結果を除けば、オーク・ブルック・ゴルフ・ホテルで喜ぶべきことはほとんどなかった。猛暑とチーム内の不和が雰囲気を冷やし、ヴォグツ監督は手に負えない選手たちの統制に苦戦していた。その不和の中心にあったのは、選手たちの妻たち――というより、彼女たちの役割と特権だった。

アンドレアス・メラーは後に『ディ・ツァイト』紙で「結局、問題は選手妻たちだった」と回想した。「チームは対立し、雰囲気は最悪だった。1990年のW杯とは大違いで、あの時はすべてが噛み合っていた」。1994年当時「一部の選手は妻をすべてに巻き込み、我々は些細なことに時間を費やした」。

対立は米国到着前からくすぶっていた。シュテファン・エフェンベルクが家族を歓迎パーティーに連れて行きたいと望んだが、他の選手たちは拒否した。 さらにボーデ・イルグナーの妻ビアンカがチームホテルの無料食事と宿泊を公に要求。トーマス・ヘルマーは「一番なのはボーデで、彼の妻ではない。彼女はそれを理解すべきだ」と怒った。主将ロタール・マテウスも「選手の妻が何を言おうと私には関係ない」と述べた。

結局、家族は近くのドレイク・ホテルに宿泊することになったが、ロリータ・マテウスはしばしばそのルールを破った。現在、選手パートナーのチームホテル滞在は禁止されている。それでも、代表監督ユリアン・ナーゲルスマンは今回のワールドカップで試合翌日に限りパートナーの訪問を認める方針だ。