バイエルンの40歳選手がW杯代表に復帰するか否か、連日憶測が飛んでいる。土曜、ZDFに出演したナゲルスマン監督は質問を避け、木曜の代表発表に言及した。
「おそらくナゲルスマンは、マヌエル・ノイアーを新正GKと発表するつもりだったが、ケルン戦でノイアーが負傷し、発表できなくなったのだ」とヒッツルスペルガーはBRで語った。ノイアーは最終節でもふくらはぎの不調で途中交代しており、今季2度目の同部位の負傷離脱となっている。
バイエルンの40歳選手がW杯代表に復帰するか否か、連日憶測が飛んでいる。土曜、ZDFに出演したナゲルスマン監督は質問を避け、木曜の代表発表に言及した。
「おそらくナゲルスマンは、マヌエル・ノイアーを新正GKと発表するつもりだったが、ケルン戦でノイアーが負傷し、発表できなくなったのだ」とヒッツルスペルガーはBRで語った。ノイアーは最終節でもふくらはぎの不調で途中交代しており、今季2度目の同部位の負傷離脱となっている。
ナゲルスマン監督はノイアーの負傷について「少し不運だった」と語った。その上で「だが、理想的な準備期間とはこういうものではない」と付け加えた。ノイアーの代表引退とテル・シュテーゲンの負傷を受け、監督はW杯でホッフェンハイムのバウマンを新正GKに起用する予定だった。 しかし現在、ノイアーを説得して復帰させる動きがある。
ノイアーの件に限らず、ナゲルスマン監督のコミュニケーションには改善の余地がある。ヒッツルスペルガーも「ここ数日、『気を使いすぎている』とよく目にする。その通りだ。プロなら、コミュニケーションでももっと明確であるべきだ」と語った。
ナゲルスマン監督は、シュトゥットガルトのFWデニズ・ウンダフをベンチに置いたまま起用し、その理由を公に発言したことで批判を受けていた。 「試合後に『最初から出ていればあのゴールはなかった』と疑問を投げかけるなら、何のためなのか。別の方法もあったはずだ。それによってチーム全体の士気が下がっているように見える。不必要なことだ」とヒッツルスペルガーは語った。
さらに彼はドイツ代表監督について「適切な助言をする人がそばにいれば。ここ数カ月の様子を見ると、助言体制は機能していなかった」と語った。
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