現在FCバルセロナからFCジローナへレンタル移籍中のゴールキーパー、マルク＝アンドレ・テル・シュテーゲンは、日曜日に実施されたバルサの会長選挙に関連して、かなり苦い思いを味わった。
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結局、彼自身の責任だったのか？マルク＝アンドレ・テル・シュテーゲン、FCバルセロナでまたも痛烈な打撃を受ける
テル・ステーゲンは日曜日の午前、カンプ・ノウに現れ、同地の投票所で投票を行った。彼はスペインの王者に2028年まで契約を結んでいるため、現在はハンス・フリック監督率いるチームでプレーしていないものの、通常であれば投票資格があるはずだった。
しかし、計10万5000人の会員の多くと同様に、現職のジョアン・ラポルタ氏か、対立候補のビクトル・フォント氏のいずれかに投票しようとしたこのドイツ人GKは、投票することができなかった。問題は、テル・ステゲンの名前が有権者名簿に記載されていなかったことだ。インターネット上で拡散されている動画によると、33歳の彼は名簿を徹底的に探したにもかかわらず、まったく見つからなかったことが示されている。
テル・ステゲンは投票所でさらに10分ほど待機し、事態が解決して何とか投票できることを期待した。しかし、事態は好転せず、結局、ドイツ代表として44試合に出場したこの選手は、投票することなくその場を後にしなければならなかった。
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マルク＝アンドレ・テル・シュテーゲンは、バルサの会員資格を更新していないようだ
ESPNの報道によると、投票権の喪失は単なる不注意によるものではなく、テル・ステーゲンの不手際が原因だったという。報道によれば、このゴールキーパーはバルサの会員資格を更新し忘れていたに過ぎない。有権者名簿に登録されるためには、この更新が必要だった。
この奇妙な投票拒否は、ここ数ヶ月間のテル・ステゲンのキャリアが置かれている不運な状況と符合している。バルサでは、長期にわたる怪我の問題を経て、彼はレギュラーの座を、シーズン前に同市のライバルであるエスパニョールから加入した新戦力、ジョアン・ガルシアに奪われていた。 実戦経験を積み、今夏のワールドカップでドイツ代表のゴールキーパーとして出場するという夢を、まだ叶える可能性を残すために、テル・ステゲンは1月にラ・リーガのジローナへレンタル移籍した。
そこで彼は正ゴールキーパーの座を掴んだが、わずか2試合の出場後に、2月初旬、さらなる大きな逆境に見舞われた。太ももの怪我により、テル・ステゲンは4月中旬まで欠場する見込みだ。その後、ドイツ代表のワールドカップでのゴールキーパーの座を勝ち取ることは、ほぼ不可能だろう。 「まだ完全に決まったわけではないが、非常に厳しい状況になることは間違いない。なぜなら、直近の離脱期間だけでなく、それ以前の期間も考慮しなければならないからだ。彼は1年近くほとんどプレーしていない――これは極めて少ない」と、ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督は最近、『キッカー』誌のインタビューでテル・ステゲンにほとんど希望を持たせない発言をした。
FCバルセロナの選挙：シャビも投票を行う
2014年からカタルーニャに在籍するテル・ステゲンは、過去10年間、バルサを代表する選手の一人だった。これまでに「ブルガラーナ」で423試合に出場し、2015年のチャンピオンズリーグ優勝をはじめ、スペインリーグ優勝6回などのタイトルを獲得している。
テル・ステゲンに加え、日曜日のバルサの投票所には当然ながら多くの著名人が姿を見せた。その中には、正午に投票に訪れたミッドフィールダーのレジェンド、シャビもいた。
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FCバルセロナの今後の試合
日付 試合 3月18日（水） バルセロナ対ニューカッスル（チャンピオンズリーグ） 3月22日（日） バルセロナ 対 ラージョ・バジェカーノ（ラ・リーガ） 4月4日（土） アトレティコ・マドリード 対 バルセロナ（ラ・リーガ）