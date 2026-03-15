結局、彼自身の責任だったのか？マルク＝アンドレ・テル・シュテーゲン、FCバルセロナでまたも痛烈な打撃を受ける

テル・ステーゲンは日曜日の午前、カンプ・ノウに現れ、同地の投票所で投票を行った。彼はスペインの王者に2028年まで契約を結んでいるため、現在はハンス・フリック監督率いるチームでプレーしていないものの、通常であれば投票資格があるはずだった。

しかし、計10万5000人の会員の多くと同様に、現職のジョアン・ラポルタ氏か、対立候補のビクトル・フォント氏のいずれかに投票しようとしたこのドイツ人GKは、投票することができなかった。問題は、テル・ステゲンの名前が有権者名簿に記載されていなかったことだ。インターネット上で拡散されている動画によると、33歳の彼は名簿を徹底的に探したにもかかわらず、まったく見つからなかったことが示されている。

テル・ステゲンは投票所でさらに10分ほど待機し、事態が解決して何とか投票できることを期待した。しかし、事態は好転せず、結局、ドイツ代表として44試合に出場したこの選手は、投票することなくその場を後にしなければならなかった。