歴史を振り返ると、キャンプ地はチームの運命を左右してきた。 1954年には「スピーツの精神」がドイツ代表を初の優勝へ導き、2014年にはカンポ・バイアののんびりとした雰囲気が4度目の優勝を支えた。一方、2018年のロシア・ワトゥティンキの旧ソ連療養所や2022年カタールのズラル・ウェルネス・リゾートのような人里離れた拠点は、むしろ逆効果だった。
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「結局は選手たちの妻たちが原因だった」：1994年アメリカW杯でドイツ代表が内部分裂したとき
DFB代表団は現在、ノースカロライナ州ウィンストン・セーラムの「ザ・グレイリン・エステート」に滞在している。ニューヨークとマイアミの中間地点に当たり、人里離れた場所と言える。中世の城を模した外観は印象的だ。
テレビ司会者のローラ・ウォントラはドキュメンタリー撮影で先立ち訪問したが、「宿泊先としては興味深いけど、周辺には何もないわ」とマジェンタ主催のイベントで語った。
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1994年のワールドカップ中、ドイツサッカー連盟（DFB）の代表団はシカゴ郊外に滞在した。
この拠点は、DFBが1994年ワールドカップ（米国で開催された唯一の大会）で設けたベースとは根本的に異なる。同大会はドイツサッカー史の暗黒期として記憶されている。ステファン・エフェンベルクの「中指」事件や、ブルガリアへのベスト8敗退など不名誉な出来事が相次いだ。当時チームはシカゴ近郊のゴルフホテル・オーク・ブルックに滞在していた。
ベルティ・フォグツ監督は大会前から大きなプレッシャーにさらされていた。その多くは、1990年大会制覇と東ドイツの才能を取り込んだことで「数年間は無敵」と宣言した前任者フランツ・ベッケンバウアーの発言によるものだった。 1992年の欧州選手権では決勝でデンマークに敗れており、連覇への期待はさらに高まっていた。
ドイツ代表は大会初戦をチームホテルから数分先のシカゴ・ソルジャーフィールドで迎えた。今年は同スタジアムでの試合はないが、代表は依然シカゴを訪れる。ノスタルジーだろうか。 火曜日に代表チームはシカゴへ移動し、土曜日にソルジャー・フィールドでアメリカと最終調整試合を行う。1994年、ドイツは同会場でボリビアに1-0で勝利して大会をスタートさせた。
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ロタール・マテウス：「選手の妻が何を言おうと、私には関係ない。」
結果を除けば、オーク・ブルック・ゴルフ・ホテルで喜ぶべきことはほとんどなかった。猛暑とチーム内の不和が雰囲気を冷やし、ヴォグツ監督は手に負えない選手たちの統制に苦戦していた。その不和の中心にあったのは、選手たちの妻たち――というより、彼女たちの役割と特権だった。
アンドレアス・メラーは後に『ディ・ツァイト』紙で「結局、問題は選手妻たちだった」と回想した。「チームは対立し、雰囲気は最悪だった。1990年のW杯とは大違いで、あの時はすべてが噛み合っていた」。1994年当時「一部の選手は妻をすべてに巻き込み、我々は些細なことに時間を費やした」。
対立は米国到着前からくすぶっていた。シュテファン・エフェンベルクが家族を歓迎パーティーに連れて行きたいと望んだが、他の選手たちは拒否した。 さらにボーデ・イルグナーの妻ビアンカがチームホテルの無料食事と宿泊を公に要求。トーマス・ヘルマーは「一番なのはボーデで、彼の妻ではない。彼女はそれを理解すべきだ」と怒った。主将ロタール・マテウスも「選手の妻が何を言おうと私には関係ない」と述べた。
結局、家族は近くのドレイク・ホテルに宿泊することになったが、ロリータ・マテウスはしばしばそのルールを破った。現在、選手パートナーのチームホテル滞在は禁止されている。それでも、代表監督ユリアン・ナーゲルスマンは今回のワールドカップで試合翌日に限りパートナーの訪問を認める方針だ。
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エフェンベルクの退団後、あるゴルフトーナメントが話題を呼んだ。
1994年、ドイツはグループリーグ第2戦でスペインと1-1で引き分け、その後韓国に3-2で勝利し、グループ首位でベスト16に進出した。選手たちは後に、気温40度近くに達したダラスでの試合について、悔しいほど印象が薄れたと振り返っている。この試合は、シュテファン・エフェンベルクの悪名高い判断ミスによってその存在感がかき消されたのである。
精彩を欠いたためフォグツ監督は後半途中交代を命じた。 ファンは「タイガー」の退場をブーイングし、目撃者によると彼は中指を立てたという。映像や写真は確認されていない。フェラー、クリンスマン、マテウス、イルグナーらが擁護したが、フォグツ監督とDFBのブラウン会長は代表追放を決断した。
エフェンベルクは家族と米国に残った。 しかし、代表チームが宿泊するオーク・ブルックのホテルは落ち着かなかった。ベスト16のベルギー戦前夜、敷地内では1,000人規模のゴルフトーナメントが開催され、参加者はそれぞれ随行員を連れていた。この騒ぎの中でもドイツはベルギーを破ったが、準々決勝でブルガリアに敗れ、波乱のアメリカでの旅は終わった。