎの不調で途中交代しており、今季は同じ故障で2度戦線離脱している。