バイエルンの40歳選手がW杯代表に復帰するか否か、連日憶測が飛んでいる。土曜、ZDFに出演したナゲルスマン監督は質問を避け、木曜の代表発表に言及した。

「おそらくナゲルスマンは、マヌエル・ノイアーを新正GKと発表するつもりだったが、ケルン戦でノイアーが負傷し、発表できなくなったのだ」とヒッツルスペルガーはBRで語った。ノイアーは最終節でもふくらはぎの不調で途中交代しており、今季2度目の同部位の負傷離脱となっている。